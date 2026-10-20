Latitante rintracciato in un centro commerciale a Lecce: arrestato

LECCE – Si è conclusa nella serata di venerdì 16 ottobre la breve irreperibilità di un quarantunenne di Lecce, rintracciato e tratto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura locale in esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo.

L’uomo era destinatario di un provvedimento di esecuzione pena per il quale dovrà scontare 7 anni, 9 mesi e 9 giorni di reclusione. Notificato lo scorso 12 ottobre, il mandato di cattura non era stato eseguito nell’immediato poiché il destinatario, appresa la notizia della misura pendente, si era sottratto volontariamente alle ricerche facendo perdere le proprie tracce.

Le attività investigative si sono concentrate sui luoghi storicamente frequentati dal quarantunenne, estendendo il raggio delle verifiche ai punti di riferimento familiari e logistici della provincia. Le ricerche a tutto campo hanno dato esito positivo nel tardo pomeriggio di venerdì: gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno sorpreso e bloccato all’interno di un noto punto vendita di arredamento situato nella periferia del capoluogo salentino, dove si trovava in compagnia della moglie per fare acquisti.

Tratto in arresto senza opporre resistenza, il quarantunenne è stato trasferito presso la casa circondariale per l’espiazione della pena comminata.