Sesta edizione di AVANT Festival a Lecce dal 9 all’11 ottobre

LECCE – Dal 9 all’11 ottobre 2026 AVANT Festival torna a Lecce con tre giornate di concerti, cinema, formazione, incontri e trekking fronte mare. Curata e organizzata da Sud Sonico APS, la sesta edizione attraversa Officine Culturali Ergot, Officine Cantelmo, Masseria Tagliatelle e la Basilica di San Giovanni Battista al Rosario, con un’attività di trekking ai Laghi Alimini. In programma Angèle David-Guillou, Kenji Araki, Remo Helfenstein, Marie Delprat, Den Sorte Skole e Chica Paula.

“Freedom is not Defined by Dafety” è il tema che accompagna questa edizione: un invito a interrogare il rapporto tra libertà, bisogno di sicurezza e possibilità di immaginare il futuro. La ricerca sonora e le pratiche dell’ascolto offrono il terreno per affrontare queste domande, mettendo in relazione linguaggi artistici, luoghi e persone. Il festival, co-fondato in partnership con Digital in Berlin, affianca alla proposta internazionale occasioni di confronto sulle condizioni in cui la cultura viene prodotta e sul contributo che può dare alla vita collettiva.

Venerdì 9 ottobre

La giornata si apre dalle 15.00 alle 18.30 alle Officine Culturali Ergot con NON SOLO BANDI, il training-lab dedicato al fundraising e alla filantropia per la musica e la cultura. Conducono Philippe Bischof, docente in cultural management e policy ed ex direttore di Pro Helvetia, e Ludovico Esposito, presidente di Sud Sonico e consulente in fundraising intelligence e strategy. Il percorso è rivolto ad artisti, operatori e organizzazioni culturali e approfondisce come individuare interlocutori filantropici, costruire relazioni e sostenere nel tempo i propri progetti. La partecipazione è gratuita, su iscrizione e selezione; grazie al contributo di un generoso donatore privato, le tre borse di partecipazione sono state portate a 150€ ciascuna ed assegnate a tre giovani U30 del territorio.

Alle Officine Cantelmo, il programma serale annunciato dalle 20.00 comprende la proiezione di We Are Making a Film About Mark Fisher, di Sophie Mellor e Simon Poulter / Close and Remote, e il live di Kenji Araki. Il film porta al centro del festival il pensiero del critico culturale britannico, la cui riflessione su musica, società e immaginazione del futuro ha influenzato anche il percorso curatoriale di AVANT.

La serata si arricchisce del talk “La legacy di Mark Fisher”, con Francesco Buonerba (Eresie Pellegrine), Luca Bandirali (UniSalento), Alessandra Pomarico (Free Home University), Giulia Valenti (filmmaker e musicista) ed Edoardo Ferretti (sound engineer & designer). L’incontro apre un confronto sull’attualità di Fisher e sulle domande che il suo lavoro consegna a chi oggi fa musica, cinema e cultura. Il live dell’artista austriaco Kenji Araki prosegue l’esplorazione attraverso una ricerca elettronica che mette in relazione tecnologia, corpo e suono. L’ingresso alla serata è gratuito.

Sabato 10 ottobre

Masseria Tagliatelle ospita la seconda giornata del festival, con un programma che unisce ricerca musicale e riflessione sul ruolo della cultura. Il talk “Il senso di misurare il valore sociale di un festival”, con Pierluigi Toma e Philippe Bischof, porta al centro una domanda concreta: come comprendere ciò che un’esperienza culturale produce per le persone e per il territorio? Il confronto si inserisce nel percorso avviato da Sud Sonico sulla propria Teoria del Cambiamento e sulla valutazione dell’impatto di AVANT, per leggere la partecipazione, le relazioni e le opportunità generate dal festival e orientarne lo sviluppo.

Il programma musicale, dalle 20.00, riunisce quattro proposte. Il musicista e sound artist svizzero Remo Helfenstein esplora il dialogo tra sperimentazione contemporanea e ricerca elettroacustica. La performer e compositrice francese Marie Delprat lavora all’incontro tra composizione, presenza scenica e linguaggi sperimentali. Due percorsi che portano a Masseria Tagliatelle modi differenti di abitare il suono e lo spazio della performance.

Il duo danese Den Sorte Skole costruisce composizioni dense e cinematografiche a partire da campionamenti, materiali d’archivio e tradizioni sonore di provenienze diverse. La presenza ad AVANT si accompagna a un periodo di residenza in Salento, rafforzando il rapporto tra gli artisti e il territorio che li ospita. Completa il programma il DJ set di Chica Paula, sound artist, DJ e producer colombiana da oltre vent’anni attiva nella scena musicale e sperimentale berlinese.

L’ingresso del sabato è gratuito per i soci; il costo dell’iscrizione è di 3 euro.

Domenica 11 ottobre

La giornata si apre nel paesaggio dei Laghi Alimini con l’escursione realizzata in collaborazione con 18 Meridiano Escursioni, dalle 9.30 alle 16.00. Un’esperienza che estende il festival oltre gli spazi dei concerti, offrendo un’occasione di cammino, incontro e attenzione al territorio. Per informazioni sulle modalità di partecipazione e iscrizioni: +39 351 9970029.

Alle 21.00, nella Basilica di San Giovanni Battista al Rosario a Lecce, Angèle David-Guillou presenta Organ Fluctuations. La compositrice e pianista francese porta la propria ricerca sull’organo storico della basilica, uno strumento di circa 1.200 canne: un incontro tra composizione contemporanea, risonanza e architettura, in cui l’ascolto si sviluppa attraverso le possibilità timbriche dello strumento e l’acustica dello spazio.

Il concerto è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Saranno disponibili alcuni biglietti di ingresso gratuiti anche al botteghino.

La raccolta fondi per il Ghassan Abu Sittah Children’s Fund

AVANT 2026 sostiene il Ghassan Abu Sittah Children’s Fund con una raccolta fondi durante il festival. Guidato dal chirurgo e ricercatore Ghassan Abu Sittah, il fondo è dedicato alle cure e all’assistenza dei bambini colpiti dalla guerra e dallo sfollamento e sostiene il trasferimento di bambini gravemente feriti dalla Palestina verso strutture mediche specializzate, in particolare in Libano, insieme a percorsi di supporto medico, psicologico e sociale. Le donazioni raccolte saranno destinate alle attività del fondo: una possibilità concreta, per il pubblico, di affiancare alla partecipazione culturale un gesto di solidarietà.

Sud Sonico e il percorso di AVANT

Sud Sonico APS è un’organizzazione non profit con sede a Lecce che utilizza la musica come strumento di sviluppo sociale e culturale, formazione e cooperazione. Attraverso AVANT Festival, percorsi educativi e progetti internazionali, promuove l’accesso alla cultura, lo sviluppo delle competenze e nuove occasioni di partecipazione per artisti, operatori e comunità. La sesta edizione di AVANT prosegue questo lavoro, mettendo in relazione sperimentazione artistica, sostenibilità delle organizzazioni culturali e responsabilità sociale.