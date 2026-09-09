A Lecce l’incontro tra Gediminas Gelgotas e Roman Patkoló: il 19 settembre al Chiostro dei Teatini “Suono visionario e maestria virtuosistica”

LECCE – Sarà il Chiostro dell’ex Convento dei Teatini di Lecce a ospitare, il 19 settembre alle ore 21, l’incontro musicale tra il pianista e compositore lituano Gediminas Gelgotas e il contrabbassista svizzero Roman Patkoló, due straordinari protagonisti della scena musicale internazionale, riuniti per il concerto “Suono visionario e maestria virtuosistica”, con il patrocinio del Comune di Lecce e il preludio in parole di Carlo Maria Spinelli. Un appuntamento di particolare rilievo nel panorama della musica classica contemporanea, che porta nel cuore della città due interpreti di assoluto prestigio, protagonisti di percorsi artistici internazionali e di una ricerca musicale capace di coniugare tradizione, innovazione e intensa espressività. Roman Patkoló è riconosciuto come uno dei più importanti contrabbassisti della sua generazione. Nominato tra i cinque Instrumentalists of the Year agli Opus Klassik Awards 2018, si è esibito nelle più prestigiose sale da concerto del mondo, tra cui Carnegie Hall, Kennedy Center e Philharmonie di Berlino, ed è stato ospite di festival di riferimento come il Verbier Festival e il Lucerne Festival. Al suo fianco, Gediminas Gelgotas, pianista, compositore e direttore d’orchestra, è considerato una delle voci creative più originali della musica contemporanea europea. La sua musica è stata eseguita in importanti sale internazionali come la Konzerthaus Berlin, la Carnegie Hall, la Gewandhaus di Lipsia e il Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, mentre la sua attività artistica lo ha portato a esibirsi anche per personalità di rilievo mondiale, tra cui Papa Francesco e il Dalai Lama, confermando la dimensione universale del suo linguaggio musicale. Il concerto proporrà un intenso dialogo tra pianoforte e contrabbasso attraverso composizioni originali di Gelgotas e pagine di Philip Glass, tra i più influenti compositori contemporanei. Minimalismo, ricerca timbrica e grande virtuosismo si incontreranno così in un percorso sonoro coinvolgente, capace di creare un’esperienza di forte impatto emotivo e di mettere in risalto le straordinarie possibilità espressive dei due strumenti nella suggestiva cornice del Chiostro dell’ex Convento dei Teatini. Prevendite su VivaTicket.