PUGLIA – Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETSapre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle “Giornate FAI per le scuole”, arrivate alla 15a edizione,studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.

Nate su modello delle più famose Giornate FAI di Primavera e di Autunno, le “Giornate FAI per le scuole” sono esclusivamente riservate al mondo scolastico. Per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo aglistudenti, di ogni ordine e grado, e agli Apprendisti Ciceroni che li guideranno, appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti.

Una manifestazione che nel 2025 ha visto la partecipazione di7.500 Apprendisti Ciceroni e di 36.000 studenti in totale e un’esperienza formativa eccezionale, basata sul concetto dell’educazione tra pari, e che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

Anche per le “Giornate FAI per le scuole”del 2026, i beni aperti in tutta Italia, grazie alle Delegazioni e ai Gruppi FAI diffusi e attivi in tutte le regioni,sonodi diverse tipologie e offrono alle scuole di ogni ordine e grado ricchi spunti didattici, dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza, grazie a visite in edifici storici e istituzionali, luoghi legati alla storia del nostro Paese, teatri, beni naturalistici.

“Giornate FAI per le scuole” sono un modo concreto di partecipare alla missione del FAI: la manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche FAI(quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al FAI potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.

Martedì 27 ottobre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il FAI ha presentato il programma nazionale“FAI per la Scuola” 2026-2027, di cui le “Giornate FAI per le scuole” sono uno dei quattro pilastri. Un altro progetto è proprio “Apprendisti Ciceroni” che dal 1996 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 600.000 studenti nelle Giornate FAI, di cui più di 68.000 solo nelle Giornate FAI per le Scuole; completano il programma nazionale le visite didattiche nei 75 Beni del FAI in tutta Italia e il concorso nazionale, quest’anno dal titolo “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che offre agli studenti l’occasione di ideare un progetto di “pace attiva”, ovvero di farsi attivi promotori di pace nella loro comunità.

La partecipazione alle “Giornate FAI per le scuole” e l’adesione al progetto “Apprendisti Ciceroni” sono alcune delle opportunità legate all’Iscrizione Classe Amica FAI che offre, ad esempio, anche l’accesso a una speciale piattaforma e-learningper approfondire le professioni dei Beni Culturali attraverso video e contenuti esclusivi.

Per la realizzazione dell’articolato programma di “FAI per la Scuola”, cheha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, il FAI operain collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’Ottobre 2023, che si fondasui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella curadell’ambiente che ci circonda.

Il FAI opera da oltre cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle recenti linee guida ministeriali.

La quindicesima edizione delle Giornate FAI per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania e Regione Lombardia per i contributi concessi e Fondazione CARICAL per il sostegno. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

AGN ENERGIA, operatore energetico nazionale, dal 1958 al servizio di famiglie e imprese e da undici edizioni main sponsor dell’evento, rinnova il proprio impegno a favore dell’educazione delle nuove generazioni e della conoscenza del territorio. Un impegno che prende forma attraverso La Città dell’Energia, il progetto di responsabilità sociale d’impresa con cui AGN ENERGIA promuove la partecipazione dei dipendenti e il dialogo con le comunità locali, mettendo in relazione persone, scuole e realtà del territorio. Ne sono espressione il percorso didattico I Detective dell’Energia e il contest #LATUAIDEAGREEN, che invitano gli studenti a comprendere il valore dell’energia e delle risorse e a tradurre questa consapevolezza in idee e comportamenti responsabili nella vita quotidiana. AGN ENERGIA inoltre destinerà un contributo alla manutenzione annuale dell’Abbazia di Cerrate, Bene FAI nella provincia di Lecce, uno dei più importanti complessi monastici dell’Italia meridionale.

Sponsor dell’evento è Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, che rinnova la propria vicinanza al FAI nell’ambito di una più ampia collaborazione a sostegno dei principali progetti della Fondazionecontribuendo a promuovere un turismo sostenibile e a favorire la scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio culturale italiano. La formazione e la crescita delle persone rappresentano da sempre un elemento centrale per Italo, che traduce questo impegno dentro e fuori l’azienda attraverso progetti dedicati alle nuove generazioni, iniziative didattiche e di orientamento nonché azioni concrete a supporto della comunità.

Il progetto Apprendisti Ciceroni è realizzato anche grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concesso per l’anno 2025 ai sensi dell’articolo 72, primo comma, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. nell’ambito del progetto A porte aperte.

