Mercoledì 21 ottobre il cantautore salentino Massimo Donno al Premio Tenco di Sanremo con “San Francesco Reloaded”

Dopo oltre cento tappe del tour, il viaggio musicale di Massimo Donno sulle orme di San Francesco d’Assisi approda a Sanremo per il Premio Tenco. Mercoledì 21 ottobre alle 18:00 nell’ex Chiesa Santa Brigida del quartiere Pigna, il cantautore salentino, affiancato dal fisarmonicista Bruno Galeone e dal trombettista Giorgio Distante, proporrà “San Francesco Reloaded”. Il concerto, presentato dallo storico Steven Forti, è inserito negli appuntamenti della quarantanovesima edizione della rassegna della canzone d’autore. Dedicata a Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Premio Tenco scomparso pochi mesi fa, la manifestazione ha quest’anno per titolo “Dio è morto” e si interroga su linguaggi e gesti creativi capaci di opporsi alla violenza e all’omologazione, riaffermando il valore della musica come spazio di relazione, memoria e immaginazione del futuro. Accanto alle tre serate al Teatro Ariston (dal 22 al 24 ottobre), con la consegna delle Targhe e la presenza di tanti ospiti, il programma coinvolge diversi luoghi della città ligure con esibizioni, proiezioni, presentazioni e incontri.

SAN FRANCESCO RELOADED

Al centro della serata ci sarà “La spada e l’incanto”, quinto lavoro discografico di Massimo Donno, pubblicato il 16 maggio 2025 da Squilibri in occasione dell’ottocentesimo anniversario del Cantico delle creature, una delle opere fondative della poesia italiana. Il disco raccoglie dieci canzoni originali, liberamente ispirate al testo francescano e arrangiate insieme all’organettista Riccardo Tesi, e racconta la sconfinata bellezza di un universo in bilico tra luce e oscurità, capace di rovesciarsi nel suo opposto e precipitare nell’inferno degli uomini.

I brani esplorano l’attualità dello sguardo di Francesco sul mondo, restituendone la profondità poetica e spirituale attraverso una sensibilità laica, aperta alle domande del presente. Il lavoro e la guerra, la solitudine e la pace, l’immigrazione e il rapporto tra esseri umani e natura attraversano una riflessione sulla cura del bene comune e sulle responsabilità individuali e collettive. La scaletta comprenderà anche una selezione dai precedenti “Partenze” (Visage Music, 2015) e “Lontano” (Squilibri, 2022), nei quali affiorano già alcuni temi sviluppati nell’ultimo album: la connessione con gli elementi, il distacco dalle cose materiali, la ricerca di una crescita personale e sociale. Attesa, marginalità e consapevolezza del tempo completano un racconto che avvicina l’esperienza del santo di Assisi al nostro quotidiano.

Da questo percorso è nato anche lo spettacolo “La spada e l’incanto. Sulle orme di Francesco d’Assisi”, prodotto da Ura Teatro e Art&Lab Lu Mbroia. Musica e narrazione si incontrano in scena con Massimo Donno e l’attore Fabrizio Saccomanno, che firma il testo insieme a Fabrizio Pugliese. A breve sarà pubblicato anche il videoclip del singolo “Terra (amo te)”, con la regia di Fabrizio Lecce (Esterno notte).