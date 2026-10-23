Nardò, centrosinistra diviso e Pd senza guida: Sequestro si dimette e accusa, “Ostacoli e pressioni esterne”

NARDÒ – Il centrosinistra di Nardò perde pezzi ancora prima di cominciare la campagna elettorale per le amministrative della primavera 2027. Le dimissioni irrevocabili della segretaria cittadina del Partito Democratico, Serena Sequestro, rappresentano l’ultimo capitolo di una lunga stagione di tensioni, veti incrociati e difficoltà nel costruire un’alternativa credibile alla maggioranza del sindaco Pippi Mellone. Una crisi che esplode proprio mentre i democratici, dopo mesi di trattative, hanno deciso di rinunciare alla propria candidata sindaca, Graziana Ronzino, per convergere su Antonella Vergari, sostenuta dai Verdi, dal movimento Prossima e da altre realtà civiche. Un’intesa raggiunta con fatica, che non è riuscita a ricompattare l’intero fronte progressista. Il Movimento 5 Stelle si è sfilato dalla coalizione, senza neppure esprimere un proprio candidato, mentre all’appello mancherebbe anche Sinistra Italiana, che avrebbe preferito puntare proprio su Ronzino. Insomma, l’unità tanto ricercata continua a mostrare crepe evidenti.

“È un problema di coalizione, ci tengo a dirlo. Con la segreteria provinciale abbiamo collaborato bene”, precisa Serena Sequestro, allontanando così l’ipotesi di uno scontro con i vertici provinciali del partito. Il nodo, dunque, sarebbe tutto politico e riguarderebbe le difficoltà incontrate nella costruzione dell’alleanza per le prossime comunali. Nella lettera con cui annuncia il suo passo indietro, la segretaria non nasconde l’amarezza: “Con la consapevolezza di aver svolto il mio incarico con impegno, passione e senso di responsabilità, rassegno le mie dimissioni irrevocabili da segretaria del Partito Democratico di Nardò”. Poi arriva il passaggio più significativo, che chiarisce le ragioni della rottura: “Sono tuttavia costretta a prendere atto di un progressivo venir meno delle condizioni necessarie per esercitare pienamente il mio ruolo”. Sequestro entra nel merito e denuncia “l’impossibilità, per cause indipendenti dalla segreteria, di presentare una candidatura di coalizione capace di incarnare la storia, i valori e il progetto politico del Partito Democratico e del centrosinistra”. E aggiunge: “Un progetto valido, autorevole, condiviso e pronto a partire ma che ha incontrato ostacoli e ostruzionismo fuori dal Circolo condizionando pesantemente il confronto interno”.

Parole che lasciano trasparire tutta la delusione per un percorso politico che avrebbe dovuto valorizzare Graziana Ronzino, già protagonista delle ultime regionali con un risultato personale di circa cinquemila preferenze e ben 2.037 voti nella sola Nardò. Era lei la figura sulla quale il Pd aveva inizialmente deciso di investire, forte di un consenso elettorale significativo e di un profilo professionale ritenuto autorevole. Per tentare di salvaguardare l’unità del centrosinistra, però, i democratici hanno rinunciato alla propria candidatura, accettando di sostenere Antonella Vergari. Un sacrificio politico che, almeno per il momento, non sembra aver prodotto la coalizione larga che si voleva costruire.

La segretaria dimissionaria evita comunque attacchi personali alla candidata individuata dalla coalizione: “Alla candidata Antonella Vergari, persona e professionista che stimo, auguro buona campagna elettorale”. Ma subito dopo torna sul problema delle interferenze e delle responsabilità politiche: “Le scelte politiche possono e devono essere oggetto di confronto, anche acceso, ma non possono essere svuotate di significato da, torno a ripeterlo, pressioni esterne”. Quindi un’altra precisazione che suona come una difesa del lavoro svolto dalla sua segreteria: “Ritardi e inadeguatezze nella costruzione di una coalizione seria e affidabile non sono ascrivibili alla segreteria del Circolo”.

Sequestro rivendica, del resto, i risultati ottenuti dal dicembre 2023, quando aveva assunto la guida di un partito reduce da tre anni di commissariamento. “Lascio oggi un partito che ha ritrovato energie, partecipazione e risultati elettorali di assoluto rilievo”, scrive, ricordando il 26,71% e i 2.280 voti conquistati alle europee del 2024, oltre al 21% e alle circa tremila preferenze raccolte dal Pd alle regionali del 2025. Proprio su quella competizione sottolinea: “Ho fortemente spinto per avere in lista una professionista di altissime competenze. Pur non eletta, la nostra Graziana Ronzino è stata la candidata più votata in città con 2037 voti”. Non manca il riferimento alla ricostruzione organizzativa del circolo, che ha riaperto una sede fisica e ospitato nel 2025 la Festa provinciale dell’Unità. “La politica non è fatta solo di numeri”, osserva la segretaria, ricordando il lavoro dei militanti e dei volontari.

Il quadro che emerge è quello di un centrosinistra nel quale il Pd, pur disponendo di un consenso significativo, ha dovuto fare un passo indietro sulla scelta del candidato sindaco senza riuscire a ottenere in cambio la piena unità della coalizione. La decisione del Movimento 5 Stelle di non partecipare all’intesa e la posizione di Sinistra Italiana complicano ulteriormente uno scenario già segnato da diffidenze e contrapposizioni. La candidatura di Vergari resta il punto di riferimento dell’alleanza, ma la rinuncia a Ronzino e l’uscita di scena della segretaria democratica aprono interrogativi sulla tenuta del progetto politico. Sequestro, tuttavia, non chiude la porta al futuro del partito: “Resta la mia convinzione che il Partito Democratico di Nardò abbia risorse e competenze per essere protagonista del cambiamento in città”.

Dall’altra parte, intanto, lo schieramento che fa riferimento al sindaco uscente Pippi Mellone si presenta compatto, con una propria candidata destinata a raccogliere l’eredità politica dell’attuale amministrazione: la vicesindaca Maria Grazia Sodero. A sfidarla c’è l’ex assessore della giunta Mellone, Giulia Puglia. Mentre la maggioranza lavora nel segno della continuità e può contare su un fronte sostanzialmente unito, il centrosinistra deve ancora fare i conti con le proprie divisioni. La differenza, a pochi mesi dall’avvio della competizione elettorale, rischia di pesare. Per Antonella Vergari la strada verso Palazzo Personè si annuncia tutta in salita: prima ancora di provare a battere gli avversari, dovrà riuscire nell’impresa di ricompattare i suoi alleati.