Nardò, il mercato delle Quattro Colonne trasloca in via Edrisi: tre nuovi posteggi fast-food nelle marine

SANTA MARIA AL BAGNO (NARDÒ) – Il mercato delle Quattro Colonne cambia casa e lascia spazio a parcheggi ed eventi. È una delle principali novità del pacchetto di modifiche al Documento Strategico del Commercio approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale di Nardò: una revisione che interviene sull’organizzazione delle attività mercatali e sull’utilizzo degli spazi pubblici, dal centro urbano alla costa. Il trasferimento nell’area di via Edrisi si accompagna al riassetto del mercato settimanale cittadino e di quello di Sant’Isidoro, a modifiche delle fiere legate agli eventi religiosi e all’individuazione di tre nuovi posteggi per il fast-food nelle marine. L’obiettivo dell’aggiornamento è garantire una migliore funzionalità degli spazi pubblici, adeguarli alle mutate esigenze della collettività e rendere più moderna ed efficace l’organizzazione delle attività mercatali.

Una riorganizzazione che, nelle intenzioni dell’amministrazione, mette insieme la trasformazione dei luoghi e il sostegno agli operatori commerciali. “Sono modifiche – spiega il consigliere con delega al Commercio Lelè Manieri – che abbiamo fatto in coerenza con gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, soprattutto nelle marine, che l’amministrazione guidata dal sindaco Mellone ha fatto in questi anni. La città cambia e dobbiamo adeguarci. Ma sono scelte dettate anche e soprattutto per dare forza a chi opera in questo comparto, in un momento storico caratterizzato per mille motivi da una crisi dei consumi. Lo spostamento del mercato delle Quattro Colonne in via Edrisi, ad esempio, è una novità storica che ci consente di riconvertire il largo delle Quattro Colonne a parcheggio pubblico e area eventi, valorizzando finalmente la sua posizione strategica. Ma le modifiche ci hanno consentito anche di mettere ordine al mercato settimanale di Nardò e a quello di Sant’Isidoro, tirando fuori soprattutto quest’ultimo dal caos che lo ha sempre caratterizzato. Facciamo un passo concreto nella direzione di una città che lavora per la crescita e lo sviluppo economico e che ha una dimensione urbana sempre più razionale”.

Nel dettaglio, il mercato oggi collocato nel piazzale dell’Accoglienza, in località Quattro Colonne, sarà trasferito nell’area parcheggio di via Edrisi. La nuova sistemazione prevede complessivamente trenta posteggi: venticinque destinati al settore non alimentare e cinque a quello alimentare. Lo spostamento consentirà contestualmente di riconvertire il largo delle Quattro Colonne a parcheggio pubblico e area per eventi, con l’obiettivo di valorizzarne la posizione strategica e migliorare l’accessibilità e la fruibilità complessiva della zona. Il cambiamento riguarda dunque sia la collocazione dei banchi sia la funzione dello spazio che il mercato lascerà libero, destinato ad accogliere la sosta e le manifestazioni. Un altro capitolo dell’aggiornamento interessa il mercato settimanale di Nardò e quello di via Marsala a Sant’Isidoro.

Per entrambi si è proceduto a un riassetto attraverso interventi di razionalizzazione dei posteggi, con spostamenti e riconversioni di alcuni di essi. Nel caso del mercato della marina di Sant’Isidoro è prevista anche l’aggiunta di nuovi posteggi, all’interno di una riorganizzazione che punta a dare un assetto più ordinato alle attività. Il pacchetto approvato dal Consiglio comunale comprende inoltre modifiche alle fiere legate agli eventi religiosi, inserite nella revisione generale della programmazione commerciale. Lungo la fascia costiera, infine, il rinnovato Documento Strategico del Commercio individua tre nuovi posteggi per il fast-food: il primo sul lungomare tra Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, il secondo all’interno del nuovo parcheggio in località Vacanze Serene e il terzo al curvone del parco di Porto Selvaggio. Tre collocazioni che completano il nuovo assetto previsto per il commercio nelle marine, affiancando alla riorganizzazione dei mercati ulteriori spazi destinati alle attività di ristoro.