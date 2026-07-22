“Vela della Salute”: ASL Lecce e Lions Club Lecce Rudiae insieme per una nuova idea di sanità di prossimità

LECCE – Prenderà il via nell’estate 2026 “Vela della Salute”, il progetto promosso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, diretto dal Dr. Alberto Fedele, che porterà un ambulatorio vaccinale itinerante via mare lungo la costa salentina, con l’obiettivo di rendere la prevenzione sempre più accessibile, prossima e partecipata.

L’iniziativa attraverserà quattro tra i principali porti del territorio salentino — San Foca, Otranto, Santa Maria di Leuca e Gallipoli — offrendo vaccinazioni, consulenze vaccinali, attività di prevenzione cardiovascolare dedicate ai lavoratori del comparto marittimo, informazione sugli screening oncologici e momenti di educazione sanitaria rivolti alla cittadinanza e ai numerosi turisti presenti durante la stagione estiva. Il progetto si sviluppa secondo un modello innovativo di sanità di prossimità, portando i servizi sanitari direttamente nei luoghi della vita quotidiana e contribuendo a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla prevenzione.



Accanto alla ASL Lecce, un ruolo di particolare rilievo è svolto dal Lions Club Lecce Rudiae, la cui partecipazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni sanitarie e società civile organizzata. La presenza del Lions Club esprime una precisa concezione del servizio alla comunità. Da sempre il lionismo internazionale interpreta il volontariato come esercizio di responsabilità civile e come impegno permanente verso la tutela della dignità della persona. In questa prospettiva, la promozione della salute diventa una delle più alte forme di servizio, perché significa prendersi cura dell’altro prima ancora che emerga il bisogno della cura. “Vela della Salute” interpreta pienamente questa visione. Il mare, elemento identitario del territorio salentino, diventa il luogo simbolico di una sanità che sceglie di muoversi verso il cittadino anziché attenderlo. È una trasformazione culturale ancora prima che organizzativa: la prevenzione esce dagli spazi tradizionali dell’assistenza sanitaria e incontra le persone nei luoghi del vivere quotidiano, favorendo un rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.

«La salute non appartiene esclusivamente alla medicina; appartiene innanzitutto alla coscienza civile di una comunità. La prevenzione rappresenta il momento più alto della responsabilità pubblica, perché significa prendersi cura delle persone prima che la malattia renda necessaria la cura. In questo progetto la collaborazione con il Lions Club Lecce Rudiae assume un significato che va ben oltre il partenariato istituzionale: è la testimonianza di come il servizio, quando nasce dalla condivisione di valori, diventi autentico strumento di promozione del bene comune.» Afferma il Dott. Marcello De Simone, Medico e socio Lions, tra i promotori dell’iniziativa.

Il percorso si svilupperà lungo quattro approdi simbolici della costa salentina, scelti per la loro centralità e per la capacità di intercettare residenti, lavoratori del comparto marittimo e migliaia di visitatori durante la stagione estiva. Il calendario delle attività prevede:

• San Foca | 24-27 luglio 2026

Sedute vaccinali: 25 e 26 luglio

• Otranto | 31 luglio-3 agosto 2026

Sedute vaccinali: 1 e 2 agosto

• Santa Maria di Leuca | 7-10 agosto 2026

Sedute vaccinali: 8 e 9 agosto

• Gallipoli | 21-24 agosto 2026

Sedute vaccinali: 22 e 23 agosto

Nel corso delle quattro tappe di “Vela della Salute” sarà possibile accedere gratuitamente alle vaccinazioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025 e dal Calendario Vaccinale della Regione Puglia, secondo le indicazioni cliniche e l’eleggibilità dei singoli cittadini.

In particolare, saranno disponibili:

• vaccinazione antinfluenzale;

• vaccinazione anti-COVID-19;

• vaccinazione difterite-tetano-pertosse (dTpa);

• vaccinazione anti-HPV (Papillomavirus umano);

• vaccinazioni antiepatite A e antiepatite B;

• vaccinazione antipneumococcica;

• vaccinazione contro l’Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio);

• vaccinazioni dedicate ai viaggiatori internazionali, secondo le raccomandazioni previste per le diverse destinazioni.

L’équipe sanitaria sarà inoltre a disposizione per fornire consulenze personalizzate, verificare la posizione vaccinale dei cittadini e orientare ciascuno verso il percorso di immunizzazione più appropriato, nel rispetto delle indicazioni del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e della programmazione regionale.

L’accesso all’ambulatorio vaccinale a bordo sarà libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Centro Vaccinale di Lecce

Piazza Bottazzi – Lecce

tel. 0832 215968

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13.00

Centro Vaccinale di Maglie

Via Sante Cezza, 14 – Maglie

tel. 0836 420617

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 13.30