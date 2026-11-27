LECCE – Le festività natalizie sono il momento ideale per assaporare il piacere di stare insieme, riscoprire antiche tradizioni e condividere con le persone care esperienze speciali, come quelle che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere nei suoi Beni, dal Trentino alla Sicilia, tra dimore storiche elegantemente addobbate, antichi presepi, valorizzazione di usanze locali e paesaggi che in inverno si vestono di un fascino particolare.

Fino a mercoledì 6 gennaio 2027un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà grandi e piccoli nel periodo natalizio, con proposte pensate per coinvolgere pubblici diversi e offrire esperienze che vanno oltre la classica visita culturale: mercatini alla scoperta di eccellenze dell’artigianato e prodotti enogastronomici locali, concerti e momenti musicali dedicati alle melodie del Natale, laboratori creativi a tema per famiglie e bambini, visite speciali arricchite da degustazioni di prodotti tipici, attività e racconti incentrati sulle tradizioni popolari. Un programma variegato, nel quale storia, arte, artigianato e sapori si intrecciano con lo spirito delle feste, invitando il pubblico a vivere i Beni della Fondazione in una veste insolita, per apprezzare non soltanto le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche che racchiudono, ma anche il legame profondo con le comunità e le identità culturali dei territori in cui si trovano. Dalle atmosfere raccolte di antiche abbazie e monasteri alla magia di castelli e ville storiche, fino agli scenari suggestivi di giardini e aree naturalistiche,i Beni del FAI si trasformeranno così in luoghi di incontro e condivisione, offrendo tante occasioni di arricchimento culturale e svago per vivere lo spirito del Natale immersi nel patrimonio artistico e naturalistico del nostro Paese.

Di grande interesse le iniziative speciali che verranno organizzate all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, splendido esempio di architettura romanica pugliese, un tempo monastero di rito bizantino abitato da monaci italo-greci, poi centro di produzione agricola specializzato nella lavorazione delle olive, dal 2012 affidata in concessione al FAI dalla Provincia di Lecce.

Per il periodo delle festività la Casa del Massaro, allestita con un mercatino natalizio, aprirà eccezionalmente le sue porte per acquisti natalizi e piacevoli momenti di gusto.Dal 6dicembre al 6 gennaio 2027sarà allestito, inoltre, un prezioso presepe tradizionale in cartapesta e terracotta, opera di Antonio Mazzeo (1907-1975).

In collaborazione con la dottoressa Caterina Ragusa e la Delegazione FAI di Lecce. Per gentile concessione di Marcella Mazzeo.

Tanti gli eventi in programma all’Abbazia di Cerrate in occasione delle Feste:

Canti e cunti di Natale con Anna Cinzia Villani

6 dicembre, alle ore 10.45 e alle ore 12.00

“Canti e cunti… de Natale” è una speciale visita guidata a due voci, dedicata ai ritmi e alle tradizioni del Natale salentino. Ad accompagnare i visitatori saranno una guida esperta e Anna Cinzia Villani, interprete della musica popolare del territorio. A ogni tappa dell’itinerario, i racconti sulla storia dell’Abbazia si alterneranno alle sonorità che un tempo scandivano le feste nelle masserie e nei campi: nenie, stornelli, serenate devozionali e canti tradizionali, proposti anche in lingua grika saranno accompagnati dalla musica dell’organetto diatonico e dei tamburi e di alcuni arnesi tipici della vita quotidiana (tavola per lavare i panni, apribottiglie, ecc.) che diventeranno, per l’occasione, vere e proprie percussioni. Un modo inedito per scoprire l’anima agricola e masserizia di questo luogo, riflesso della storia più autentica del Salento.

L’arte dell’intreccio: crea il tuo regalo di Natale

13 dicembre, dalle ore 10.30 alle 12.30

Domenica 13 dicembre l’Abbazia si trasforma in una bottega d’altri tempi. Guidati dai maestri cestai della Pro Loco di Acquarica di Lecce, si potranno riscoprire i gesti e le tecniche dell’antica cesteria salentina: un’arte paziente che trasforma steli di spighe essiccate e fibre naturali del territorio in piccoli capolavori artigianali. Adatto a grandi e piccini (dai 7 anni in su), il laboratorio sarà l’occasione per dare forma a creazioni originali: un momento di condivisione e creatività per realizzare addobbi e doni di Natale autentici, nel segno della memoria locale. Il materiale sarà per l’attività sarà fornito dal FAI.

Al termine dell’attività, si potrà sperimentare anche l’arte degli origami con Mino Mazzarelli: uno spazio, ad accesso libero, dove imparare a piegare la carta con cura e precisione, dando vita a originali decorazioni tridimensionali e piccoli giochi.

Il biglietto include la partecipazione al laboratorio e la visita al complesso dell’Abbazia.

