Oncologia del “Vito Fazzi” nasce la nuova stanza per le biopsie

LECCE – Entrata in funzione la nuova stanza dedicata alle biopsie presso l’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica Ospedaliera dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce. Un importante traguardo per il Presidio Ospedaliero, nato da un’iniziativa del Direttore del reparto, la Dott.ssa Silvana Leo, che ha deciso di destinare i fondi ricavati dalle attività delle sperimentazioni cliniche per questo importante servizio.

L’attivazione del nuovo spazio diagnostico e l’esecuzione delle procedure avvengono in stretta collaborazione con l’unità di Radiologia Interventistica, guidata dal Dott. Raffaele Prudenzano, insieme al Dott. Pierluigi Giordano e al Dott. Davide Andriola.

La nuova ‘stanza’ consente di eseguire i prelievi bioptici direttamente all’interno del reparto di Oncologia Medica, azzerando così gli spostamenti per pazienti e familiari e riducendo la stanchezza fisica e lo stress emotivo per persone impegnate in percorsi terapeutici complessi.

L’utilizzo dei fondi, così pensato, rappresenta una scelta virtuosa, attraverso la quale l’attività scientifica svolta sul campo si traduce in benefici concreti per la qualità dell’assistenza e dell’organizzazione dei percorsi di cura.

“Attivare questa stanza significa restituire valore diretto a chi si affida alle nostre cure,” evidenzia la Dott.ssa Silvana Leo “La ricerca non è soltanto innovazione scientifica e avanzamento terapeutico, ma deve sapersi trasformare in risposte concrete, vicinanza e dignità per i nostri pazienti nella loro quotidianità in ospedale.”

L’iniziativa rappresenta è un esempio concreto di umanizzazione del percorso di cura, confermando l’impegno dell’Ospedale “V. Fazzi” nel porre la persona e le sue esigenze al centro dell’esperienza di ricovero e trattamento.