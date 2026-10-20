Oltre 300 pazienti fragili in attesa di cure odontoiatriche al Fazzi: l’Ordine dei Medici scrive all’Asl e chiede interventi urgenti

LECCE – Oltre 300 pazienti fragili aspettano di essere curati nel reparto di Odontoiatria e Odontostomatologia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, con liste d’attesa che superano addirittura un anno. Una situazione difficile, che coinvolge soprattutto persone con disabilità e pazienti con bisogni assistenziali complessi, costretti insieme alle loro famiglie a fare i conti con ritardi che rischiano di compromettere il diritto alla salute. A denunciare le criticità è la Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lecce, che ha deciso di rivolgere una lettera aperta al direttore generale dell’Asl, Gianluca Capochiani, chiedendo interventi immediati per garantire la piena operatività di un servizio considerato essenziale per tutta la Puglia meridionale.

A firmare l’appello è il presidente della Commissione, Salvatore Caggiula, che sollecita l’attivazione di quattro posti letto dedicati ai pazienti che necessitano di ricovero, il potenziamento del personale infermieristico e di supporto e una programmazione stabile degli accessi alla sala operatoria. Tre condizioni ritenute indispensabili per assicurare continuità alle prestazioni e ridurre progressivamente le liste d’attesa. Non si tratta di una richiesta improvvisa. L’Ordine professionale aveva già segnalato le difficoltà organizzative durante la precedente gestione dell’Asl e successivamente anche in occasione dell’insediamento di Capochiani, senza ottenere finora soluzioni definitive. Da qui la decisione di rendere pubblica la protesta e chiedere un’assunzione di responsabilità da parte dei vertici aziendali.

“Oltre 300 pazienti fragili in lista d’attesa, con tempi che superano un anno di attesa, rappresentano una situazione che richiede risposte concrete e non più rinviabili”, sottolinea la Commissione, richiamando l’attenzione sulle condizioni delle famiglie che quotidianamente affrontano enormi difficoltà per garantire assistenza ai propri cari. I quattro posti letto richiesti servirebbero ad assicurare un’adeguata assistenza prima e dopo gli interventi, soprattutto nei casi clinici più complessi. Altrettanto importante, secondo gli odontoiatri, è disporre di personale sufficiente per seguire pazienti con disabilità e poter contare su un accesso regolare alla sala operatoria. Senza queste condizioni, l’attività rischia di procedere a rilento, aggravando ulteriormente i tempi di attesa.

La Commissione chiede anche un piano straordinario per lo smaltimento delle liste, con obiettivi misurabili e scadenze precise. “Non si tratta di rivendicazioni a favore di una singola struttura, ma della necessità di salvaguardare un servizio pubblico essenziale”, evidenziano i rappresentanti della categoria, ricordando che per molti pazienti fragili l’assistenza odontoiatrica ospedaliera rappresenta l’unica possibilità concretamente accessibile di ricevere cure appropriate. La lettera contiene anche un vero e proprio ultimatum sui tempi della risposta. L’Ordine chiede infatti al direttore generale di fornire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione un riscontro scritto, indicando le prime misure che l’Asl intende adottare. Viene inoltre sollecitato un confronto urgente tra Direzione generale, Direzione sanitaria, Commissione Albo Odontoiatri e responsabili del servizio, per definire un piano operativo con risorse, interventi e tempi di attuazione.

Pur riconoscendo le difficoltà economiche e organizzative che attraversano la sanità pubblica, la Commissione ritiene che non sia più sufficiente limitarsi alle interlocuzioni istituzionali. Occorrono decisioni concrete e verificabili. Da parte dell’Ordine arriva anche la disponibilità a collaborare, mettendo a disposizione competenze professionali ed esperienza per individuare soluzioni sostenibili.“La tutela dei pazienti fragili non può essere considerata una questione secondaria nell’organizzazione sanitaria”, ribadisce la Commissione presieduta da Caggiula, sottolineando che proprio dalla capacità di assistere le persone più vulnerabili si misura la qualità del servizio sanitario pubblico. Adesso la parola passa alla direzione dell’Asl Lecce, chiamata a dare risposte a centinaia di famiglie che attendono da mesi, e in alcuni casi da oltre un anno, la possibilità di accedere alle cure.