Quattro Colonne, scade il divieto di balneazione: indiscrezioni parlano di ritorno alla normalità. Resta il giallo sulle cause

S. M. AL BAGNO (NARDÒ)- Scade oggi, 10 settembre, il divieto temporaneo di balneazione e pesca disposto dal Comune di Nardò nel tratto di mare delle Quattro Colonne, a Santa Maria al Bagno. Mentre si attendono le comunicazioni ufficiali sugli ultimi campionamenti, le indiscrezioni che filtrano sono rassicuranti: i valori sarebbero rientrati nella normalità dopo l’allarme dei giorni scorsi. Un dato che, se confermato dagli esiti definitivi delle analisi, consentirebbe di archiviare l’emergenza senza una proroga dell’ordinanza. Resta però ancora da chiarire che cosa abbia provocato l’alterazione delle acque e il superamento dei parametri che aveva fatto scattare il provvedimento del sindaco Pippi Mellone. L’ordinanza numero 542 del 4 settembre era stata adottata dopo una comunicazione di Arpa Puglia, a sua volta originata dalle segnalazioni di bagnanti e residenti. Le analisi avevano evidenziato un “superamento puntuale dei limiti di accettabilità” lungo la litoranea SP108, inducendo il Comune a vietare precauzionalmente sia i bagni sia la pesca nel tratto compreso tra via Michelangelo Buonarroti, a nord, e via Orazio Flacco, a sud.

Il provvedimento indicava espressamente come termine il 10 settembre, salvo revoca anticipata o proroga sulla base degli accertamenti di Arpa. Il Comune aveva inoltre chiesto all’Agenzia regionale di monitorare quotidianamente lo stato delle acque e aveva interessato Acquedotto Pugliese invitandolo a verificare la perfetta tenuta idraulica della rete fognaria; ai residenti era stato contemporaneamente rivolto l’invito a limitare l’utilizzo dell’acqua allo stretto necessario, per agevolare lo smaltimento dei reflui. Proprio questi passaggi avevano inevitabilmente acceso i riflettori sulla possibile origine fognaria dell’episodio, anche se l’ordinanza non individua formalmente una causa. Le verifiche effettuate successivamente da Aqp il 4, 5 e 7 settembre, anche con polizia locale e Capitaneria di porto, non avrebbero però evidenziato guasti o anomalie sulle infrastrutture gestite dalla società: regolari, secondo quanto comunicato dall’Acquedotto, le reti a gravità, l’impianto di sollevamento e la condotta premente.

Sono state comunque previste ulteriori videoispezioni sui tratti di rete interessati e su quelli vicini al lungomare. A questo punto resta aperto il ventaglio delle ipotesi. Tra quelle emerse in questi giorni ci sono eventuali dispersioni provenienti da reti private, pozzi neri non perfettamente a tenuta o scarichi irregolari, fenomeni che potrebbero essere amplificati dall’enorme pressione antropica estiva della marina neretina. Si tratta, è bene precisarlo, di scenari ancora da verificare e non di cause accertate. Qualcuno ha segnalato acqua torbida e maleodorante e di bagnanti che avrebbero lamentato prurito e irritazioni cutanee nei giorni precedenti al divieto.

L’unico punto fermo, per ora, resta il superamento dei parametri batteriologici riscontrato all’inizio dell’allarme e la conseguente scelta precauzionale del Comune. Oggi arriva la prima vera svolta: il termine fissato dall’ordinanza è scaduto e le indicazioni ufficiose parlano di un ritorno dei valori entro i limiti. Ora saranno i risultati ufficiali e gli eventuali nuovi provvedimenti del Comune a stabilire definitivamente se alle Quattro Colonne si potrà tornare a fare il bagno senza restrizioni, mentre resta da risolvere il nodo più importante: capire da dove sia arrivata la contaminazione e impedire che possa ripetersi.