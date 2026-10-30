I giovani musicisti dell’Orchestra salentina SMA in concerto con i Pueri Cantores della Cappella Musicale Pontifici

A un anno di distanza dal debutto a Roma, l’Orchestra Sistema Musica Arnesano torna a suonare insieme al Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale Pontificia Sistina, per un nuovo appuntamento che mette in dialogo i giovani musicisti salentini con una delle più importanti realtà corali del panorama musicale internazionale.

Il concerto, dal titolo “Preghiera per un Amico”, è in programma sabato 31 ottobre 2026, alle ore 11, nella Basilica della Quercia a Viterbo, nell’ambito del Festival della Tuscia. A dirigere l’Orchestra SMA e il coro sarà il maestro Simone Genuini, direttore della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la formazione giovanile nata nell’ambito della Fondazione romana. A presentare l’appuntamento sarà Gaia Vazzoler.

Il ritorno a un anno dall’esperienza condivisa nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, a Roma, rinnova l’incontro tra due realtà musicali differenti per storia e percorso, unite in un progetto che mette al centro i giovani e il valore della formazione attraverso la musica.

I Pueri Cantores della Cappella Musicale Pontificia Sistina sono la sezione di “voci bianche” del Coro Papale, descritto come il coro più antico del mondo ancora in attività, con circa 1.500 anni di storia. Prestano principalmente servizio liturgico nella Basilica di San Pietro in Vaticano e partecipano a concerti in diversi Paesi, contribuendo all’evangelizzazione e alla divulgazione del patrimonio artistico, musicale, culturale e spirituale della Chiesa.

Per i giovani musicisti di SMA, l’appuntamento rappresenta una nuova occasione di confronto con una formazione di grande tradizione e con un direttore che da anni lavora con le orchestre giovanili. Il concerto è stato preceduto da una masterclass tenuta dal maestro Simone Genuini ad Arnesano, il 10 e 11 ottobre, negli spazi del Teatro Oratorio Don Orione. Due giornate di lavoro dedicate all’approfondimento del repertorio, alla cura dell’interpretazione e della tecnica strumentale, ma anche all’ascolto reciproco e alla costruzione del suono d’insieme, in preparazione all’esecuzione.

Il programma di “Preghiera per un Amico” attraversa repertori ed epoche differenti, accostando pagine orchestrali e musica sacra. Si apre con una Suite barocca, per proseguire con alcune delle pagine più celebri della suite da Lo schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij: la Marcia, la Danza della Fata Confetto e il Valzer dei fiori. Segue la Fantasia sulla Carmen di Georges Bizet, che rielabora in forma strumentale le melodie dell’opera. La seconda parte del programma comprende quattro composizioni sacre: Domine, quis habitabit di Domenico Bartolucci, Da pacem, Domine di Giuseppe Liberto, Exaudi, Domine di Lorenzo Perosi e The Lord Bless You and Keep You di John Rutter. Un percorso che accosta la ricchezza del repertorio orchestrale alla dimensione spirituale delle pagine corali, con l’incontro tra l’Orchestra SMA e i Pueri Cantores.

Il progetto SMA – Sistema Musica Arnesano nasce nel 2018 grazie all’associazione Opera Prima, con l’obiettivo di portare lo studio della musica nelle scuole e renderlo accessibile a tutti i bambini, indipendentemente dalle possibilità economiche delle famiglie. Il percorso è partito dall’introduzione dello studio degli strumenti ad arco, violino e violoncello, nelle scuole del piccolo comune salentino, alla periferia di Lecce, coinvolgendo negli anni centinaia di bambini. Gli strumenti vengono messi a disposizione in comodato d’uso gratuito e la formazione musicale è offerta gratuitamente.

Nel tempo, il progetto ha dato vita a un percorso che dalla prima educazione musicale accompagna i ragazzi verso l’esperienza orchestrale, in cui lo studio individuale si intreccia con la capacità di ascoltare gli altri, rispettare i tempi comuni e costruire un risultato condiviso. L’Orchestra SMA rappresenta oggi una tappa importante di questo percorso: per i giovani musicisti, esibirsi in contesti di rilievo e lavorare con artisti di esperienza significa misurarsi con nuove sfide e approfondire la propria preparazione, senza perdere il legame con la comunità da cui il progetto è nato.

«SMA parte da un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: la consapevolezza che il talento non deve dipendere dalle possibilità economiche di una famiglia. Per questo offre ai ragazzi lo studio gratuito della musica e mette a disposizione gli strumenti dell’associazione, perché nessuno resti escluso per mancanza di mezzi» dichiara Maria Giuseppina Solazzo, ideatrice del progetto SMA insieme alla sua famiglia e responsabile didattica dello stesso.

«Oggi l’Orchestra SMA sta attraversando una nuova fase del proprio percorso. Nata come orchestra di comunità, alla quale si poteva accedere senza prerequisiti di abilità, sta progressivamente sviluppando una dimensione artistica più strutturata, attraverso la partecipazione a festival di interesse nazionale, le masterclass con musicisti di esperienza e un lavoro di squadra sempre più attento alle partiture.

L’orchestra è il punto d’arrivo di un percorso di formazione, ma anche un nuovo inizio: è il luogo in cui i ragazzi imparano ad ascoltarsi, a rispettare i tempi degli altri e a costruire insieme un risultato che nessuno potrebbe raggiungere da solo. La nostra ambizione è che chi sceglie di stare in orchestra possa trasformare la propria passione in una possibilità concreta, anche professionale. Non una promessa riservata a pochi, ma un’opportunità aperta, fondata sull’impegno e sulla libera scelta di ciascun giovane musicista.

Occasioni come il concerto di Viterbo possono rappresentare per alcuni il primo passo verso il palcoscenico e una professione; per altri, un’esperienza destinata comunque a segnare la crescita personale. In entrambi i casi, vogliamo restituire ai ragazzi qualcosa di prezioso: la libertà di immaginare il proprio futuro e il coraggio di fare della musica una scelta di vita» conclude Solazzo.

IL PROGRAMMA

· A. A. V. V. – Suite barocca

· Pëtr Il’ič Čajkovskij – Suite da Lo schiaccianoci: Marcia, Danza della Fata Confetto, Valzer dei fiori

· Georges Bizet – Fantasia sulla Carmen

· Domenico Bartolucci – Domine, quis habitabit

· Giuseppe Liberto – Da pacem, Domine

· Lorenzo Perosi – Exaudi, Domine

· John Rutter – The Lord Bless You and Keep You

Ingresso libero con prenotazione sul sito del Festival della Tuscia:

Prenotazioni anche attraverso la piattaforma Articketing:

https://shop.articketing.com/it/monuments/festival-della-tuscia-2026/tickets?s=viterbo-basilica-della-quercia