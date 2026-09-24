Nomina dei direttori, il tribunale dà ragione all’Asl Lecce: riconosciuta la solidità della difesa

Il Tribunale di Lecce ha emesso, nei giorni scorsi, una sentenza di grande rilievo riguardante il ricorso presentato da un Dirigente Medico contro la ASL di Lecce, in merito all’impugnazione della delibera del 2023 sull’organizzazione dipartimentale e la nomina dei direttori di dipartimento.

A rappresentare e difendere la ASL di Lecce è stata l’Avv. Maria Cristina Basurto, che ha saputo condurre una difesa puntuale e rigorosa, valorizzando la legittimità delle scelte aziendali e la correttezza delle procedure adottate.

Il ricorrente contestava la delibera, sostenendo che avesse modificato l’assetto organizzativo in violazione della normativa regionale e che la procedura di nomina dei direttori fosse stata viziata da irregolarità. Chiedeva, tra l’altro, la disapplicazione della delibera, il riconoscimento del diritto alla nomina e il risarcimento dei danni.

La difesa della ASL L’Avv. Basurto ha saputo evidenziare come la delibera rappresentasse una razionalizzazione organizzativa coerente con le precedenti decisioni aziendali e come la nomina dei direttori fosse una scelta fiduciaria, non soggetta a concorso pubblico, ma regolata da criteri di correttezza e buona fede. Ha inoltre sottolineato che il regolamento interno, mai impugnato dal ricorrente, prevedeva limiti chiari per la nomina, escludendo ogni diritto soggettivo alla posizione richiesta.

La decisione del Tribunale Il Tribunale ha stabilito che il ricorrente non aveva diritto alla nomina, né al risarcimento dei danni, non avendo subito alcuna perdita retributiva o concreta possibilità di ottenere l’incarico. La domanda risarcitoria è stata quindi rigettata in tutte le sue componenti.

Il valore della difesa L’Avv. Maria Cristina Basurto si è distinta per la chiarezza delle argomentazioni e la capacità di dimostrare la piena legittimità dell’operato della ASL, ottenendo il rigetto delle richieste avversarie e la compensazione integrale delle spese di lite. Il suo lavoro ha contribuito a tutelare l’immagine e l’autonomia organizzativa dell’ente, confermando la solidità delle scelte aziendali e la correttezza delle procedure adottate.

Questa sentenza rappresenta un importante precedente per la gestione delle nomine e delle riorganizzazioni nelle aziende sanitarie locali, sottolineando il ruolo fondamentale di una difesa tecnica preparata e attenta come quella svolta dall’Avv. Basurto.