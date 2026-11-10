Ultimo mese per votare e salvare “I Luoghi del Cuore”

PUGLIA – Ultimo mese per partecipare a “I Luoghi del Cuore”, censimento promosso dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo,e votare i luoghi più amati, compiendo un gesto semplice e concreto per la loro tutela e valorizzazione. La classifica provvisoria traccia la mappa di un’Italia variegata, insolita e sorprendente, fatta di “luoghi del cuore” capaci di muovere e unire le comunità – comprese centinaia di scuole in tutta Italia e persino alcune Università – per l’amore e la difesa del patrimonio d’arte e natura.Scorrendo la lista dei luoghi più segnalati a oggi, si incontrano antiche dimore,aree naturalistiche, litorali, parchi, grotte preistoriche, borghi, abbazie, castelli, imponenti esempi di archeologia industriale,disseminati in tutta la Penisola, e ancora botteghe tradizionali, fortezze, ferrovie e ponti storici, fari, alberi secolari, iconici luoghi di aggregazione,monumenti identitari e, addirittura, un presepe subacqueo, una scogliera e un’isola.La gara è aperta e tutto può succedere nell’ultimo mese di censimento.Oltre un milione di segnalazioni sono già state raccolte e c’è tempo fino al 15 dicembre 2026per votare e unirsi a questa straordinaria e appassionata mobilitazione,che vede in prima linea, in questa edizione più che nelle precedenti,i giovani, che numerosi rispondono all’appello per la difesa e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale in cui si riconoscono e per il quale “fanno squadra”.

La parola che riassume il coinvolgimento che ogni edizione de “I Luoghi del Cuore” genera è passione. Questa anima le oltre centocinquanta realtà – associazioni, Comuni, Parrocchie, ma anche comitati nati proprio per la partecipazione al censimento e moltissime scuole – che in tutta Italia stanno raccogliendo voti per i luoghi che hanno a cuore. Oltre 70 hanno già superato la soglia delle 3.000 segnalazioni che consentono, dopo la chiusura del censimento, l’accesso al Bando per la candidatura di progetti e la richiesta di un sostegno economico, con un sistema che ha permesso dal 2003 a oggi di sostenere 180 progetti in tutta Italia, grazie al programma di FAI e Intesa Sanpaolo.La fase finale del censimento è la più intensa, soprattutto per chi aspira a ottenere il sostegno economico del programma. Chi salirà sul podio nazionalesi aggiudicherà, rispettivamente, 70.000€, 60.000€ e 50.000€, previa presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione culturale. La soglia di 3.000 voti è indispensabile per l’accesso al Bando, ma raggiungere un numero più alto di segnalazioniè importante perché dà la possibilità di richiedere maggiori fondi e offrel’occasione di avere piùvisibilità e generare impattivirtuosi sul territorio.

Ecco i luoghi che sono, per ora, ai primi posti della classifica provvisoria della Puglia(descrizioni a seguire):

· Le Lame di Puglia, Bari, al 1° posto della classifica nazionale provvisoria

· Santa Maria La Greca, Putignano (BA)

· Piazza Leonardo Leo, San Vito dei Normanni (BR)

· Cattedrale di San Giovanni Battista, Brindisi

· Badia San Lorenzo, Casamassima (BA)

· Il Campanile del Rosario, Torremaggiore (FG),vicino alla soglia minima di 3.000 voti per la partecipazione al Bando

Con l’avvio dell’anno scolastico si è innescata anche un’importante partecipazione delle scuole, che stanno aiutando molti luoghi a scalare la classifica. In Puglia è il caso, ad esempio, della Cattedrale di San Giovanni Battista a Brindisi, che una rete di istituti di formazione,insieme alla Parrocchia, sta promuovendo con l’obiettivo di realizzare il restauro del coro ligneo cinquecentesco.Al mondo scolastico è dedicata quest’anno un’attenzione speciale da parte del FAI, per rafforzare l’azione educativa e di sensibilizzazione dei giovani alla conoscenza e all’importanza della tutela dei luoghi in cui vivono e integrare gli studenti, con le loro famiglie, e gli istituti scolastici nelle “comunità di patrimonio”, contribuendo a formare cittadini attenti e partecipi del presente e del futuro dei territori.

