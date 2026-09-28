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Attualità

Dal 10 ottobre al 1° novembre torna “Il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche” al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

Installazioni artistiche, spettacoli, laboratori, street food, luna park e scenografie autunnali trasformeranno il parco in un vero e proprio villaggio incantato per grandi e piccini

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