TRA I BENI APERTI IN PUGLIA

BARI

Banca d’Italia

La sede della Banca d’Italia a Bari è stata costruita tra il 1926 e il 1932. Il palazzo presenta “un’architettura severa e solenne, tesa a conferire un’immagine di maestosità, che riflette i canoni dello stile manierista collegandosi al classico rinascimentale dei palazzi civili e nobiliari romani”. All’interno, il salone del pubblico mostra un contrasto tra marmi gialli e verdi nelle lesene e nelle colonne e nel disegno del pavimento. Al centro del salone c’è una scenografica scalinata con una balaustra formata da colonnine lapidee e marmoree.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco; del Liceo Scientifico Gaetano Salvemini e dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Alpi-Montale di Bari.

ALTAMURA (BA)

Museo Etnografico e complesso conventuale dei Frati Minori

Situato nel centro di Altamura, in piazza Santa Teresa, il museo è stato allestito all’interno di un complesso che in passato era un antico monastero dei Carmelitani scalzi o monaci Teresiani, annesso alla chiesa di Santa Teresa. Il Museo della civiltà contadina è nato nel 1980 grazie all’operato di Pietro Locapo, collezionista e sorvegliante archeologico che aveva raccolto oggetti relativi alla cerealicoltura, viticoltura, pastorizia, ad alcuni mestieri artigianali, al sistema dei trasporti a trazione animale, ai giochi infantili e all’abbigliamento tradizionale, riferibili a un periodo compreso tra la fine del 1800 e gli anni Trenta del secolo scorso. Originariamente collocata in un palazzo di via G. Vista, poi in via Maggio 1648, la collezione Locapo è stata acquisita dal Comune nel 1986 e trasferita in piazza Santa Teresa, in un complesso architettonico occupato fino al 1870 dal convento dei Padri Minori Conventuali, già sede dei Teresiani, poi utilizzato come carcere e infine come stazione dei carabinieri.

Nel 1635 comincia la costruzione della chiesa, completata nel 1696. Nel primo decennio del XVIII secolo avviene il completamento della cupola, mentre a metà del secolo viene sistemata la decorazione interna. Il complesso monastico fu costruito contestualmente tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo. Nel 1986 Pietro Locapo donò al comune di Altamura la sua collezione privata che divenne patrimonio collettivo e fu collocata nel convento di Santa Teresa, che divenne sede del museo etnografico.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Federico II di Svevia; S.M. Padre Pio; S. M. T. Fiore; S.M. O. Serena di Altamura (BA)

CONVERSANO (BA)

Giardini storici urbani

Il giardino storico della città di Conversano fu progettato e realizzato in un’area extraurbana attigua alle mura, nel tratto dove nel ‘600 venne realizzato il convento di San Giuseppe. La “villa”, intitolata a Giuseppe Garibaldi, si estende dal varco lasciato dall’abbattimento delle mura e della porta urbica (largo di Corte) fino alla torre detta “Martucci”, livellando il dislivello naturale dell’area. Dalla torre la villa scende ripida, accanto alla scalinata del “Vicciarulo” per congiungersi al giardino sottostante dedicato ai Caduti della Prima guerra mondiale. L’area esterna alle mura, detta “Belvedere” o “Pale”, si trovava in adiacenza della “Porta della Città” e poiché era in alto rispetto al territorio circostante e offriva una “magnifica veduta di terra e di mare”, veniva frequentata dai conversanesi per la “pubblica passeggiata”. Poco oltre la metà dell’Ottocento il Comune acquistò piccoli giardini privati e un’area scoscesa al di sotto del Belvedere dal lato di ponente, con l’intenzione di ampliare la proprietà pubblica e di farla sistemare a giardino. L’architetto Sante Simone trasformò l’antico Belvedere in un moderno giardino pubblico, realizzando vialetti, aiuole, ingressi e una cisterna nella Torre Martucci. Nel 1883 il giardino fu intitolato a Giuseppe Garibaldi, in onore dell’eroe nazionale.

