Jamit Summer Fest dalla Giamaica al Salento: Luciano e Mr Vegas al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

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GALLIPOLI (Lecce) – L’attesa è finita. Il JAMIT Summer Fest 2026 si prepara a trasformare l’iconica arena del Raffo Parco Gondar di Gallipoli nella capitale assoluta della cultura in levare. Un evento epocale e senza precedenti che radunerà le anime del Roots e della Dancehall in un’unica, monumentale notte di musica e vibrazioni caraibiche. A rendere unica l’edizione 2026 sarà un accoppiamento storico: sullo stesso palco si alterneranno **Luciano “The Messenger” e Mr Vegas, due pietre miliari della musica mondiale capaci di segnare un’intera generazione. A guidare il pubblico in questo viaggio sonoro straordinario, nelle vesti di maestro di cerimonia e presenter d’eccezione, ci sarà Terron Fabio, voce storica e pilastro dei Sud Sound System.

GLI HEADLINER: DUE LEGGENDE, UN SOLO PALCO

LUCIANO “The Messenger” — Considerato da trent’anni una delle voci più nobili, spirituali ed emozionanti del reggae mondiale. Candidato ai Grammy Awards e custode dell’eredità rastafariana, Luciano porta sul palco un messaggio universale di pace, riscatto sociale e profonda energia positiva, regalando performance dal vivo dal valore spirituale ineguagliabile. MR VEGAS — Re indiscusso delle chart internazionali, pioniere della dancehall e autore di veri e propri inni planetari scalatori delle classifiche di Billboard (come Heads High, Hot Gal Today e Pull Up). Il suo live è una scarica d’adrenalina pura, uno show travolgente a ritmo di beats caraibici.

LA LINEUP COMPLETA

Un cast stellare che unisce i pesi massimi internazionali ai migliori rappresentanti del Salento e della scena italiana: Host & Special Guest: Terron Fabio (from Sud Sound System) Main Acts & Sound Systems: One Love HP, Justess Joan, Rankin Lele & Papa Leu, Ghetto Eden, Striunizzo, Adriatic Sound, Morello Selecta. Opening Set: Kooloometoo, Petra De Sule, Poison DJ, South Rockers.

JAMIT E LA SETTIMANA DELLA CULTURA GIAMAICANA IN SALENTO

JAMIT (Jamaica-Italy) è il progetto culturale che crea un ponte indissolubile tra la Giamaica e il Salento, storicamente celebrato come “La Giamaica d’Italia”. Il festival rappresenta il culmine della Settimana della Cultura Giamaicana, una ricca rassegna che intreccia musica, conferenze accademiche, rassegne cinematografiche, mostre fotografiche ed enogastronomia tipica. A coronamento di questo straordinario percorso d’intesa internazionale, l’edizione 2026 celebra con orgoglio primo passo verso il gemellaggio istituzionale e culturale tra la Provincia di Lecce e la capitale della Giamaica ovvero la Kingston & St. Andrew Municipality, un unicum che unisce due terre lontane nel segno dell’arte, del rispetto e della condivisione.

INFO EVENTO, BIGLIETTI E PRIVÉ

Apertura Porte: ore 20:00

Location: Raffo Parco Gondar – Lungomare Galileo Galilei, Gallipoli (LE)

Biglietti in Prevendita:

Early Bird: 13,80 € + d.p. (disponibili in prevendita su circuito Vivaticket e sul sito ufficiale)

Botteghino (il giorno dell’evento):

Entro le ore 22:00: 15,00 €

Dopo le ore 22:00: 20,00 €

Tavoli Privé: Per prenotazioni e info listino giallo contattare direttamente i canali ufficiali Parco Gondar (@parcogondar).

Link Evento Ufficiale: [Parco Gondar – JAMIT Summer Fest]

(https://www.parcogondar.com/event/jamit-summer-fest-w-luciano-mr-vegas-terron-fabio-and-many-more/)