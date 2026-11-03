La Provincia guarda al domani con Lecce DigitaLab: nel Convitto Palmieri il nuovo spazio creativo e formativo dedicato ai giovani è già realtà

LECCE – Un polo formativo e creativo dinamico dedicato alla crescita dei giovani. Ecco Lecce DigitaLab, la nuova realtà nata grazie al progetto avviato dalla Provincia di Lecce, con il sostegno della Regione Puglia, che offre a ragazze e ragazzi l’opportunità concreta di acquisire nuove competenze, sperimentare strumenti e linguaggi digitali, sviluppare capacità utili per la formazione, la partecipazione e il futuro professionale, attraverso laboratori gratuiti gestiti da altri giovani.

Allestita con attrezzature innovative all’interno del Convitto Palmieri, nel cuore del centro storico del capoluogo salentino, la nuova fucina di idee, già in pieno fermento, è stata visitata oggi dai protagonisti delle istituzioni che l’hanno resa possibile e che hanno potuto toccare con mano quanto realizzato finora e conoscere da vicino quanto è in cantiere.

Sono intervenuti ad illustrare i dettagli dell’iniziativa il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il consigliere regionale Stefano Minerva, il responsabile Interventi valorizzazione dati regionali e potenziamento infrastrutture del Dipartimento Sviluppo economico, Sezione Crescita digitale della Regione Puglia Francesco Galdino Manghisi, il dirigente del Servizio Sistemi informatici e Innovazione digitale della Provincia di Lecce Fernando Moschettini, il docente e presidente dell’associazione “G-Pro” che cura la gestione del Progetto Daniele Manni.

Hanno partecipato, inoltre, il prorettore vicario dell’Università del Salento Salvatore Rizzello, il direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano con il capo di Gabinetto Roberto Merenda e il dirigente del Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica, Patrimonio Dario Corsini, i giovani di Go-Pro e di altre associazioni coinvolte.

“L’innovazione è una delle sfide decisive per il futuro della nostra provincia e deve entrare concretamente nelle politiche di sviluppo del territorio. Con Lecce DigitaLab la Provincia investe in questa direzione, mettendo a disposizione dei giovani tecnologie, laboratori e percorsi formativi che consentono di acquisire competenze sempre più richieste. L’intelligenza artificiale e la trasformazione digitale stanno già cambiando il lavoro, le professioni e i sistemi produttivi. Il nostro territorio deve essere in grado di partecipare a questi cambiamenti, non limitarsi a subirli. Per questo è fondamentale rendere l’innovazione accessibile, favorire la diffusione delle competenze e costruire un rapporto più stretto tra formazione, ricerca e imprese. Lecce DigitaLab rappresenta un primo investimento concreto in questa direzione, che vogliamo consolidare e sviluppare”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

L’incontro, insieme alla visita guidata ai laboratori attivi, ha rappresentato quindi un momento di condivisione per fare il punto sulle attività già realizzate, su quelle in corso e in programma, con un approfondimento sui risultati raggiunti e sulle prospettive di sviluppo dell’iniziativa, confermando l’impegno delle istituzioni nel promuovere percorsi formativi innovativi e accessibili alle giovani generazioni.

Il progetto Lecce DigitaLab è nato nell’ambito del Piano Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020 (Azione 2.3a, Sub-Azione 2.3.a). La Provincia di Lecce, in particolare, ha colto l’opportunità dell’azione regionale denominata “Laboratori Digitali”, partecipando alla procedura selettiva prevista per l’individuazione di una prima Rete pilota di Laboratori Digitali in Puglia, (come stabilito dalla D.G.R. n. 1660/2024), con la proposta progettuale “Lecce DigitaLab”, riuscendo ad ottenere il finanziamento regionale di circa 300mila euro.

“La sinergia istituzionale è ciò che ha portato alla crescita del Salento. Durante il mio mandato da presidente della Provincia di Lecce, insieme alla Regione, abbiamo costruito un percorso che ha reso questo luogo punto di riferimento per gli studenti e i giovani del nostro territorio”, ha evidenziato il consigliere regionale Stefano Minerva.