Dopo la morte di Simone, nel 1894, una lapide sulla torre ricordò il suo impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Conversano e della Puglia.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo San Benedetto e Liceo Simone-Morea di Conversano (BA)

CORATO (BA)

Paese di Corato

Fondata nel 1046 dal Conte Pietro I di Trani, Corato si è sviluppata attraverso espansioni medievali, interventi religiosi e la creazione dello stradone ottocentesco. Piazza Cesare Battisti rappresenta il cuore civile della città, ospitando l’ex Convento di San Cataldo (oggi Municipio) e la chiesa di Maria SS. Incoronata. La piazza accoglie il monumento a Luigi Santarella, realizzato dallo scultore Daniele Cosimo Iurilli con richiami a Palazzo Tarantini. Nato a Corato nel 1886 e laureatosi al Politecnico di Milano, Luigi Santarella è stato un pioniere nell’uso del cemento armato in Italia. Nel 1911 Santarella ha progettato gratuitamente la copertura della chiesa dell’Incoronata, ricostruendo la volta crollata con una capriata metallica. Tra le sue opere residenziali a Corato si distingue Palazzo Tarantini (ex Capano), caratterizzato da un porticato in cemento armato con capitelli finemente decorati. L’ingegnere ha inoltre firmato importanti palazzi coratini tra cui Palazzo De Palma, Palazzo Tedeschi, Palazzo Piarulli e Palazzo Tota. La produzione teorica di Santarella, tra cui il celebre “Prontuario del cemento armato”, ha rappresentato un punto di riferimento per l’ingegneria mondiale.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Federico II Stupor Mundi” di Corato (BA)

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

Palazzo E. Pomarici Santomasi

Il Palazzo E. Pomarici Santomasi si trova al numero 20 di via Museo, nel cuore della città antica di Gravina in Puglia.

Il patrimonio fu costituito in ente morale nel 1920, tre anni dopo la morte del barone E. Pomarici Santomasi che, privo di eredi diretti, ha fatto dono alla sua città del suo palazzo e dei beni in esso contenuti. Questo imponente monumento è una costruzione sobria del XVII secolo in tufo, espressione della solida eleganza del patriziato murgiano. Il palazzo è composto da due corpi separati da via Museo e collegati tra loro da un caratteristico passaggio aereo. Oltrepassando il grande portone ligneo borchiato, si accede al luminoso cortile interno un tempo cuore logistico della dimora tra scuderie e stanze di servizio. La corte ospita le antiche carrozze di famiglia e la ricostruzione degli affreschi rupestri della Cripta di San Vito Vecchio, mentre una scala a pianta a «L» conduce ai piani superiori che ospitano la biblioteca, l’archivio storico, la pinacoteca e l’appartamento di famiglia arredato in stile barocco.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale G. Tarantino e I.I.S.S. V. Bachelet di Gravina in Puglia (BA)

PUTIGNANO (BA)

Chiesa rettoria Santa Maria la Greca

La chiesa si trova lungo uno degli assi viari fondamentali dell’antico abitato di Putignano, in corrispondenza del percorso che collegava le principali porte del borgo antico. La sua posizione è essenziale per comprenderne la storia. Santa Maria la Greca era infatti collocata, nella fase più antica, extra moenia, cioè al di fuori della cinta muraria medievale. La tradizione attribuisce alla chiesa origini risalenti al XII secolo; sul piano documentario, tuttavia, è più prudente partire dalle attestazioni trecentesche. La storia di Santa Maria la Greca è strettamente collegata alla presenza a Putignano dei Cavalieri Gerosolimitani, poi Cavalieri di Malta, e alla complessa rete di rapporti che nel Medioevo univa la Terra di Bari alle rotte per la Terra Santa. La prima testimonianza documentaria certa risale al 22 gennaio 1365: si tratta di una pergamena conservata nell’Archivio Comunale di Putignano che dimostra l’esistenza della chiesa come istituzione organizzata. Nel 1473 si attuò un primo sostanziale riassetto in concomitanza con la costruzione delle nuove mura urbane e nel 1771 la chiesa assunse l’attuale configurazione barocca.Santa Maria la Greca è Luogo del Cuore FAI e concorre al censimento 2026.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Majorana Laterza di Putignano (BA)

SANTERAMO IN COLLE (BA)

