Protesta tir: sindaco di Leverano: “A rischio il nostro commercio dei fiori”

“Le proteste degli autotrasportatori e i conseguenti blocchi della circolazione delle merci stanno determinando una situazione di grave emergenza per il tessuto produttivo ed economico di Leverano, colpendo direttamente il settore del florovivaismo e dell’ortofrutta, fondamentali per il nostro territorio”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Leverano, Marcello Rolli, rivolgendo “un appello urgente alle autorità regionali e statali affinché intervengano senza ulteriori ritardi, individuando soluzioni immediate che consentano di ripristinare la regolare movimentazione delle merci e, al tempo stesso, affrontare le criticità legate all’aumento dei costi del carburante”.

“A rendere ancora più grave la situazione – spiega il sindaco – è la concomitanza con le festività di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti, uno dei periodi più importanti dell’anno per la produzione e la commercializzazione dei fiori, in cui si concentra una parte significativa dell’attività economica di numerose aziende leveranesi, che lavorano per rifornire i mercati di tutta Italia ed Europa.

Da giorni, invece, i prodotti rimangono fermi nelle aziende, impossibilitati a raggiungere le destinazioni commerciali, una situazione che rischia di compromettere il lavoro di mesi, provocando perdite economiche pesantissime per produttori, commercianti e per l’intera filiera”.