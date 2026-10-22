Tutela e valorizzazione della costa a sud di Otranto: sabato al via il tavolo di confronto promosso dall’onorevole Caroppo

OTRANTO (Lecce) – Un appuntamento cruciale per delineare strategie condivise di tutela e fruizione del patrimonio paesaggistico, storico e archeologico del litorale adriatico. Sabato 24 ottobre, alle ore 10:00, la struttura dei Basiliani ad Otranto ospiterà l’incontro dal titolo “Patrimonio privato, valore collettivo.

Idee e modelli per la tutela e la valorizzazione dei luoghi a sud di Otranto”, promosso dal deputato di Forza Italia, l’onorevole Andrea Caroppo.

L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare la complessa gestione di un tratto costiero tra i più suggestivi e al contempo fragili del Salento. Un’area che custodisce siti di altissimo pregio, dal Lago di Bauxite a Torre del Serpe, passando per la Baia dell’Orte, l’Ipogeo di Torre Pinta, il Monastero di San Nicola di Casole, i terreni sovrastanti la Grotta dei Cervi fino alla spiaggia di Porto Badisco, molti dei quali risultano tuttavia di proprietà privata o accessibili esclusivamente attraverso fondi privati. Una condizione di vulnerabilità accentuata dalle minacce ambientali, come dimostrato dai devastanti roghi della scorsa estate e dai recenti episodi di cronaca registrati nei pressi del bacino della Bauxite.

L’incontro intende mettere attorno allo stesso tavolo le istituzioni locali, gli organi di tutela e i proprietari dei siti per avviare un percorso aperto e permanente. Al dibattito prenderanno parte il Sindaco di Otranto, Francesco Bruni, il Presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, Antonio Zunno, e il Presidente del Parco Naturale Otranto–Santa Maria di Leuca, Michele Tenore, insieme ad esperti del settore della gestione dei beni culturali. L’obiettivo dichiarato è individuare modelli innovativi capaci di coniugare la conservazione dei luoghi con una fruizione pubblica sostenibile, trasformando una fragilità del territorio in una risorsa condivisa per l’intera comunità.