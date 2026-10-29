Cadavere ritrovato in un pozzo a Torre Rinalda, eseguito il fermo di un 33enne per omicidio

Lecce – Una lite per futili motivi degenerata in tragedia: un lavoro in casa, non andato a buon fine, dell’importo di 300 euro, per cui aveva richiesto la restituzione della somma. Sarebbe questo il movente ed è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto in queste ore, il presunto responsabile dell’omicidio di Antimo Mazzotta, il pensionato di 78 anni trovato privo di vita lunedì scorso all’interno di un pozzo artesiano nel giardino della sua abitazione di Torre Rinalda, marina di Lecce.

Il nome dell’arrestato è Emmanuel Greco, un idraulico di 32 anni di Surbo, difeso da avvocati Federico Martella e Francesco Martinese. Nei suoi confronti le accuse ipotizzate sono omicidio volontario e occultamento di cadavere.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce, guidati dal tenente colonnello Cristiano Marella, lo hanno portato in caserma. L’uomo non ha confessato, ma ha fornito ai militari indicazioni sull’arma utilizzata per finire l’anziano: una pistola scacciacani modificata. L’arma è stata recuperata e sottoposta a sequestro. Alla base dell’efferato delitto, una riparazione idraulica non andata a buon fine per la quale l’anziano chiedeva la restituzione del denaro speso, 300 euro. Una serie di interlocuzioni fino alla lite, furibonda, di domenica pomeriggio. Poi l’omicidio.

Per domani è prevista l’autopsia sul cadavere dell’uomo, sarà eseguita dal medico legale Alberto Tortorella, su incarico del titolare del fascicolo in Procura a Lecce, il pubblico ministero Luigi Mastroniani.

Una complessa attività investigativa, sviluppata attraverso l’ascolto di testimoni, riscontri tecnici e un’attenta analisi dello stato dei luoghi, ha consentito ai Carabinieri del Comando provinciale di Lecce di ricostruire il quadro indiziario relativo all’omicidio di Antimo Mazzotta e di individuare il 32enne, originario di Surbo e già noto alle forze dell’ordine, nei cui confronti è stato eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lecce.

Il provvedimento è stato eseguito nelle prime ore di questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecce, congiuntamente a quelli della Compagnia di Lecce, al termine di un’attività investigativa serrata, orientata a ricostruire le circostanze della morte dell’anziano e a raccogliere elementi utili all’identificazione del presunto responsabile.

Secondo la ricostruzione investigativa, il delitto sarebbe maturato nel primo pomeriggio di domenica scorsa, 25 ottobre scorso, al culmine di un diverbio per futili motivi di natura economica. L’indagato, che avrebbe avuto una pregressa conoscenza e frequentazione con la vittima, l’avrebbe colpita al volto con un colpo d’arma da fuoco, provocandone la morte. Dopo l’omicidio, sempre secondo l’ipotesi investigativa, l’uomo avrebbe utilizzato un carrello per trasportare il corpo fino a un pozzo artesiano situato in un terreno adiacente all’abitazione, dove lo avrebbe gettato nel tentativo di occultarlo. Sarebbe poi intervenuto sulle tracce di sangue presenti sulle superfici, lavandole con acqua e si sarebbe disfatto del dispositivo DVR dell’impianto di videosorveglianza, asportato dal luogo dei fatti.

Nel corso delle immediate ricerche eseguite contestualmente al fermo, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosta all’interno di un rudere abbandonato alla periferia di Surbo, una pistola scacciacani calibro 9 mm, modificata per renderla offensiva e completa di un caricatore contenente quattro cartucce dello stesso calibro. Nello stesso contesto sono state recuperate ulteriori 23 cartucce calibro 9 corto. L’arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro per i successivi accertamenti. Ulteriori elementi sono stati acquisiti durante la contestuale perquisizione personale e locale eseguita presso l’abitazione dell’indagato, dove i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato gli indumenti che, secondo gli accertamenti investigativi, sarebbero stati indossati dall’uomo il giorno del delitto. L’attività svolta ha consentito di raccogliere un quadro indiziario ritenuto grave a carico del fermato, ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Casa Circondariale di Lecce, dove è stato condotto dopo le formalità di rito.

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