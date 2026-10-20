Blitz antidroga a Taviano: perquisizione in casa, sequestrati crack, hashish e cocaina

TAVIANO (Lecce) – I Carabinieri della Stazione di Taviano hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, culminata con l’arresto di un trentaduenne del posto, figura già nota alle forze dell’ordine.

L’intervento è scattato nell’arco del pomeriggio, quando i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo per eseguire una perquisizione domiciliare approfondita. Le ricerche all’interno dell’immobile hanno permesso di rinvenire e porre sotto sequestro un variegato quantitativo di droghe: oltre 35 grammi di crack, circa 23 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina già suddivisa in monodosi pronte per la cessione.

Oltre allo stupefacente, gli uomini dell’Arma hanno recuperato materiale idoneo al confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 805 euro, ritenuta probabile provento dell’attività illecita. Terminate le formalità di rito, il trentaduenne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.