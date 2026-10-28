Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre gli ultimi due appuntamenti de “Il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche” al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

GALLIPOLI (Lecce) – Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre si terranno gli ultimi due appuntamenti de il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche presso il Raffo Parco Gondar di Gallipoli.

A scandire l’intero palinsesto dell’evento un cartellone artistico ricco e variegato, pensato per coinvolgere il pubblico attraverso performance musicali, esibizioni di danza, illusionismo, arte circense e intrattenimento per bambini, tutto rigorosamente incluso nel biglietto d’ingresso.

Per le attesissime extra date dedicate allo Speciale Halloween, sabato 31 ottobre saliranno sul palco Loop e i Suoi Derivati e Shocchezze, mentre domenica 1° novembre a chiudere la rassegna saranno le esibizioni dal vivo di Cristina Bringheli e Michele Cortese con il suo Cortese Truck, in cui suona i propri brani non su un palcoscenico convenzionale ma dentro un furgoncino vintage. Integrato perfettamente nella scenografia retrò e accogliente del festival, il furgoncino vintage di Michele Cortese diventa un vero e proprio micro-palco mobile. Niente barriere tra artista e pubblico, niente grandi palcoscenici rialzati: solo la potenza del cantautorato dal vivo erogata direttamente dal portellone del furgone, immerso tra le luci soffuse e i profumi autunnali del parco.

Parallelamente alla musica, durante il lungo ponte di Halloween, sabato 31 ottobre ritroveremo il Pumpkin Show, Mago Alex e lo spettacolo di danza a cura di A.S.D. Passi di Luna, mentre domenica 1° novembre la chiusura sarà affidata alle Magiche Illusioni per i bambini, allo show di Mago Junior e alle performance dell’A.S.D. Passi di Luna.

Per tutta la durata dell’evento, a fare da cornice costante e a guidare i visitatori tra le varie attrazioni interverranno le incursioni del Circo Fhollia, le performance degli artisti di strada e la conduzione travolgente di Frizzo.

Il più grande Parco d’Autunno di tutta la Puglia offre un ricco programma con grandi esposizioni, il campo delle zucche, spettacoli dal vivo, concerti, illusionismo, laboratori creativi e un grande luna park per tutta la famiglia. La rinnovata area gastronomica ospita oltre trenta realtà tra ristoranti locali e food truck itineranti. Confermato l’Oktoberfest Pugliese e introdotto come novità di quest’anno un comodo sistema di ordinazione online via braccialetto cashless.

Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche ha il patrocinio del Comune di Gallipoli e inserito negli eventi in Gallipoli Capitale della Cultura 2026.

L’esperienza del Parco d’Autunno è arricchita da un’offerta gastronomica completamente rinnovata con più di trenta ristoranti e Truck, articolata in ampie aree tematiche ricche di proposte gluten free e vegane.

A deliziare i palati dei visitatori ci saranno numerosi ristoranti locali che per l’occasione si sposteranno al Parco d’Inverno, tra cui Mascalzone, Mamangi, Sforna, La Puteca, Spino’s, Fuori Posto, Umami, Makai, Caffè Duomo e La Nuova Lizza. Ricchissima sarà anche la selezione di truck food e stand itineranti con le proposte firmate Aladino, Boccadamo, A Tiempu Persu, Er Vikingo, Cucina Express, Osteria Zio Nico, Pazza Idea e Piovono Polpette da Nonna Pina, Sabato Dolciumi, La Vera granita Siciliana, Miss Waffle.

I visitatori possono scegliere tra le prelibatezze della tradizione salentina e autunnale — come orecchiette, pittule farcite, pezzetti di cavallo, polpo alla pignata, bombette, gnummareddi e focacce farcite con zucca e capocollo — e le più amate specialità di street food internazionale e orientale, tra cui hamburger vichinghi, pulled pork, ramen artigianale, baozi e sushi, per poi concludere in dolcezza tra crepe, gelati, pasticciotti leccesi, spumoncini e granite siciliane (menu consultabile online: https://parcodautunno.parcogondar.com/menu/).

Per azzerare i tempi di attesa e godersi al massimo la giornata, tra le grandi novità di questa edizione ci sarà un pratico sistema di ordinazione online direttamente da braccialetto cashless.

Accanto agli spettacoli e al buon cibo, il parco offre un vastissimo ventaglio di attrazioni ed esperienze pensate per tutti: scenografie autunnali mozzafiato, il suggestivo labirinto del mandriano, il mini mondo delle zucche, il teatro dei burattini, il drive-in in stile americano, i gokart, la fattoria di Mr John, il mercatino artigianale, installazioni immersive, il contest della zucca, un grande luna park con la ruota panoramica, il castello incantato, la giostra a cavalli, il trenino lillipuziano, tappeti elastici, il brucomela, l’auto scontro e i mini autoscontro, tiro a segno, il toro meccanico, il treno fantasma e tante altre. Non mancheranno i laboratori creativi per i bambini, dalla decorazione della zucca alla lavorazione della creta, dalla decorazione di una sacca ricordo al laboratorio di gnocchi di zucca. A completare l’offerta tornerà la seconda edizione dell’Oktoberfest Pugliese, una festa nella festa capace di fondere la tradizione bavarese con le tipicità del territorio salentino tra musica e convivialità.

Radio Norba è radio partner del Parco d’Autunno a Gallipoli: terrà aggiornati gli ascoltatori con news e anticipazioni e metterà in palio biglietti omaggio durante l’appuntamento on air con il gioco velocità!

Il progetto nasce dalla visione e dal concept ideato dalla direzione del Raffo Parco Gondar, coadiuvata dal geometra Lorenzo Ferilli per la progettazione e la resa spaziale degli ambienti. Un monumentale allestimento nato dalla sinergia tra architettura, maestria artigianale e lavoro di squadra: accanto alla direzione e alla consulenza dell’architetto Ferilli, spiccano l’estro e la sapienza dei maestri della Fabbrica del Carnevale di Gallipoli, capitanati dalle mani esperte di Antonio Bentivoglio (‘Nto Carta) e Stefano Coppola.

Un ruolo fondamentale nell’intero processo è stato svolto dalla squadra dei ragazzi del Raffo Parco Gondar, che ha sviluppato e realizzato fattivamente sul campo l’intero progetto, lavorando senza sosta per dare forma concreta a ogni singolo elemento del parco.

Il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche – Raffo Parco Gondar, Gallipoli

Ultime date: 31 ottobre | 1° novembre – dalle ore 10:00