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Jamit Summer Fest dalla Giamaica al Salento: Luciano e Mr Vegas al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

Per la prima volta insieme nello stesso show due giganti della musica giamaicana: la leggenda Roots LUCIANO "The Messenger" e l'hitmaker Dancehall MR VEGAS. Padrone di casa d'eccezione: Terron Fabio dei Sud Sound System

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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