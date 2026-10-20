Povertà minorile in Puglia, il Garante Abbaticchio: “Dobbiamo imparare ad ascoltare le giovani generazioni”

La povertà rappresenta una delle principali criticità sociali del territorio pugliese, con conseguenze significative sulle condizioni di vita delle famiglie e sulle opportunità di crescita dei bambini e degli adolescenti. Una vulnerabilità che può compromettere non soltanto il benessere economico, ma anche l’accesso alla salute, all’istruzione e alla piena partecipazione alla vita sociale.

Secondo il rapporto Istat “Le statistiche dell’Istat sulla povertà – Anno 2025”, in Italia oltre 1 milione e 136mila minori vivevano in condizioni di povertà assoluta, pari al 12,5% dei bambini e degli adolescenti residenti. L’incidenza raggiunge il 15,2% nel Mezzogiorno, a fronte del 10,7% registrato nel Centro Italia. La presenza di figli minori accresce inoltre la vulnerabilità dei nuclei familiari: la povertà assoluta interessa il 7,8% delle coppie con un figlio minore, il 10% di quelle con due figli e il 17,7% delle famiglie con almeno tre figli minori.

In Puglia, l’incidenza della povertà relativa familiare raggiunge il 25,2%, collocando la regione tra le realtà più fragili del Paese. Un indicatore distinto dalla povertà assoluta, ma che evidenzia comunque la diffusione di condizioni di difficoltà economica e il rischio di disuguaglianze nelle opportunità offerte ai più giovani.

La povertà minorile, infatti, non si limita alla carenza di risorse, ma può tradursi in difficoltà nel garantire un’alimentazione adeguata, cure sanitarie tempestive, materiali scolastici, attività sportive e culturali e occasioni di socializzazione. Condizioni che possono incidere sul benessere psicofisico, sul rendimento scolastico e sulle relazioni, aumentando il rischio di isolamento ed esclusione sociale.

Tra le situazioni di vulnerabilità che richiedono particolare attenzione rientra anche il fenomeno del lavoro minorile, soprattutto quando le difficoltà economiche spingono bambini e adolescenti ad assumere responsabilità incompatibili con la loro età o li espongono a condizioni di irregolarità e sfruttamento.

Secondo l’indagine “Non è un gioco” di Save the Children, in Italia si stima che 336mila minori tra i 7 e i 15 anni abbiano avuto esperienze lavorative, pari al 6,8% della popolazione della stessa fascia d’età. Circa 58mila adolescenti tra i 14 e i 15 anni sarebbero stati coinvolti in attività particolarmente dannose per la salute psicofisica o per il percorso scolastico.

Contrastare le disuguaglianze significa non soltanto sostenere le famiglie in difficoltà, ma anche rafforzare la capacità delle istituzioni di riconoscere tempestivamente i bisogni dei più giovani, prevenire le situazioni di disagio e garantire a ogni bambino e adolescente il diritto a crescere in condizioni di dignità e sicurezza.

In questa prospettiva si inserisce anche “La lanterna dei bisogni delle ragazze e dei ragazzi”, il progetto pilota promosso dalla professoressa Silvana Calaprice, tutrice civica per la difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Bari, presentato oggi 20 ottobre presso la Sala Giunta di Palazzo della Città, che avvia il percorso verso la futura Costituente civica per l’infanzia e l’adolescenza. Si tratta di un percorso strutturato di partecipazione, cittadinanza attiva e ascolto profondo dedicato specificamente a persone di età compresa tra i 12 e i 18 anni e finalizzato a dare voce concreta ai bisogni, sogni e desideri delle giovani generazioni.

Il garante dei diritti del minore Ludovico Abbaticchio partecipando alla conferenza stampa di presentazione ha dichiarato: “Plaudo all’iniziativa avviata dalla Tutrice Civica della città Capoluogo di Regione per l’avvio del percorso verso la “Costituente civica per l’infanzia e l’adolescenza” che si affianca a tutto il lavoro che in questi anni abbiamo svolto sul disagio giovanile attraverso il Vademecum acquisito da moltissime scuole pugliesi. Dobbiamo imparare ad ascoltare le giovani generazioni, coglierne i bisogni e riconoscere tempestivamente i segnali di vulnerabilità, affinché ragazze e ragazzi siano protagonisti delle scelte che riguardano il loro presente e il loro futuro. È fondamentale proseguire nel rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, scuole, famiglie e territorio, promuovendo la partecipazione attiva dei minori e costruendo risposte concrete alle loro esigenze. Contrastare la povertà significa, dunque, tutelare concretamente i diritti dei bambini, delle bambine, dei preadolescenti e degli adolescenti affinché nessun minore sia penalizzato dalle condizioni economiche della propria famiglia o venga privato delle opportunità necessarie per crescere, apprendere e partecipare alla vita sociale”.