Si possono votare tutti i luoghi che si desiderano, senza un limite numerico, fino al 15 dicembre. I voti cartacei che arriveranno alla Fondazione entro la conclusione del censimento verranno conteggiati nella classifica finale, che sarà resa nota a febbraio 2027.

Per votare e per consultare la classifica provvisoria completa

www.iluoghidelcuore.it

I “luoghi del cuore”ai primi posti della classifica provvisoria in PUGLIA

Le Lame di Puglia, Bari

Le Lame di Puglia, lunghe anche oltre 40 chilometri, sono incisioni naturali che attraversano il paesaggio carsico della Puglia centrale, collegando l’altopiano delle Murge al Mar Adriatico. Modellate nel corso di millenni dall’azione dell’acqua, nei periodi di maggiore piovosità funzionano come canali naturali di deflusso, mentre nei periodi più secchi si trasformano in corridoi verdi ricchi di biodiversità. Lungo il loro percorso custodiscono chiese rupestri, masserie, frantoi, antichi insediamenti e altre testimonianze del rapporto millenario tra le comunità e il territorio. Oggi molte lame versano in condizioni di abbandono e sono minacciate dallo sfruttamento agricolo e dalla cementificazione, che ne compromettono gli equilibri naturali e la funzione di drenaggio. La candidatura promossa dal comitato “Lame Noi”, nato dall’Associazione Lame Nove, punta a far conoscere e tutelare questo patrimonio diffuso, promuovendone il recupero e la fruizione pubblica e sollecitando la costituzione del “Parco naturale delle Lame”.I volontari FAI di Bari sostengono la raccolta voti.

Santa Maria La Greca, Putignano (BA)

A Putignano, la Chiesa di Santa Maria la Greca è da secoli uno dei principali riferimenti della vita religiosa cittadina. Le prime notizie risalgono al 1365: sorta fuori dalle mura, fu legata prima ai Cavalieri di Malta e, dal Cinquecento, alla famiglia Carafa. Nel 1771 l’antico edificio a tre navate venne profondamente rinnovato con la costruzione di un nuovo spazio a croce greca, sormontato da una cupola e con l’aggiunta degli altari policromi e dell’imponente facciata. La chiesa custodisce il reliquiario di Santo Stefano e l’icona della Madonna Odigitria, trasferiti dalla vicina città di Monopoli nel 1394 per sottrarli alle incursioni saracene: un episodio legato alla Festa delle Propaggini, che il 26 dicembre inaugura il Carnevale di Putignano, uno dei più antichi d’Europa. Conserva inoltre un raro Compianto ligneo tardomedievale e parte del pavimento settecentesco in maiolica. Il comitato “I Cuori di Santa Maria la Greca”, promosso dalla Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte, insieme ad associazioni, istituzioni e cittadini, sostiene la candidatura per richiamare l’attenzione sulla necessità di nuovi interventi di manutenzione e restauro che favoriscano la valorizzazione della chiesa.

