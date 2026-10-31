Nardò, corsa a sindaco al femminile, sono in 4: Giulia Puglia rilancia con la “Città-Laboratorio” per giovani e cultura

NARDÒ – Una sfida tutta al femminile, almeno per ora, per conquistare Palazzo Personè e raccogliere l’eredità dei dieci anni di amministrazione di Pippi Mellone. A Nardò la corsa verso le elezioni comunali del 2027 è già entrata nel vivo e vede protagoniste quattro donne, espressione di percorsi politici differenti. Maria Grazia Sodero, attuale vicesindaca e assessora al Welfare, è la candidata scelta dalla maggioranza per garantire continuità all’esperienza amministrativa di Mellone, sostenuta da una coalizione di liste civiche. Sul versante opposto c’è Antonella Vergari, medico e candidata del centrosinistra, indicata da Prossima, il movimento vicino ad Antonio Decaro, sulla quale sono confluite diverse forze politiche, compreso il Partito Democratico. Un’alleanza che, tuttavia, deve fare i conti con le divisioni interne, accentuate dalla decisione di Sinistra Italiana di non sostenere Vergari e dalle dimissioni della segretaria cittadina dem Serena Sequestro. In campo anche Paola Mita, storica esponente di Forza Italia, dalla quale si è allontanata per aderire a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. La sua possibile candidatura autonoma rappresenta un’ulteriore variabile nello schieramento di centrodestra.

A completare il quadro c’è Giulia Puglia, ex assessora della giunta Mellone, che dopo la rottura con l’amministrazione ha deciso di intraprendere una strada autonoma e continua a costruire la propria campagna elettorale presentando proposte programmatiche. L’ultima riguarda la cosiddetta “Città-Laboratorio”, un progetto che punta a trasformare gli immobili pubblici inutilizzati e gli spazi dimenticati in luoghi di formazione, creatività e aggregazione sociale. L’ex assessora, che per nove anni è stata una delle protagoniste dell’esperienza amministrativa melloniana, con un grande supporto della maggioranza nella sua candidatura alle regionali di 6 anni fa (in cui ottenne un buon risultato), prima di prenderne le distanze, prova così a caratterizzare la propria candidatura attraverso una proposta che mette al centro i giovani, la cultura e la rigenerazione dei quartieri. L’idea è recuperare ex fabbriche, conventi, edifici dismessi e altri immobili pubblici per restituirli alla comunità, trasformandoli in centri culturali aperti, capaci di ospitare attività educative e artistiche e di offrire nuove opportunità soprattutto alle giovani generazioni.

Non semplici contenitori destinati a eventi occasionali, ma strutture permanenti nelle quali sviluppare competenze, relazioni e percorsi di crescita. “Una città che guarda al futuro deve saper riconoscere il valore dei propri spazi, ma soprattutto quello delle persone che la abitano. La Città-Laboratorio nasce per offrire ai giovani occasioni concrete di espressione, crescita e partecipazione, restituendo ai quartieri luoghi di incontro e nuove prospettive”, spiega Puglia. Uno degli elementi centrali del progetto è la creazione delle Accademie Interdisciplinari di Quartiere, spazi nei quali musica, scrittura, arti visive, scultura e discipline scientifiche possano incontrarsi attraverso laboratori e attività formative. L’obiettivo è superare una concezione della cultura riservata a pochi, rendendola accessibile anche ai ragazzi che vivono nelle periferie o provengono da famiglie con minori disponibilità economiche. In questa prospettiva si inserisce anche la proposta di istituire orchestre ed ensemble giovanili diffusi sul territorio, con corsi e attività musicali gratuiti o a costi agevolati. Secondo la candidata, investire nell’educazione artistica significa anche creare strumenti per contrastare la dispersione scolastica, prevenire l’isolamento sociale e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La Città-Laboratorio avrebbe inoltre una dimensione internazionale, attraverso programmi di residenza artistica destinati a giovani compositori, musicisti, scultori e drammaturghi provenienti anche dall’estero. Gli artisti ospitati potrebbero collaborare con scuole e associazioni, organizzare workshop aperti alla cittadinanza e contribuire alla produzione di opere originali legate al territorio. Una forma di scambio culturale che, nelle intenzioni di Puglia, consentirebbe a Nardò di diventare un luogo di sperimentazione e di incontro tra competenze e generazioni differenti. La rigenerazione urbana, dunque, non sarebbe limitata al recupero architettonico degli edifici, ma dovrebbe tradursi nella creazione di nuove funzioni sociali ed economiche, attraverso il coinvolgimento diretto dei residenti. Un progetto ambizioso che, per trasformarsi in interventi concreti, richiederebbe naturalmente l’individuazione degli immobili disponibili, delle risorse economiche e delle modalità di gestione.

Per il momento rappresenta uno dei punti con cui l’ex assessora cerca di dare un’identità riconoscibile alla propria proposta politica, distinguendola sia dalla continuità amministrativa rivendicata da Sodero sia dall’alternativa di centrosinistra rappresentata da Vergari. “Risvegliare la città significa dare spazio ai giovani, riaprire luoghi dimenticati e trasformare la creatività in un’opportunità per tutti. La città che immaginiamo non è soltanto un luogo da abitare, ma una comunità da costruire insieme”, conclude Giulia Puglia. Mentre gli schieramenti continuano a definire alleanze e candidature, l’ex assessora sceglie dunque di occupare il terreno delle proposte, cercando di trasformare la propria rottura con Mellone in un progetto politico autonomo. La partita per il futuro di Nardò è ancora lunga, ma una cosa appare già chiara: saranno soprattutto le donne, salvo nuovi ingressi, a contendersi la guida della città dopo un decennio segnato dalla leadership dell’attuale sindaco.