Palazzo comunale e Palazzo marchesale

Il Palazzo Comunale di Santeramo in Colle, costruito nel 1865, rappresenta un importante riferimento della vita amministrativa e civile della città. L’edificio presenta una facciata su due livelli e custodisce al suo interno una sala consiliare impreziosita da un affresco di Alfio Tommaselli, raffigurante l’Italia unita, e il busto del pittore santermano Francesco Netti. Il Palazzo Marchesale, situato nel centro storico, fu edificato nel 1576 per volontà del marchese Ottavio Carafa, come testimonia l’iscrizione sulla facciata. Antica residenza della famiglia feudataria, si distingue per la struttura quadrangolare, la corte interna e il pregevole portale decorato con bugne a punta di diamante. Originariamente destinato alla residenza nobiliare, nel corso dei secoli ha subito diverse trasformazioni, tra cui l’apertura di botteghe nel 1826. Oggi, di proprietà comunale, ospita anche iniziative culturali ed esposizioni artistiche.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I. I. S. Pietro Sette di Santeramo in Colle (BA)

BISCEGLIE (BT)

La cortina muraria: opere di difesa rinascimentali nel borgo

La cortina muraria di Bisceglie circonda gran parte del centro storico, affacciandosi sul porto e sviluppandosi lungo le principali vie di accesso, come via Nazario Sauro, via Porto e via La Marina. Altri tratti sono visibili lungo via Trento, via Trieste e via Cristoforo Colombo. La struttura oggi visibile risale alla fine del Quattrocento e agli inizi del Cinquecento, periodo delle dominazioni aragonese e spagnola, durante il quale furono costruiti torrioni e bastioni a scopo difensivo. Queste fortificazioni si aggiunsero a precedenti mura e torri medievali, alcune delle quali sono state riscoperte grazie agli scavi archeologici. La posizione sopraelevata sul mare e la presenza delle due lame hanno contribuito alla conservazione delle mura nel corso dei secoli. Nell’Ottocento, con la dismissione demaniale, molte parti passarono in proprietà privata, causando la frammentazione della struttura. Nel tempo, diversi tratti e bastioni furono trasformati in abitazioni, negozi, opifici e spazi pubblici, come il Teatro Garibaldi, mantenendo comunque riconoscibile gran parte delle caratteristiche architettoniche originarie.

La visita in occasione delle Giornate FAI per le scuole permette l’osservazione esterna delle strutture, e laddove alcuni privati permettono, l’accesso nelle mura e nelle opere difensive, come il torrione Sant’Angelo. Assieme a queste testimonianze preziosissime del passato sono da salvaguardare e laddove possibile ristrutturare filologicamente e semmai, per almeno alcuni tratti possibili, in parte essere acquisite dal Comune. A tal proposito si potrà visionare l’interno dello spazio murario attiguo alla ritrovata, ma ricoperta, Porta di San Rocco, oggetto di scavo archeologico alcuni anni addietro, sottostante Rampa Carelli, all’interno di un locale acquisito dal Comune, con prossima destinazione culturale quale museo del mare.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Da Vinci di Bisceglie (BT)

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)

Villa dei Conti Passero e Posta San Cassiano

Villa Passero e la cosiddetta Posta San Cassiano sono attualmente due corpi di fabbrica contigui, risalenti alla seconda metà dell’Ottocento, posti nel quartiere più antico di San Ferdinando di Puglia, una cittadina della provincia di Barletta-Andria-Trani, in un contesto paesaggistico dominato dalla valle dell’Ofanto, che in queste terre percorre il suo ultimo tratto, prima di sfociare nell’Adriatico tra Margherita di Savoia e Barletta.

L’esistenza della Posta di San Cassiano (luogo di riposo e cambio dei cavalli) è documentata a partire dal XII secolo fino alla fondazione dell’omonima colonia agricola voluta da Ferdinando II di Borbone nel 1847.

Villa Passero a San Ferdinando di Puglia prende il nome dalla nobile famiglia barlettana che la fece costruire nella seconda metà dell’Ottocento come dimora di campagna nella vasta proprietà agricola adibita alla coltivazione del frumento; è ubicata in largo San Cassiano, primo nucleo storico della città. I caratteri stilistici appartengono all’architettura neoclassica-eclettica con elementi vernacolari derivati dai modelli dei fabbricati agricoli d’epoca. Negli anni Cinquanta del Novecento la proprietà fu acquisita dalla famiglia Mavellia che effettuò alcuni interventi di modifica parziale dell’immobile, lasciando inalterata la parte destra tutt’oggi visibile nell’impianto ottocentesco.

