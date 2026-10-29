Meteo di domani 30 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni con possibilità di fenomeni su tutta la regione.

NAZIONALE

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord, più compatta al Nord-Ovest, ma con tempo asciutto. Poche variazioni del pomeriggio con deboli fenomeni possibili su Alpi occidentali e Romagna. In serata e nottata tempo asciutto con ampie schiarite, possibili piogge sulla Romagna.

AL CENTRO

Nuvolosità in transito nel corso della giornata sulle regioni del Centro, più compatta sui settori adriatici, con possibilità di piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio specie su Marche e Abruzzo. Poche variazioni in serata e nottata con fenomeni ancora possibili sulle regioni adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nubi sparse e schiarite sulle regioni meridionali con piogge sparse possibili su Molise e Puglia. Tra pomeriggio e sera instabilità un po’ su tutti i settori con possibilità di acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Fenomeni possibili anche in nottata specie sulle coste adriatiche.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento e massime in generale diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it