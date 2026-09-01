Dal 10 al 25 ottobre torna “Il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche” al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

GALLIPOLI (Lecce) – L’autunno nel Salento torna a profumare di magia, colori e divertimento grazie a “Il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche” al Raffo Parco Gondar di Gallipoli. Le date da segnare in agenda sono 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 ottobre: dopo il successo della prima edizione, la più grande festa d’autunno della Puglia torna a trasformare il parco in un magico mondo incantato, dove grandi e piccoli potranno vivere esperienze uniche tra spettacoli, giochi, installazioni artistiche, musica e buon cibo.

I cancelli apriranno ogni giorno dalle ore 10:00 e la festa resterà attiva fino a notte, con la possibilità di arrivare all’orario preferito. La permanenza consigliata è di 4-5 ore, il tempo giusto per visitare tutte le scenografie e le aree tematiche, fare un giro al luna park, rilassarsi nelle aree food, partecipare ai laboratori e godersi spettacoli e dj set.

Il parco offrirà un ricco calendario di esperienze: musica dal vivo, street food, laboratori creativi, luna park, scenografie autunnali, carosello, il suggestivo labirinto del mandriano, il mini mondo delle zucche, il teatro dei burattini, il drive-in americano, i gokart, la fattoria di Mr John, spettacoli di ballo, altalene, spettacoli circensi, un mercatino artigianale, installazioni immersive, il contest della zucca, tappeti elastici, il tiro a segno, il trenino lillipuziano, la ruota panoramica, il toro meccanico e la casa degli specchi.

I bambini saranno protagonisti anche dei laboratori creativi: tra questi il Laboratorio di decorazione zucca (ticket extra di 8€, comprensivo di postazione adulto+bambino e possibilità di portare a casa la zucca decorata), realizzato con colori commestibili e lavabili, in un’ottica antispreco e tante altre novità.

Torna anche quest’anno l’Oktoberfest Pugliese con la sua seconda edizione: una festa d’autunno unica che unisce tradizione bavarese, sapori locali, musica e divertimento.

Inoltre le aree food saranno completamente rinnovate, con tanti food truck selezionati e variegati: piatti tipici autunnali, street food internazionale e dolci a base di zucca per grandi e bambini. Tra le proposte: primi piatti tipici, pittule, crêpes, pucce salentine, pulled pork, panini di mare, waffles, braceria, specialità giapponesi, porchetta romana, pasta tipica romana, dessert, dolce ungherese, pizza, pop-corn, american burgers, caldarroste, pannocchie arrostite, granite siciliane, zucchero filato e mele caramellate. Tra le novità 2026, un sistema di ordinazione online per ordinare dal telefono ed evitare le file.

Nuove scenografie, nuove attrazioni, aree food rinnovate e tante sorprese ancora nascoste tra le zucche saranno svelate giorno dopo giorno sui canali social del parco, fino all’apertura.

I biglietti promo sono già disponibili su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati in tutta Italia. Si consiglia l’acquisto in prevendita: il prezzo è ridotto e nella prima edizione diverse giornate sono andate esaurite prima dell’evento. Chi acquista in prevendita ha il posto assicurato; in caso di sold out online non viene allestito il botteghino il giorno dell’evento.

Per chi acquista su Vivaticket entro il 10 settembre, è previsto il prezzo ridotto di prima release:

Ticket singolo: 5€

Ticket coppia (2 biglietti): 9€

Promo Family (4 biglietti): 10€

Promo Comitiva (10 biglietti): 25€

Il Parco d’Autunno – La Festa delle Zucche – Raffo Parco Gondar, Gallipoli

Date: 10, 11, 17, 18, 24, 25 ottobre – dalle ore 10:00

Biglietti disponibili su Vivaticket:

Link biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-parco-d-autunno-la-festa-delle-zucche/313899