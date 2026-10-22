Presunte molestie su allieve durante esercizi per preparare corsi alle Forze armate: personal trainer a processo

SUPERSANO (Lecce) – Avrebbe molestato due ragazze salentine – rispettivamente di 20 e 25 anni – durante gli allenamenti propedeutici per partecipare ad alcuni concorsi nelle Forze armate. E.S., personal trainer di 50 anni, originario di Supersano (Lecce), dovrà difendersi dall’accusa di violenza sessuale aggravata dal prossimo 2 dicembre davanti ai giudici in composizione collegiale sula scorta di un decreto di giudizio immediato spiccato dal gip Francesco Valente.

Il personal trainer, dopo un periodo in carcere, è ora ai domiciliari. Ma nel frattempo la sua posizione si è aggravata. Perché subito dopo il suo arresto per le molestie sulla più giovane delle due ragazze, anche la 25enne ha trovato il coraggio di denunciare E.S. raccontando di presunte molestie durante gli allenamenti. Avrebbe voluto preparare al meglio l’esame per Vfp (Volontario in ferma prefissata) bandito dalla Marina militare.

E per superare il concorso, si era affidata al preparatore atletico specializzato nella formazione per concorsi nelle Forze armate e di Polizia. Da quel che ha raccontato ai carabinieri, il 9 maggio la giovane contatta l’istruttore. Nel corso della prima visita, lui si dimostra affabile. Provvede alla misurazione della massa muscolare mettendo la ragazza in contatto con un nutrizionista. Nelle successive sedute – le riferisce l’istruttore – si sarebbe dovuta spogliare. Nel frattempo effettuano i test e gli allenamenti in un campo dilettantistico della provincia. Nella ricostruzione si arriva all’11 luglio. Così con il pretesto di svolgere simulazioni di alcuni test, l’istruttore avrebbe invitato la ragazza a raggiungerlo in ufficio. Una volta all’interno – secondo la ricostruzione dei carabinieri – le avrebbe imposto di spogliarsi: “Devo procedere con le rilevazioni”.

Poi le avrebbe scattato foto ai glutei e all’addome. Infine, mentre la ragazza era impegnata in simulazioni del test d’ingresso al computer, avrebbe iniziato a molestarla. La ragazza non denunciò subito. Ma era agitata e non dormiva. Nei giorni immediatamente successivi, l’istruttore l’avrebbe contattata per sincerarsi che si presentasse nuovamente ai corsi e che non avesse sporto denuncia per il timore che in paese si diffondesse la voce dell’accaduto. E le avrebbe inviato messaggi: “Così magari vediamo i test alle 16 e poi andiamo al campo…”; “Fammi sapere se no metto un altro così”. La ragazza temeva che l’istruttore potesse in qualche modo danneggiarla in vista dei test vantandosi di avere agganci ovunque come comprovato dalle numerose foto che nel suo studio lo ritraggono in compagnia di appartenenti alle forze dell’ordine.

Così, solo dopo qualche giorno, la ragazza decise di presentarsi in ospedale: referto medico, denuncia e avvio delle indagini. In caserma, la 20enne ha poi allegato anche gli screenshot di alcune conversazioni con il tecnico. In tempi brevi, la procura ha avanzato richiesta di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere poi accolta dal gip Francesco Valente che ravvisava la sussistenza delle esigenze cautelari a carico dell’indagato: “Potrebbe soggiogare la persona offesa contattandola anche con mezzi telematici“ sottolineava il giudice nell’ordinanza “in palese contraddizione con lo stesso ruolo di istruttore esercitato che ha chiaramente distorto strumentalizzandolo il concetto stesso di disciplina militare”. Concreto, poi il rischio “di ulteriori e più gravi abusi anche in danno di chiunque avesse a relazionarsi con modalità analoghe”.

In realtà il giudice non era ancora al corrente che solo pochi giorni dopo, un’altra ragazza salentina, come detto di 25 anni, avrebbe denunciato l’allenatore sempre con la stessa accusa. Dopo aver letto la notizia dell’arresto, la giovane ha trovato coraggio e totto gli indugi presentandosi in caserma. Dal suo racconto, è emerso che si era rivolta al personal trainer sempre per lo stesso motivo: allenarsi in vista della partecipazione a concorsi nelle Forze armate e per risolvere alcuni disturbi alimentari di cui aveva sofferto in passato. Anche in questo caso E.S. avrebbe molestato l’allieva durante le sedute di allenamento con i pesi e negli esercizi sulla panca.

La difesa dell’uomo, rappresentata dagli avvocati Roberto Rella e Giuseppe Palese, valuterà nei prossimi 15 giorni se presentare istanza di abbreviato, rito che consente uno sconto di un terzo della pena. Sulle testa dell’allenatore pende già una condanna incassata in primo e in secondo grado per violenza sessuale su una minorenne. Le due ragazze, difese dagli avvocati Gabriele Rosafio e Giuseppe Presicce, potranno costituirsi parte civile.