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AttualitàCulturaLo spazio dei suoni

Sesta edizione di AVANT Festival a Lecce dal 9 all’11 ottobre

Musica sperimentale, cinema e solidarietà per la sesta edizione. Il programma si arricchisce di due talk sull'eredità di Mark Fisher e sul valore sociale di un festival o spazio culturale

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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