Roca, tremila anni di storia mediterranea: un patrimonio da tutelare con il FAI

La candidatura al XIII censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” richiama l’attenzione su uno dei più significativi siti archeologici del Salento.

Roca, sulla costa adriatica salentina, nel territorio di Melendugno, è candidata al XIII censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano. L’iniziativa intende promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione di un patrimonio di straordinaria rilevanza archeologica, storica e paesaggistica; testimone delle civiltà che per millenni hanno attraversato il Mediterraneo.

Le ricerche archeologiche hanno restituito testimonianze di eccezionale interesse, soprattutto dell’età del bronzo. Le monumentali fortificazioni, le tracce di distruzioni e ricostruzioni e i numerosi reperti documentano l’importanza di un insediamento strategico, inserito nelle reti di scambio e nelle relazioni culturali del Mediterraneo.



Di particolare rilievo è la Grotta della Poesia, con il suo straordinario complesso di iscrizioni, prevalentemente messapiche, che testimoniano la frequentazione del luogo e la sua dimensione culturale nell’antichità.

Roca rappresenta dunque un autentico archivio della storia mediterranea, la cui conservazione richiede attenzione scientifica, responsabilità istituzionale e partecipazione collettiva, anche alla luce della fragilità del paesaggio costiero.

A promuovere la candidatura è Marilina Colella, da anni impegnata professionalmente nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella sostenibilità, profondamente legata alle proprie radici salentine.

“Tutelare Roca significa investire nella conoscenza e nella memoria storica, affinché un patrimonio che appartiene non soltanto al Salento, ma alla civiltà mediterranea, possa essere trasmesso alle future generazioni”.



L’iniziativa intende coinvolgere istituzioni, scuole, università, associazioni e comunità salentine, in Italia e all’estero, per costruire una partecipazione ampia e consapevole. Si potrà votare fino al 15 dicembre 2026. L’obiettivo è raggiungere almeno 3.000 voti; un importante traguardo di mobilitazione che potrà rafforzare la candidatura e favorire future opportunità di tutela e valorizzazione, secondo le modalità previste dal FAI.

Ogni voto rappresenta un gesto concreto di responsabilità verso un patrimonio millenario e verso il suo futuro.

Su Facebook: ROCA Nei Luoghi del Cuore FAI



Per votare Roca nei Luoghi del Cuore:

https://fondoambiente.it/luoghi/roca?ldc