Il complesso di Villa Passero e Posta di San Cassiano non è normalmente visitabile, perché in gran parte inagibile e dunque chiuso. In occasione delle Giornate FAI per le scuole, su gentile concessione della famiglia Mavellia, sarà fruibile l’esterno, partendo dal giardinetto, per scoprire le radici storiche della città. Una ricostruzione storica che diventa narrazione dalla forte valenza identitaria volta a generare una maggiore consapevolezza della lunga tradizione agricolache ha originato l’attuale configurazione economica del territorio.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni IISS Dell’Aquila-Staffa sede di San Ferdinando di Puglia (BT)

FOGGIA

Chiesa del Monte Calvario o delle Croci

La costruzione della chiesa risale al 1693 e venne eretta sul luogo in cui il padre cappuccino Antonio da Olivadi piantò sette croci lungo il percorso di una processione penitenziale. Tale Via Crucis venne fatta per scongiurare la carestia che imperversava nel Tavoliere delle Puglie in quegli anni a causa della siccità; secondo la tradizione, al termine del percorso penitenziale un temporale si abbatté sulla città. Dove erano le croci oggi si trovano i cinque monumenti di cui è composto il complesso monumentale, in quanto due furono abbattuti per far posto alla chiesa. Il complesso è formato da un arco trionfale in stile barocco, cinque cappelle e una chiesa con pianta a croce latina. All’interno della chiesa è conservata una reliquia del Santo Legno della Croce di Gesù, e una tela di scuola napoletana che raffigura la Salita al Calvario. Sotto la chiesa vi è una cripta dove sono custodite le spoglie dei soldati della Prima guerra mondiale, e dove, secondo la tradizione, avvenivano le riunioni dei carbonari dauni durante il Risorgimento. Questo luogo è di particolare rilevanza, trovandosi nel punto d’arrivo dei tratturi L’Aquila-Foggia e Celano-Foggia. Il complesso è stato dichiarato monumento nazionale per la sua unicità stilistica.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Lanza Perugini di Foggia

APRICENA (FG)

Museo Madrepietra

Ubicato in corso Roma, il museo Madrepietra è un museo a cielo aperto che ospita sculture di arte contemporanea come “Chrysalys” di Cristian Biasci. Gli Apprendisti Ciceroni FAI guideranno i visitatori alla scoperta delle opere del museo diffuso “Madrepietra-Sculture in Corso”, dove la pietra di Apricena diventa espressione artistica.Un percorso che ripercorre la storia delle cave, dalle antiche tradizioni estrattive alle moderne tecnologie di lavorazione, raccontando il valore economico e culturale di una risorsa che ha reso Apricena conosciuta nel mondo, fino al suo impiego in prestigiose architetture internazionali, come l’Apple Park di Cupertino.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’ITES Fraccacreta di San Severo (FG)

ASCOLI SATRIANO (FG)

Polo museale – Museo Civico e Museo Diocesano

Il complesso di Santa Maria del Popolo, dove si trova il polo museale, è costituito dalla chiesa e dal monastero. La chiesa, oggi auditorium del museo, risale al XIII secolo, mentre il polo è costituito dal Museo Archeologico e dal Museo Diocesano. Il Museo Civico si trova al piano terra, dove si può ammirare la mostra archeologica “Lo spreco necessario, il lusso nelle tombe di Ascoli Satriano”, che intende evidenziare gli aspetti qualitativi e quantitativi del lusso nella dimensione funeraria del centro daunio di Ausculum. Lungo il percorso, di notevole interesse è la statua di Apollo in stile arcaistico (prima metà del II secolo d. C.), la statua del Bambino Cacciatore, la sala dei mosaici di villa Faragola, l’Elmo di epoca daunia (IV secolo a. C.) e la sezione dedicata alla collezione Pasquale Rosario. Si prosegue al primo piano per ammirare nella mostra permanente Policromie del sublime il gruppo marmoreo dei Marmi policromi (seconda metà del IV secolo a. C.).

Il Museo Diocesano custodisce inoltre tele risalenti al Seicento e al Settecento, raffiguranti prevalentemente santi, tra cui la Madonna con Bambino, un Instrumentum pacis, che raffigura la Madonna della Purificazione, protettrice di Candela, una croce lignea di ebano e mogano, con intarsio d’avorio e madreperla, oltre a paramenti, calici e ostensori.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Lanza Perugini sez. Ascoli Satriano (FG)

MANFREDONIA (FG)