Cattedrale di San Giovanni Battista, Brindisi

La Cattedrale di San Giovanni Battista, il cui perimetro fu consacrato dal pontefice Urbano II nel 1089, fu completata nel 1143. I segni della secolare presenza della Cattedrale sullo storico percorso dei pellegrini da Roma a Gerusalemme sono le reliquie che arricchiscono il suo tesoro: il braccio di San Giorgio, l’idria delle nozze di Cana e le reliquie di San Teodoro d’Amasea. Ricostruita dopo il terremoto del 20 febbraio 1743, fu più volte restaurata. Nel 2007 sono state collocate sulla facciata della Basilica le statue dei Santi Leucio d’Alessandria, Teodoro d’Amasea, Lorenzo da Brindisi e Giustino de Jacobis, opere di Francesco Fiorentino. La Parrocchia della Cattedrale, promotrice del comitato “Luogo del Coro”, a cui si stanno unendo gli istituti scolastici di Brindisi e molte associazioni locali, si è da poco mobilitata per promuovere il restauro dell’importante coro ligneo del 1594, alle spalle dell’altare maggiore, in condizioni precarie a causa dei danni degli insetti xilofagi.

Piazza Leonardo Leo, San Vito dei Normanni (BR)

A San Vito dei Normanni, il cuore della vita sociale e culturale è la Piazza Leonardo Leo, intitolata all’omonimo compositore barocco nato nel comune pugliese. La piazza assunse il suo aspetto attuale a partire dai primi decenni del Novecento, quando vennero demoliti alcuni edifici nei dintorni. La“Pro Loco San Vito dei Normanni Porta del Salento”, in collaborazione con il Comune, sostiene che la pedonalizzazione della piazza, avvenuta negli anni ’90, non sia stata accompagnata da adeguati interventi di valorizzazione del luogo, motivo per cui oggi risulta essere uno spazio vuoto, di passaggio, privo di aree verdi e arredi urbani. Viene votata per chiedere soluzioni che la rendano, al contrario, un luogo vissuto quotidianamente dalla cittadinanza.

Badia San Lorenzo, Casamassima (BA)

La Badia di San Lorenzo, a Casamassima, è immersa nel paesaggio rurale e affacciata sulla Lama San Giorgio. La chiesa è quanto resta di un antico complesso monastico, la cui esistenza è documentata già prima del 984. L’edificio, di dimensioni raccolte, presenta una facciata con piccolo protiro, nicchia e campanile a vela; l’interno è formato da un’unica navata coperta da una volta a botte e conclusa da un’abside semicircolare. Sulle pareti e nell’abside si conservano dipinti murali di epoche diverse, tra cui una Madonna con Bambino e scene dedicate a San Lorenzo. Meta di pellegrinaggi fino agli anni Sessanta del Novecento, la badia subì gravi danni durante l’esondazione della lama del 1963. Oggi il sito è curato dall’Archeoclub di Casamassima, promotore della candidatura attraverso il comitato “Amici della Badia San Lorenzo”, che punta a sostenerne la manutenzione e a far conoscere maggiormente questo antico luogo di culto.

Il Campanile del Rosario, Torremaggiore (FG)

Il Campanile del Rosario svetta sul centro storico di Torremaggiore e ne caratterizza il profilo urbano. Fa parte della settecentesca Chiesa di Sant’Anna, edificata nel 1701 da Paolo de Sangro come luogo di sepoltura della famiglia e donata nel 1756 da Raimondo de Sangro all’Arciconfraternita del Rosario, ancora oggi custode del complesso. La parte più alta, sormontata dalla cupola, fu completata nel 1863 e ricostruita, perché pericolante, nel 1898. Il campanile si sviluppa su più livelli e comprende la cella campanaria, aperta su quattro lati e sede di tre campane, e la parte più alta sormontata da una cupola. Dal coro della chiesa, attraverso un ingresso nascosto, si imboccano le strette scale che salgono verso la parte più alta del campanile affacciata sui tetti del borgo, sul castello e sulla campagna circostante. Oggi il percorso è accessibile solo in parte e non in sicurezza, la cupola non è raggiungibile e i prospetti esterni presentano cadute d’intonaco, perdita delle cromie e un diffuso stato di degrado. La candidatura, promossa dal Comitato “Il Campanile del Rosario” e sostenuta dall’Arciconfraternita del Rosario di Torremaggiore, punta a rendere il campanile visitabile in sicurezza e a sostenerne il restauro.