Le strine, canti di Natale della tradizione salentina con Antonio Castrignanò, Rocco Nigro e Luigi Marra

30 dicembre, ore 16

Mercoledì 30 dicembre le “strine”, nate come canti rituali di questua eseguiti in griko e in dialetto durante il periodo natalizio, torneranno a riempire di musica e parole l’antica Abbazia di Santa Maria di Cerrate, grazie alle voci di Antonio Castrignanò, Rocco Nigro e Luigi Marra. Riannodando antiche tradizioni natalizie, tra sacro e profano, verranno proposte alcune tra le più rappresentative strine del repertorio musicale salentino. L’esibizione sarà preceduta da una breve introduzione sulla storia e sul significato dei singoli canti, accompagnando il pubblico in un viaggio sospeso tra tradizione, fede e memoria musicale. Un tempo, i contadini-cantori, approfittando di una fase di tranquillità nel lavoro dei campi, si riunivano in gruppo e si recavano presso le case signorili e padronali, di paese in paese o di masseria in masseria, per portare notizie, auguri e racconti legati alla nascita di Gesù. Le voci risuonavano accompagnate da organetto, zampogna, violino e tamburello, e in cambio i cantori ricevevano doni – le vere “strine” – dagli ascoltatori.

Evento fino a esaurimento posti; consigliata la prenotazione online.

Una calza tira l’altra

3 gennaio 2027, ore 10.30

In attesa dell’Epifania, domenica 3 gennaio è in programma all’Abbazia di Cerrate un evento per bambini dai 4 ai 9 anni, tutto dedicato alla “calza della Befana”, tra tradizione e modernità. Mentre i genitori potranno visitare il complesso abbaziale, un cantastorie accompagnerà i piccini in un viaggio nella tradizione popolare salentina della Befana, attraverso una lettura animata con immagini che scorrono all’interno del teatrino di legno. In seguito, riempiranno, direttamente nell’agrumeto, le loro calze “de na fiata”, ovvero quelle di una volta, che sapevano di casa, di mani ruvide e sorrisi sinceri, dentro le quali i bambini trovavano arance, noci, mandorle… e qualche pezzetto di carbone, per i più monelli. Infine, davanti a un piccolo caminetto, dove un lungo spago accoglierà le calze rigorosamente artigianali, ogni bambino prenderà la propria calza per trasformarla, con materiali di riciclo e tanta fantasia, in un piccolo capolavoro da portare a casa. Sarà poi la Befana, la notte del 5 gennaio a riempirla di dolci, regali e tanta felicità.

I bambini sotto i 5 anni devono essere accompagnati da un genitore/accompagnatore; al termine dell’attività potranno visitare insieme l’Abbazia. Ogni bambino dovrà portare un calzettone di lana, largo a sufficienza per far entrare anche arance e mandarini. Il laboratorio è fino a esaurimento posti; è consigliato l’acquisto online del biglietto.

La “calza de na fiata” contiene allergeni alimentari.

E inoltre:

Appuntamenti a cura della Parrocchia San Nicola e Mater Domini di Squinzano

Giovedì 24 dicembre alle ore 23.45 la Messa della Veglia di Natale. La Santa Messa sarà a cura della Parrocchia San Nicola di Myra – Mater Domini di Squinzano. Ingresso fino a esaurimento posti.

Dal 26 al 28 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, verrà proposto il percorso teatrale sul Natale “E il verbo si fece amare”, a opera della Parrocchia San Nicola – Mater Domini di Squinzano. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347/6110610.

Appuntamento a cura della Parrocchia San Nicola di Myra (detta Chiesa greca) di Lecce

Sabato 19 dicembre alle ore 16 si terrà lacelebrazione della Santa Messa in rito bizantino a cura della Parrocchia San Nicola di Myra (detta Chiesa greca) di Lecce. Al termine, si riprenderanno alcune delle tradizioni natalizie tipiche del rito.

I visitatori potranno inoltre trovare nel Negozio FAI dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, oltre che nella Casa del Massaro,tante idee regalo originali e sostenibili, perfette per i regali natalizi. Tra le proposte, libri e volumi accuratamente selezionati e, per i più golosi,i prodotti alimentari realizzati con le materie prime provenienti dai Beni della Fondazione, come i mieli in molte varianti – acacia, castagno, millefiori –, l’Amaro “I Giganti della Sila”, una ricetta esclusiva che racchiude oltre venti varietà botaniche tipiche di questo bosco monumentale, l’olio extravergine di oliva della Baia di Ieranto, prodotti di agricoltura eroica, le marmellate realizzate con deliziosi agrumi di Sicilia e tanto altro. Doni esclusivi e “di valore”: ogni acquisto sosterrà la missione di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano portata avanti quotidianamente dal FAI, a beneficio delle generazioni presenti e future.

Gli iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

L’Abbazia di Santa Maria di Cerrate è stata affidata in concessione al FAI dalla Provincia di Lecce nel 2012.

Gli eventi si svolgono con il Patrocinio del Comune di Lecce.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2026” è reso possibile grazie al sostegno di aziende che condividono con il FAI l’impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano: Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, Nims, società del Gruppo Lavazza che rafforza il proprio sostegno al FAI per il 2026 in qualità di sponsor, Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il quattordicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza, PiùMe,insegna che opera nel settore della distribuzione specializzata di prodotti per la cura della persona e della casa, per il primo anno sponsor del progetto, e Mitsubishi Electric, al fianco del FAI da oltre 15 anni, che dal 2025 ha scelto di rinnovare e rafforzare il proprio impegno con un sostegno ancora più significativo.

Grazie anche a Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, sponsor degli eventi natalizi, che rinnova il suo sostegno al FAI nell’ambito di una più ampia collaborazione per promuovere un turismo sostenibile e favorire la scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio culturale italiano.