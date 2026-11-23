LECCE – Da vent’anni, Lecce Film Fest – Festival del Cinema Invisibile porta avanti un percorso di ricerca cinematografica libero dai condizionamenti delle mode, delle logiche commerciali e delle convenzioni, dando visibilità a opere e autori che trovano poco spazio nei normali circuiti distributivi.

La ventesima edizione si svolgerà dal 9 al 12 dicembre 2026, presso il Convitto Palmieri di (Piazzetta Carducci), e a guidare il programma sarà la volontà di mettere a confronto storie lontane per luoghi, epoche e culture, accostando immagini e suoni di diversa provenienza per svelare significati nascosti e connessioni inattese.

Il cuore del festival sarà il concorso di film internazionali, che, da mercoledì 9 a venerdì 11, a partire dalle ore 18.00, proporrà opere di finzione, documentari, animazioni e cortometraggi sperimentali. Attraverso i trentuno titoli in gara, il festival proporrà una vera e propria indagine sull’attualità: si partirà dalla famiglia, nucleo di ogni società umana, luogo di appartenenza, ma anche di conflitto, per addentrarsi nel variegato universo delle diversità raccontate attraverso la tragedia, la commedia e la pura immaginazione: amore, libertà, disabilità, scuola, condizione femminile, talento, guerra e riconoscimento dell’altro sono alcuni dei temi affrontati dai film.

Mercoledì 9 e giovedì 10, le proiezioni si alterneranno con Battisti e il Cinema, un esperimento visivo ideato e realizzato da Nicola Neto che mette in relazione l’opera di Lucio Battisti con il cinema, la televisione e la cronaca degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta facendo emergere corrispondenze insolite e contrasti inediti.

Venerdì 11, sarà la volta della presentazione del libro Volevo solo scrivere di musica di Roberto Molle, una raccolta di scritti che esaminano gli ultimi dieci anni di rock italiano e internazionale e di musica prodotta nel Salento attraverso storie di grandi artisti e di piccole realtà indipendenti, interviste, incontri, resoconti di concerti e recensioni di dischi. A interagire con l’autore sarà il cantautore Frank Bramato.

Per l’intera durata del festival, inoltre, la mostra Il cinema dipinto, a cura di Giuseppe Donadeo e Emanuele Nizzardi, presenterà una selezione di manifesti originali dei grandi cartellonisti italiani (Casaro, Campeggi, Ballester, Cesselon, Symeoni, ecc.), pittori capaci non solo di illustrare il cinema ma anche di rivelarne il senso.

Il festival si concluderà sabato 12 dicembre, alle ore 10.30, con l’incontro Il fascino indiscreto dei film indipendenti, un’occasione di confronto tra gli spettatori e i protagonisti della manifestazione. A seguire, la premiazione e la proiezione del film vincitore.

Lecce Film Fest 20 è prodotto e realizzato dal Cineclub Fiori di Fuoco, in collaborazione con Unione Italiana Circoli del Cinema, Polo Biblio-Museale di Lecce e Biblioteca N. Bernardini, con il patrocinio del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e Conoscenza e della Provincia di Lecce – Salento d’Amare. L’ideazione e la direzione sono di Nicola Neto e Ornella Striani.

Il biglietto giornaliero di € 5,00 è disponibile su billetto.it e all’ingresso della sala.