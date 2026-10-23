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Conclusi i lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San Pietro dei Samari a Gallipoli resi possibili grazie al contributo “I Luoghi del Cuore”

Sabato 24 ottobre si presentano al pubblico gli interventi di consolidamento e restauro, realizzati grazie a 55.000 euro messi a disposizione da FAI e Intesa Sanpaolo, 65.000 euro dalla Città di Gallipoli e300.000 euro dai Patti territoriali della Provincia di Lecce. Un passo decisivo per il recupero del monumento dal grande valore storico e identitario

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