“In fase di progettazione, questi laboratori sono stati immaginati come luoghi di contaminazione di saperi ed esperienze e come luoghi di animazione per il territorio. Questa è l’idea vincente”, ha sottolineato il responsabile Interventi valorizzazione dati regionali e potenziamento infrastrutture del Dipartimento Sviluppo economico, Sezione Crescita digitale della Regione Puglia Francesco Galdino Manghisi, che ha portato il saluto dell’assessore allo Sviluppo economico regionale Eugenio Di Sciascio.

Questi i numeri del percorso formativo che si sta sviluppando con Lecce DigitaLab nel Convitto Palmieri, in tre locali appositamente arredati e attrezzati, insieme ad uno spazio dedicato all’accoglienza: 15 laboratori che spaziano dalla Modellazione e Stampa 3D (MakerXP) all’Intelligenza Artificiale (AiXP, ProgAiXP), fino al Coding, alla Grafica Digitale, al Videomaking e all’Educazione Finanziaria (MoneyXP); oltre 190 ore complessive di formazione programmate tra laboratori conclusi, in corso e in partenza; oltre 1.500 iscrizioni e presenze registrate complessivamente nelle differenti fasi del progetto, con un pieno accoglimento di tutte le domande pervenute e zero liste d’attesa.

Ecco, nel dettaglio, il piano dei laboratori:

Laboratori esperienziali già conclusi:

· MakerXP (stampa 3D e taglio laser);

· MoneyXP (educazione al denaro);

· AiXP (intelligenza artificiale);

· CommsXP (comunicazione social e interpersonale);

· VibesXP (educazione emotiva);

· VideoXP (videomaking);

· GraphicsXP (grafica digitale),

· CodingXP (coding base);

· CivicXP (educazione al volontariato).

Laboratori in corso:

· SafeWebXP (uso consapevole dello smartphone);

· Maker2XP (modellazione e stampa 3D)

Laboratori in partenza:

· StartupXP (educazione alla mentalità imprenditoriale);

· Video2XP (videomaking avanzato);

· Coding2XP (coding avanzato);

· Money2XP (educazione al denaro e ai mercati finanziari, avanzato).

Il progetto prevede, inoltre, l’organizzazione di un piccolo Salone dell’Orientamento denominato “SITO”, in programma dal 25 al 28 novembre prossimi, dove tutti gli studenti di terza media e le loro famiglie potranno incontrare le scuole superiori del territorio per conoscere approfonditamente le singole offerte formative.

La gestione di Lecce DigitaLab è curata dai giovani dell’associazione G-Pro (Giovani Proattivi), sotto la supervisione del docente Daniele Manni. Nata nel 2018, l’associazione ha seguito e contribuito alla nascita e all’implementazione di vari progetti, tra cui “Mabasta” (movimento anti bullismo e cyberbullismo), “ECOisti” (movimento pro ambiente), “Sportzine” (servizio di audio descrizione sportiva a non vedenti), “Salentia” (promozione territoriale creativa).

Elemento significativo del progetto Lecce DigitaLab, infatti, è proprio la partecipazione attiva dei giovani, coinvolti non soltanto nelle attività formative, ma anche nella realizzazione di contenuti e prodotti originali. Tra questi figurano il calendario “Lecce la Fiera” e il sito web “Hangar1020”, testimonianze concrete della creatività e delle competenze sviluppate durante il percorso. È stato, infine realizzato un portale web dal titolo “Digital Laboratory Management” per diffondere e promuovere l’iniziativa su tutto il territorio della Provincia, gestire l’impegno degli spazi, creando un sistema di prenotazione delle attività da svolgere, calendarizzare gli eventi, ecc.

Tutte le informazioni sui laboratori gratuiti e su come partecipare sono disponibili sul sito www.hangar1020.org .