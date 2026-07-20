Ostetricia a Galatina, il sindaco Vergine bacchetta l’Asl: “Silenzio inaccettabile, chiederò l’invio degli ispettori ministeriali”

GALATINA – Il sindaco di Galatina, Fabio Vergine, alza il livello dello scontro sulla situazione del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale cittadino e, di fronte alla mancata risposta della Direzione generale dell’Asl Lecce, annuncia l’intenzione di rivolgersi direttamente al Ministero della Salute chiedendo l’invio degli ispettori. Al centro della presa di posizione del primo cittadino ci sono il futuro del punto nascita, il rispetto degli standard previsti dal D.M. 70/2015 e, soprattutto, la sicurezza delle madri e dei neonati. “L’ennesimo allarme lanciato dalla CGIL conferma ciò che denunciamo da anni. Ringrazio il sindacato per aver acceso nuovamente i riflettori su una vicenda che seguo quotidianamente e sulla quale, da quattro anni, insieme all’Amministrazione comunale, siamo costretti a intervenire ogni estate per impedire quello che appare come un tentativo ormai ciclico di depotenziare il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Galatina”, afferma Vergine.



Questa volta, secondo il sindaco, alla preoccupazione per le sorti del reparto si aggiunge un problema nei rapporti istituzionali con i vertici dell’azienda sanitaria. “Dal mio insediamento ho sempre trovato interlocutori con cui confrontarmi, anche nelle divergenze. Con l’attuale Direzione generale della ASL Lecce, invece, mi sono scontrato con un muro di silenzio istituzionale”. Vergine ricostruisce quindi i passaggi compiuti negli ultimi mesi: “Il 26 aprile 2026 ho trasmesso una PEC con la richiesta di convocazione urgente di un tavolo tecnico per affrontare la situazione del punto nascita di Galatina. La richiesta è rimasta senza risposta. Nei giorni scorsi ho provveduto a sollecitarla. Anche questa volta nessun riscontro. Nemmeno il garbo istituzionale di una risposta”. Un comportamento che il primo cittadino giudica duramente: “È un atteggiamento che considero offensivo verso il Sindaco di una città, verso un territorio che serve decine di migliaia di cittadini e verso una comunità che pretende chiarezza e rispetto”.



Ma è soprattutto sul merito della questione che Vergine concentra la propria denuncia, sottolineando come non si tratti semplicemente di affrontare problemi legati alla gestione del personale o alla copertura dei turni. “Qui non si sta discutendo della distribuzione di turni o di semplici esigenze organizzative. Qui si parla della sicurezza delle donne che partoriscono e dei loro figli”. Il sindaco richiama quindi espressamente il D.M. 70/2015 e gli standard nazionali previsti per i punti nascita: “Il D.M. 70/2015, all’articolo 2 dell’Allegato 1, non lascia spazio a interpretazioni. Gli standard per i punti nascita sono fissati per garantire la sicurezza delle pazienti e dei neonati. La soglia minima ottimale è di 500 parti annui. Galatina supera ampiamente questo parametro. Altri punti nascita della provincia no”.

A questo dato Vergine affianca un altro elemento che considera decisivo: la configurazione strutturale dell’ospedale galatinese e la vicinanza tra il reparto e la sala operatoria utilizzata per affrontare le emergenze ostetriche. “C’è un elemento ancora più importante, che nessuno può ignorare: l’organizzazione strutturale dell’ospedale. A Galatina il reparto di Ostetricia e la sala operatoria destinata alle emergenze ostetriche si trovano sullo stesso piano. Significa poter intervenire nell’immediatezza quando una complicanza mette a rischio due vite. Altrove questo non accade”. Una caratteristica che, secondo il sindaco, assume un peso fondamentale nelle situazioni in cui ogni minuto può essere determinante. “Chi conosce la realtà degli ospedali pugliesi sa bene che un ascensore fuori servizio non rappresenta un’ipotesi teorica ma un problema purtroppo frequente. E nessuno può accettare che, durante un’emergenza ostetrica, il destino di una madre o di un neonato possa dipendere dal funzionamento di un ascensore”. Su questo punto Vergine esclude qualsiasi possibilità di compromesso: “Su questo non esistono margini di trattativa. Non consentiremo che logiche burocratiche, organizzative o, peggio ancora, ragionamenti che prescindono dagli standard di sicurezza possano mettere a repentaglio un servizio che rappresenta un presidio essenziale per un vastissimo territorio”. Il sindaco auspica ancora che l’allarme possa rientrare, come già accaduto negli anni precedenti, senza conseguenze per il punto nascita. “Mi auguro sinceramente che anche quest’anno tutto si risolva, come già accaduto in passato, in un’inutile bolla di sapone e che le donne del nostro territorio possano continuare a partorire a Galatina con la serenità che meritano”. Il mancato confronto con la Direzione generale dell’Asl, tuttavia, spinge l’amministrazione comunale a preparare un’iniziativa a livello nazionale. “Ma questa volta il silenzio della Direzione generale impone un passo ulteriore. Per questo motivo chiederò formalmente al Ministero della Salute l’invio degli ispettori ministeriali affinché venga verificato il rispetto del D.M. 70/2015, delle norme che disciplinano i punti nascita e delle condizioni organizzative e di sicurezza del reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Galatina”. Una presa di posizione netta, che Vergine conclude ribadendo la volontà del Comune di difendere il presidio e di non accettare decisioni che possano incidere sulla sicurezza dell’assistenza materno-infantile: “La salute non è materia di esperimenti. Le donne non sono numeri. I neonati non possono diventare vittime di scelte organizzative. Su questo il Comune di Galatina non arretrerà di un millimetro”.