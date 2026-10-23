Sabato 24 ottobre alla Biblioteca Bernardini: La poesia, la voce e i versi di Claudia Ruggeri

LECCE – Sabato 24 ottobre 2026 alle ore 18.30, negli spazi presso la Biblioteca Bernardini di Lecce (ex Convitto Palmieri – Piazzetta Carducci) – nell’ambito delle iniziative promosse da La poesia detta, progetto realizzato dal Fondo Verri con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura gli Osservatoti di Poesia del Polo Biblio-museale di Lecce presentano con Musicaod Editore il volume “Poesia è voce. La scena dell’oralità nell’Italia contemporanea” di Annalucia Cudazzo, edito nella collana «Fogli di Via» diretta dal professore Simone Giorgino.

L’autrice dialogherà con il professore Simone Giorgino (UniSalento, Letteratura Italiana Contemporanea), interverrà l’editore, Luciano Pagano. Durante la serata l’attrice Manuela Mastria leggerà alcuni brani delle poetessa Claudia Ruggeri, accompagnata da Maria Ada Marzano (chitarra elettrica).

Il volume – il cui titolo richiama volutamente il percorso di ricerca di CARMELO BENE – si propone di esplorare il rapporto tra poesia, performance e teatro, a partire da un capitolo introduttivo che ne delinea le affinità e si sofferma sulla centralità della voce nell’orizzonte contemporaneo. La dicotomia tra linguaggio poetico e linguaggio teatrale, infatti, è stata progressivamente messa in discussione dalla svolta performativa della seconda metà del Novecento, che ha evidenziato la matrice comune dei due generi, espressa attraverso la vocalità, l’oralità e la dimensione corporea.

I contributi offrono analisi critiche di specifici artisti (Claudia Ruggeri, Guido Celli, Mimmo Borrelli) che provengono da esperienze eterogenee, ciascuna delle quali permette di approfondire le modalità con cui le voci si incarnano nel testo scritto per poi sprigionarsi al momento dell’esecuzione pubblica.

Anna Lucia Cudazzo e Claudia Ruggeri

Annalucia Cudazzo nel 2018, ha curato il volume “Poesie. inferno minore e pagine del travaso”, di Claudia Ruggeri, che propone i testi licenziati dalla poetessa accompagnandoli a un commento critico-filologico ritenuto a oggi, da critici e studiosi, fondamentale per lo studio dei versi della Ruggeri e che trova una prosecuzione ideale di approfondimento nel saggio all’interno del volume “Poesia è voce”, dal titolo “«Sull’altare della voce» la poesia performativa di Claudia Ruggeri».

Claudia Ruggeri, nata a Napoli il 30 agosto 1967, si trasferì a Lecce l’anno seguente con la sua famiglia. In questa città compì i suoi studi e iniziò a dedicarsi alla poesia, mettendosi subito in contatto con l’ambiente letterario e culturale del capoluogo salentino, dal quale si aprirà alla conoscenza e relazione con autori del panorama poetico nazionale, come Franco Fortini e Dario Bellezza. Il 27 ottobre 1996, all’età di ventinove anni, pone tragicamente fine alla sua vita.

Annalucia Cudazzo è assegnista di ricerca in Discipline dello Spettacolo presso l’Università del Salento. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Cognitive – Teorie e tecnologie sociali, territoriali, dei media e delle arti performative, presso l’Università di Messina, con una tesi afferente al settore disciplinare Discipline dello Spettacolo. Presso il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali dell’Università di Messina, è cultrice della materia in Storia della performance e del teatro. È nel comitato editoriale della rivista «Mantichora. Italian Journal of Performance Studies» ed è membro del Centro Studi Universi Teatrali e degli Immaginari Sociali dell’Università di Messina. Nel 2018, per il suo percorso di studi universitario, ha ricevuto il titolo di Professionista accreditato presso la Camera dei Deputati. Ha pubblicato in riviste di settore e in volumi collettanei. È la curatrice della prima edizione critica e commentata delle opere di Claudia Ruggeri (Neviano, Musicaos, 2018).

La Biblioteca Bernardini (ex Convitto Palmieri) è a Lecce, in Piazzetta Carducci.