Sabato 17 ottobre al via “Il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche” al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

GALLIPOLI (Lecce) – Domani sabato 17 ottobre prende ufficialmente il via il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche presso il Raffo Parco Gondar di Gallipoli, dalle 10:00 alle 23:00, per tutti i weekend fino al 1° novembre.

Il più grande Parco d’Autunno di tutta la Puglia offre un ricco programma con grandi esposizioni, il campo delle zucche, spettacoli dal vivo, concerti, illusionismo, laboratori creativi e un grande luna park per tutta la famiglia. La rinnovata area gastronomica ospita oltre trenta realtà tra ristoranti locali e food truck itineranti. Confermato l’Oktoberfest Pugliese e introdotto come novità di quest’anno un comodo sistema di ordinazione online via braccialetto cashless.

Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche ha il patrocinio del Comune di Gallipoli e inserito negli eventi in Gallipoli Capitale della Cultura 2026.

I cancelli aprono ogni giorno dalle ore 10:00 e i biglietti sono già disponibili in prevendita su Vivaticket.

A scandire l’intero palinsesto dell’evento sarà un cartellone artistico ricco e variegato, pensato per coinvolgere il pubblico attraverso performance musicali, esibizioni di danza, illusionismo, arte circense e intrattenimento per bambini, tutto rigorosamente incluso nel biglietto d’ingresso.

Per il primo weekend di eventi, il percorso musicale prenderà il via sabato 17 ottobre con i Freezap e gli Effetto Mayhem, mentre domenica 18 ottobre l’atmosfera si scalderà con i ritmi di Kalinka e Monnalisa. Parallelamente alla musica, il parco proporrà un fitto programma dedicato alle famiglie, ai più piccoli e alla magia. Sabato 17 ottobre, vedrà in scena lo spettacolo per bimbi Cinciulia, le magie di Mago Alex e l’esibizione danzante dell’A.S.D. Athletic, seguiti domenica 18 ottobre dallo spettacolo Magiche Illusioni, lo show del Mago Roberto e le evoluzioni della scuola di danza Dragon Fly.

Per tutta la durata dell’evento, a fare da cornice costante e a guidare i visitatori tra le varie attrazioni interverranno le incursioni del Circo Fhollia, le performance degli artisti di strada e la conduzione travolgente di Frizzo.

L’esperienza del Parco d’Autunno sarà arricchita da un’offerta gastronomica completamente rinnovata con più di trenta ristoranti e Truck, articolata in ampie aree tematiche ricche di proposte gluten free e vegane.

A deliziare i palati dei visitatori ci saranno numerosi ristoranti locali che per l’occasione si sposteranno al Parco d’Inverno, tra cui Mascalzone, Mamangi, Sforna, La Puteca, Spino’s, Fuori Posto, Umami, Makai, Caffè Duomo e La Nuova Lizza. Ricchissima sarà anche la selezione di truck food e stand itineranti con le proposte firmate Aladino, Boccadamo, A Tiempu Persu, Er Vikingo, Cucina Express, Osteria Zio Nico, Pazza Idea e Piovono Polpette da Nonna Pina, Sabato Dolciumi, La Vera granita Siciliana, Miss Waffle.

I visitatori potranno scegliere tra le prelibatezze della tradizione salentina e autunnale — come orecchiette, pittule farcite, pezzetti di cavallo, polpo alla pignata, bombette, gnummareddi e focacce farcite con zucca e capocollo — e le più amate specialità di street food internazionale e orientale, tra cui hamburger vichinghi, pulled pork, ramen artigianale, baozi e sushi, per poi concludere in dolcezza tra crepe, gelati, pasticciotti leccesi, spumoncini e granite siciliane (menu consultabile online: https://parcodautunno.parcogondar.com/menu/).

Per azzerare i tempi di attesa e godersi al massimo la giornata, tra le grandi novità di questa edizione ci sarà un pratico sistema di ordinazione online direttamente da braccialetto cashless.

Accanto agli spettacoli e al buon cibo, il parco offrirà un vastissimo ventaglio di attrazioni ed esperienze pensate per tutti: scenografie autunnali mozzafiato, il suggestivo labirinto del mandriano, il mini mondo delle zucche, il teatro dei burattini, il drive-in in stile americano, i gokart, la fattoria di Mr John, il mercatino artigianale, installazioni immersive, il contest della zucca, un grande luna park con la ruota panoramica, il castello incantato, la giostra a cavalli, il trenino lillipuziano, tappeti elastici, il brucomela, l’auto scontro e i mini autoscontro, tiro a segno, il toro meccanico, il treno fantasma e tante altre. Non mancheranno i laboratori creativi per i bambini, dalla decorazione della zucca alla lavorazione dell’argilla, dalla decorazione di una sacca ricordo. A completare l’offerta tornerà la seconda edizione dell’Oktoberfest Pugliese, una festa nella festa capace di fondere la tradizione bavarese con le tipicità del territorio salentino tra musica e convivialità.

Radio Norba è radio partner del Parco d’Autunno a Gallipoli: terrà aggiornati gli ascoltatori con news e anticipazioni e metterà in palio biglietti omaggio durante l’appuntamento on air con il gioco velocità!

I biglietti promozionali sono acquistabili sul circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati su tutto il territorio nazionale. Considerato l’alto afflusso e i sold out registrati nella passata edizione, gli organizzatori raccomandano vivamente l’acquisto in prevendita per garantirsi l’accesso all’evento e beneficiare del prezzo ridotto, ricordando che in caso di tutto esaurito online il botteghino in loco non verrà allestito.

Il progetto nasce dalla visione e dal concept ideato dalla direzione del Raffo Parco Gondar, coadiuvata dal geometra Lorenzo Ferilli per la progettazione e la resa spaziale degli ambienti. Un monumentale allestimento nato dalla sinergia tra architettura, maestria artigianale e lavoro di squadra: accanto alla direzione e alla consulenza dell’architetto Ferilli, spiccano l’estro e la sapienza dei maestri della Fabbrica del Carnevale di Gallipoli, capitanati dalle mani esperte di Antonio Bentivoglio (‘Nto Carta) e Stefano Coppola.

Un ruolo fondamentale nell’intero processo è stato svolto dalla squadra dei ragazzi del Raffo Parco Gondar, che ha sviluppato e realizzato fattivamente sul campo l’intero progetto, lavorando senza sosta per dare forma concreta a ogni singolo elemento del parco.

L’idea alla base del percorso nasce dal desiderio di trasferire l’universo delle zucche nel mondo reale: un viaggio immersivo in cui la natura incontra la memoria e l’artigianato antico. Attraverso la storica arte della cartapesta gallipolina, tradizionalmente legata alla creazione dei grandi manufatti della cultura locale, le zucche prendono vita in sculture scenografiche, installazioni tridimensionali e ambientazioni uniche.

Il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche – Raffo Parco Gondar, Gallipoli

Date: 17, 18, 24, 25, 31 ottobre | 1 novembre – dalle ore 10:00