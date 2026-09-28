Dal 10 ottobre al 1° novembre torna “Il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche” al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

GALLIPOLI (Lecce) – Si arricchisce di nuove date e svela una ricchissima lineup artistica tutta da scoprire il calendario de “Il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche” al Raffo Parco Gondar di Gallipoli. Ai già annunciati appuntamenti del 10, 11, 17, 18, 24 e 25 ottobre si aggiungono a grande richiesta le due attesissime extra date dello Speciale Halloween, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre. La più grande festa d’autunno della Puglia si prepara così a trasformare la rinomata struttura salentina in un magico villaggio incantato con un fitto palinsesto di concerti dal vivo, spettacoli di magia, illusionismo, danza e attrazioni per tutte le età.

I cancelli apriranno ogni giorno dalle ore 10:00 e la festa si protrarrà fino a notte, offrendo ai visitatori la massima flessibilità sull’orario d’arrivo. La permanenza consigliata è di 4-5 ore, il tempo ideale per esplorare le scenografie e le aree tematiche, fare un giro al luna park, rilassarsi nelle ampie zone food, partecipare ai laboratori creativi e godersi i tanti spettacoli dal vivo in programma.

A scandire l’intero palinsesto dell’evento sarà un cartellone artistico ricco e variegato, pensato per coinvolgere il pubblico attraverso performance musicali, esibizioni di danza, illusionismo, arte circense e intrattenimento per bambini, tutto rigorosamente incluso nel biglietto d’ingresso.

Il percorso musicale prenderà il via sabato 10 ottobre con i concerti dal vivo di Shocchezze e Campas, per poi proseguire domenica 11 ottobre sulle note dei Mistura Louca e di ½ Jack. Il secondo weekend vedrà protagonisti sul palco i Free Zap e gli Effetto Mayhem nella giornata di sabato 17 ottobre, mentre domenica 18 ottobre l’atmosfera si scalderà con i ritmi di Kalinka e Monnalisa. Il fine settimana successivo si aprirà sabato 24 ottobre con il ritorno dei Mistura Louca affiancati dai Free Zap, per poi lasciar spazio domenica 25 ottobre alle performance di Mo_Lesti e dei Kalinka. Per le attesissime extra date dedicate allo Speciale Halloween, sabato 31 ottobre saliranno sul palco Loop e i Suoi Derivati insieme a Shocchezze, mentre domenica 1° novembre a chiudere la rassegna saranno le esibizioni dal vivo di Michele Cortese e Cristina Bringheli.

Parallelamente alla musica, il parco proporrà un fitto programma dedicato alle famiglie, ai più piccoli e alla magia. Sabato 10 ottobre si comincerà con le emozioni di The Treat Show per i bambini, lo show di magia di Mago Junior e le coreografie dell’A.S.D. Passi di Luna. Domenica 11 ottobre spazio al divertente Pumpkin Show, ai prodigi di Mago Kyd e alle danze dell’A.S.D. Athletic. Il weekend successivo, sabato 17 ottobre, vedrà in scena lo spettacolo bimbi Cinciulia, le magie di Mago Alex e una nuova esibizione dell’A.S.D. Athletic, seguiti domenica 18 ottobre dallo spettacolo Magiche Illusioni, lo show del Mago Roberto e le evoluzioni della scuola di danza Dragon Fly. Sabato 24 ottobre l’intrattenimento dei più piccoli sarà affidato ad Anton Jones & Rose, accompagnati dalle magie di Mago Milo e dalle esibizioni di Arte e Danza. Domenica 25 ottobre tornerà in scena Mago Milo con il suo spettacolo bimbi, affiancato dalle meraviglie di The Magic Show e dall’esibizione di Betty Boop. Infine, durante il lungo ponte di Halloween, sabato 31 ottobre ritroveremo il Pumpkin Show, Mago Alex e l’A.S.D. Passi di Luna, mentre domenica 1° novembre la chiusura sarà affidata alle Magiche Illusioni per i bambini, allo show di Mago Junior e alle performance dell’A.S.D. Passi di Luna. Per tutta la durata dell’evento, a fare da cornice costante e a guidare i visitatori tra le varie attrazioni interverranno le incursioni del Circo Fhollia, le performance degli artisti di strada e la conduzione travolgente di Frizzo.

L’esperienza del Parco d’Autunno sarà arricchita da un’offerta gastronomica completamente rinnovata e articolata in ampie aree tematiche ricche di proposte gluten free e vegane. I visitatori potranno scegliere tra le prelibatezze della tradizione salentina e autunnale — come orecchiette, pittule farcite, pezzetti di cavallo, polpo alla pignata, bombette, gnummareddi e focacce farcite con zucca e capocollo — e le più amate specialità di street food internazionale e orientale, tra cui hamburger vichinghi, pulled pork, ramen artigianale, baozi e sushi, per poi concludere in dolcezza tra crepe, gelati, pasticciotti leccesi, spumoncini e granite siciliane (menu consultabile online: https://parcodautunno.parcogondar.com/menu/).

Per azzerare i tempi di attesa e godersi al massimo la giornata, tra le grandi novità di questa edizione ci sarà un pratico sistema di ordinazione online direttamente da smartphone.

Accanto agli spettacoli e al buon cibo, il parco offrirà un vastissimo ventaglio di attrazioni ed esperienze pensate per tutti: scenografie autunnali mozzafiato, il suggestivo labirinto del mandriano, il mini mondo delle zucche, il teatro dei burattini, il drive-in in stile americano, i gokart, la fattoria di Mr John, il mercatino artigianale, installazioni immersive, il contest della zucca, un grande luna park con la ruota panoramica, il castello incantato, la giostra a cavalli, il trenino lillipuziano, tappeti elastici, il brucomela, l’auto scontro e i mini autoscontro, tiro a segno, il toro meccanico, il treno fantasma e tante altre. Non mancheranno i laboratori creativi per i bambini, dalla decorazione della zucca alla lavorazione della creta, dalla decorazione di una sacca ricordo. A completare l’offerta tornerà la seconda edizione dell’Oktoberfest Pugliese, una festa nella festa capace di fondere la tradizione bavarese con le tipicità del territorio salentino tra musica e convivialità.

I biglietti promozionali sono acquistabili sul circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati su tutto il territorio nazionale. Considerato l’alto afflusso e i sold out registrati nella passata edizione, gli organizzatori raccomandano vivamente l’acquisto in prevendita per garantirsi l’accesso all’evento e beneficiare del prezzo ridotto, ricordando che in caso di tutto esaurito online il botteghino in loco non verrà allestito.

Il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche – Raffo Parco Gondar, Gallipoli

Date: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 ottobre | 1 novembre – dalle ore 10:00