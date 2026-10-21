ASI Lecce, la Regione azzera i vertici e nomina Fabio Corvino commissario: conti in difficoltà e debiti da saldare

LECCE – La crisi del Consorzio ASI arriva alla resa dei conti. La Regione Puglia ha deciso di sciogliere gli organi dell’ente che gestisce e promuove lo sviluppo delle aree industriali salentine, affidandone la guida a Fabio Corvino, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lecce. La decisione della Giunta regionale, assunta ai sensi della legge regionale numero 2 del 2007, mette fine a una fase segnata da difficoltà finanziarie, irregolarità gestionali e tensioni politiche che hanno progressivamente paralizzato il Consorzio. A pesare sul provvedimento sono state le criticità emerse dalla relazione al bilancio 2025 e le dimissioni della maggior parte dei componenti del Consiglio di amministrazione, passato da cinque membri a uno soltanto.



Una situazione che ha reso impossibile garantire il regolare funzionamento degli organi consortili, rendendo necessario l’intervento della Regione. Sullo sfondo resta una situazione economica particolarmente delicata. Secondo quanto emerso nei mesi scorsi, il Consorzio non avrebbe ancora regolarizzato un debito di circa 629mila euro nei confronti della Regione Puglia, al quale si aggiungono ulteriori passività che porterebbero l’esposizione complessiva a circa 7,7 milioni di euro. Il mancato pagamento della rata prevista entro il 12 ottobre, relativa al piano di rientro concordato con l’amministrazione regionale, ha aggravato un quadro già compromesso. La rateizzazione avrebbe dovuto consentire all’ente di restituire le somme dovute, ma il mancato rispetto delle scadenze rischia di compromettere anche la possibilità di continuare a beneficiare delle condizioni concordate.



Le difficoltà non riguardano soltanto i conti. Nel tempo sono emerse contestazioni sulla programmazione, sull’organizzazione interna e sull’assenza di strumenti gestionali adeguati, mentre la progressiva riduzione del Consiglio di amministrazione ha accentuato l’incertezza sul futuro dell’ente. Il commissario Fabio Corvino avrà ora il compito di affrontare questa complessa eredità, esercitando i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il periodo necessario alla ricostituzione degli organi consortili, comunque non superiore a 180 giorni. Sei mesi nei quali sarà necessario verificare la reale consistenza dei debiti, individuare le soluzioni per il riequilibrio finanziario e ristabilire condizioni di efficienza amministrativa. La nomina è stata accolta favorevolmente dalla sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, che non risparmia critiche alla gestione politica della vicenda: “Dispiace sempre dover prendere atto di un fallimento. La difficile situazione dell’ASI di Lecce evidenzia anche i limiti di una politica che non ha saputo trovare una sintesi al di là delle appartenenze, pur avendone la possibilità”, afferma la prima cittadina. Poli Bortone apprezza la scelta del presidente della Regione, Antonio Decaro, di affidare il risanamento a un professionista esterno alle dinamiche politiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. “È dunque apprezzabile la scelta del presidente Decaro di affidare questa fase a una gestione tecnica, individuando nel dott. Fabio Corvino, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lecce, una figura autorevole e qualificata. Una scelta alla quale guardiamo con fiducia, auspicando un percorso rapido di risanamento e rilancio”.

Il sindaco indica anche le priorità del nuovo commissario, sottolineando la necessità di restituire credibilità e capacità operativa a un organismo strategico per il sistema produttivo salentino. “I prossimi sei mesi devono essere un tempo di lavoro concreto: fare chiarezza sui conti, affrontare le criticità e ristabilire le condizioni per una gestione solida e trasparente. Le imprese del nostro territorio hanno bisogno di un Consorzio efficiente, capace di sostenere investimenti, occupazione e sviluppo”. L’amministrazione comunale assicura piena disponibilità a collaborare con la nuova gestione. “Al dottor Corvino rivolgo gli auguri di un proficuo e sereno lavoro, assicurando la collaborazione istituzionale del Comune di Lecce”, conclude Poli Bortone. La sfida che attende il commissario non sarà soltanto quella di rimettere ordine nei bilanci, ma anche di ricostruire una governance capace di rispondere alle esigenze delle imprese insediate nelle aree industriali della provincia. La gestione delle infrastrutture, la manutenzione, i servizi e la programmazione degli investimenti richiedono infatti un Consorzio pienamente operativo. Dopo mesi di incertezze e contrapposizioni, la Regione sceglie dunque la strada del commissariamento tecnico, con l’obiettivo di superare la paralisi amministrativa e creare le condizioni per restituire all’ASI un ruolo centrale nello sviluppo economico del Salento.