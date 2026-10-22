Governo, Congedo: Grazie a Governo Meloni sud Locomotiva d’Italia

“A quattro anni dall’insediamento del Governo Meloni, le politiche di sviluppo strutturale messe in campo restituiscono l’immagine di un Mezzogiorno radicalmente cambiato, capace di crescere oltre la media nazionale per PIL e occupazione, trasformandosi nella vera Locomotiva d’Italia. I dati del secondo trimestre 2026 certificano, infatti, il raggiungimento del record storico del 51% per il tasso di occupazione al Sud, segnando un incremento netto di +4,4 punti percentuali rispetto al 2022. Il piano di rilancio poggia su due pilastri economici strategici introdotti dall’esecutivo: ZES Unica (10 miliardi di euro di crediti d’imposta stanziati per il periodo 2024-2028) e decontribuzione Sud (stanziamento di oltre 7 miliardi di euro fino al 2030 a totale supporto delle imprese che assumono nel Mezzogiorno). I numeri consolidati in questi quattro anni di mandato confermano che la strategia di Giorgia Meloni funziona. Avanti così”.
Lo dichiara il deputato Saverio Congedo, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze.
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