Chiesa di San Francesco

La chiesa di San Francesco d’Assisi a Manfredonia è un importante edificio religioso legato alla presenza dei Frati Minori Conventuali in città. La sua fondazione è tradizionalmente datata al 1348, sotto l’arcivescovo Pietro II, anche se documenti attestano l’esistenza di una chiesa francescana già nel XIII secolo. Nel 1620 il complesso subì gravi danni durante il saccheggio turco della città. Ricostruita nella seconda metà del Seicento, fu consacrata dall’arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, futuro papa Benedetto XIII. Nel 1755 venne nuovamente ristrutturata per volontà dell’arcivescovo Francesco Rivera. Nel Novecento furono eseguiti diversi interventi di restauro, tra cui quelli del 1932 e del 1950. Architettonicamente, l’esterno presenta caratteri di ispirazione romanica, mentre l’interno conserva elementi gotici. Tra le opere custodite si distinguono un crocifisso ligneo seicentesco e una tela raffigurante la Natività, attribuita a Bernardo e Giulio Licinio. La chiesa conserva inoltre un’epigrafe dedicata all’Orsini, diverse lapidi e una tela raffigurante il Servo di Dio Francesco Antonio Boccoli, morto nel 1767.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IISS “Roncalli – Rotundi – Fermi – Euclide” di Manfredonia (FG)

SAN SEVERO (FG)

Palazzo Carafa

Palazzo Carafa è un edificio nobiliare del XVIII secolo dalle tipiche caratteristiche tardobarocche, riconoscibili nei profili curvilinei dei balconi del primo piano. Gli ipogei, che da qualche anno hanno riacquistato vita ospitando la cantina PISAN BATTEL, gestita da produttori di spumanti del territorio, presentano le tipiche volte a crociera in mattoni pieni di San Severo, mentrealcuni ambienti volte a botte lunettate.

Gli ingressi, con stipiti e archi in pietra, hanno lo stemma di famiglia nel concio di chiave, che costituisce anche un ulteriore supporto ai balconi. Una curiosità: scendendo le scale si trova una porta in legno del 1500 che denota il piano stradale prima del terremoto del 1627.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Pestalozzi di San Severo (FG)

VIESTE (FG)

Foresta Umbra, faggeta vetusta

Il percorso prevede, oltre alla ricca natura della foresta, la ferrovia Decauville e la segheria di Mandrione. Introdotta sul Gargano a partire dal 1898, la ferrovia a scartamento ridotto ideata da Paul Decauville si rivelò un’infrastruttura rivoluzionaria per l’epoca: grazie ai suoi binari modulari prefabbricati, leggeri e facilmente posizionabili, permetteva di raggiungere le aree più impervie della foresta, dove i metodi di trasporto tradizionali risultavano inefficaci. Molte di queste storiche linee mobili facevano capo proprio alla segheria situata in località Mandrione, nel territorio di Vieste, che fungeva da vero e proprio nucleo operativo dell’intera filiera. Oggi, cessata la produzione e smantellata gran parte dei binari, i vecchi percorsi della Decauville si sono trasformati in suggestivi sentieri escursionistici, mentre i resti delle infrastrutture e della storica segheria rimangono a testimoniare una straordinaria epoca di ingegneria forestale e archeologia industriale sul Gargano.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IISS Mattei-Fazzini-Giuliani di Vieste (FG)

LECCE

Documenti dall’Archivio… Al Siciliani

Il liceo pedagogico Pietro Siciliani è ubicato in una zona centrale di Lecce, città salentina posta a pochi chilometri dal mare Adriatico e dal mar Ionio, meta turistica sia per gli aspetti naturalistici e paesaggistici del territorio circostante, sia per la ricchezza del patrimonio storico e artistico della città.

Il liceo “Pietro Siciliani” nacque come “Scuola Normale” subito dopo l’unificazione d’Italia, con la legge Casati, al fine di formare nuove generazioni di insegnanti della scuola primaria per combattere l’analfabetismo presente nel territorio. Nel 1923 si trasformò in Istituto magistrale per effetto della riforma Gentile. Dall’anno scolastico 1944-1945 è ubicato nell’attuale edificio di via Leuca, considerato il primo stabile costruito a Lecce per uso scolastico.Dal punto di vista architettonico, l’edificio riflette il passaggio tra il tardo Razionalismo/neoclassicismo del periodo fascista e le nuove esigenze della ricostruzione post-bellica, che privilegiavano linee sobrie, geometriche e funzionali.

Il Liceo possiede una delle più ricche biblioteche scolastiche della provincia e un archivio ricco di documenti storici e raccolte librarie di notevoleinteresse culturale. Un ruolo di grande fascino è ricoperto dalle antiche collezioni scientifiche e dai sussidi naturalistici accumulati nel corso dei decenni.

La scuola conserva un patrimonio di strumenti e apparecchiature d’epoca, tra cui bilance di precisione,macchine elettrostatiche, dispositivi per lo studio dell’ottica e della meccanica.

Accanto agli strumenti fisici, l’istituto vanta storici reperti di zoologia e anatomia, tra cui preparati anatomici, modelli didattici in gesso o cartapesta e campioni tassidermici di animali, impiegati anticamente in parte conservati come beni museali scolastici, per illustrare la zoologia e la biologia agli studenti.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale Pietro Siciliani di Lecce

RACALE (LE)

Chiesa ed ex convento S. Maria la Nova

Racale si sviluppa in una delle aree a maggior vocazione calzaturiera nazionale. Ancora oggi si discute se la sua origine sia romana, greca o bizantina. La chiesa e il cenobio benedettino risalgono tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo. Nel 1444 i frati francescani provenienti dalla Bosnia domandarono al vescovo di Nardò, mons. Stefano de Pendinellis, di poter utilizzare le rovine dell’antico cenobio benedettino di Racale per costruirvi un convento. Nel Novecento la struttura divenne in parte sede del municipio, in parte alloggio per profughi e sfollati e, infine, scuola materna gestita da suore. Lo sviluppo in lunghezza della chiesa antica era maggiore dell’attuale: infatti, sopra un muro della sacrestia, sono conservati due pilastri polistili. Il cenobio di S. Benedetto si apriva in posizione più arretrata rispetto all’attuale. Nel 1395 un terremoto distrusse parte del convento e della chiesa.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.C.S. “Angelo Vassallo” di Racale (LE)

TAVIANO (LE)

Chiesa di Santa Marina

Santa Marina è una chiesetta rurale, costruita negli ultimi anni del Seicento. Inizialmente fu dedicata a Santa Maria di Costantinopoli e poi a Santa Marina, molto amata e venerata dal popolo. Da un documento anonimo risulta che detta chiesetta era maggiormente frequentata e adibita al culto soprattutto nella domenica in albis, ovvero la domenica subito dopo Pasqua, per onorare la Vergine di Costantinopoli. Accanto al tempietto sorsero poi, in epoche successive, 5 edicole votive, la casa del custode, la cisterna e il forno. La chiesa, le arcate e le edicole un tempo erano affrescate con figure di santi, di angeli e motivi floreali. Nel presbiterio si scorge l’effige di Santa Maria di Costantinopoli, mentre sulla lunetta a destra appare rappresentato San Domenico così come in quella sinistra san Francesco da Paola nell’atto di attraversare lo stretto di Messina su una vela, lasciando intravedere, sul margine destro di detta lunetta, il porto di Gallipoli. Sulla parete orientale, alle spalle dell’ingresso, troviamo rappresentata Santa Cristina e un guerriero. Sulla volta campeggiava invece l’immagine del Creatore attorniato da angeli.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.C.S. “Francesco Dimo” di Taviano (LE)

TRICASE (LE)

Chiesa e convento dei Cappuccini

L’angolo nord della piazza Cappuccini a Tricase è occupato dalla chiesa, posta nella parte centrale del convento, originariamente dedicata a San Francesco d’Assisi e, dal XVII secolo, a Sant’Antonio di Padova. Un tempo l’edificio era all’estrema periferia del paese, oggi è situato in pieno centro e ha denominato l’intero quartiere.La fondazione del complesso conventuale dei Cappuccini risale al 1578, per volere dei baroni di Tricase, Pappacoda e Gallone, in particolare Briana Acquaviva d’Aragona. Presenta una semplice facciata, arricchita solo da una nicchia barocca sovrastata dallo stemma dei Francescani Cappuccini, contenente la statua di pietra della Madonna Immacolata. Forse fu eseguita nel 1784 come trascritto alla base, anno in cui la chiesa fu interessata da lavori di ristrutturazione e rinnovamento. Per evidenti caratteri stilistici è attribuibile allo scultore Emanuele Orfano, che, nello stesso anno, era impegnato a realizzare nella chiesa madre di Tricase l’elegantissima balaustra posta tra il presbiterio e il transetto. Sulla sommità del complesso sorge il campanile a vela.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Classico “G. Stampacchia” di Tricase (LE)