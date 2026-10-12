Mercoledì 14 ottobre i giornalisti protagonisti di Inside Gaza, Riccardo Falcinelli e Alberto Pellai per l’anteprima di Conversazioni sul futuro

LECCE – Mohammed Abed, Mahmud Hams e Adel Zaanoun dell’Agence France-Presse a Gaza, Jonathan Dagher di Reporters Sans Frontières, il graphic designer Riccardo Falcinelli e il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai: mercoledì 14 ottobre a Lecce prende il via la tredicesima edizione di Conversazioni sul Futuro. La serata di anteprima, con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo per il progetto Nel frattempo, coinvolgerà il DB D’Essai e il Teatrino del Convitto Palmieri con alcuni dei temi che animeranno il festival fino a domenica 18 ottobre (qui il programma completo).

Dalle 19:00, dopo i saluti e l’introduzione, sul palco del DB D’Essai il via ufficiale con la lectio “Le immagini hanno ancora bisogno degli umani?” di Riccardo Falcinelli. Grafico e progettista, da oltre vent’anni collabora con alcune delle maggiori case editrici italiane, occupandosi di volumi, riviste, giornali e copertine. Dal 2012 insegna all’ISIA Roma Design. Per Einaudi ha pubblicato Critica portatile al visual design, Cromorama, Figure e Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie e ha curato Filosofia del graphic design. I suoi saggi, dedicati ai meccanismi della percezione e alla cultura dell’immagine, sono tradotti in inglese, spagnolo, russo, cinese, coreano e giapponese. Il monologo prenderà le mosse dall’universo contemporaneo della comunicazione per interrogarsi sul ruolo degli esseri umani in un’epoca sempre più segnata dall’intelligenza artificiale.

Alle 20:30 sempre al Db D’Essai spazio a “Inside Gaza” di Hélène Lam Trong, vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali e qualificato per concorrere all’Oscar 2027 come Miglior documentario. Intrappolati in una zona alla quale al resto del mondo è stato negato il libero accesso, i giornalisti dell’ufficio dell’Agence France-Presse nella Striscia si sono ritrovati non soltanto a documentare la guerra, ma anche a diventarne bersagli. Il film ne ripercorre l’esperienza e invita a riflettere sul valore di una stampa libera e sul ruolo dell’informazione nei contesti di conflitto. Al termine, Mohammed Abed, Mahmud Hams e Adel Zaanoun, reporter AFP e protagonisti della pellicola, dialogheranno con Jonathan Dagher, responsabile dell’ufficio Medio Oriente di Reporters Sans Frontières. Il respiro internazionale sarà uno degli elementi centrali dell’edizione. Giovedì alle 10:00 nella Sala 500 del Convitto Palmieri, il racconto di Gaza proseguirà con Informazione, fonti e libertà di stampa in tempo di guerra, un confronto con Mohammed Abed, Mahmud Hams, Adel Zaanoun, Jonathan Dagher, Ubaldo Villani Lubelli e Gabriella Morelli, coordinato da Pierpaolo Lala, dedicato alle difficoltà di documentare i conflitti, alla protezione dei giornalisti e al diritto all’informazione. Alle Manifatture Knos, andrà in scena in contemporanea con altre città del mondo Palestinesi sono i tuoi occhi, reading teatrale promosso da Anqa e Progetto REC.Palestina, nell’ambito dell’anteprima della quarta edizione di Altre Latitudini, rassegna di Principio Attivo Teatro. Domenica alle 18:00 al Cinelab Giuseppe Bertolucci | Cineporto sarà proiettato No Other Land, documentario vincitore del Premio Oscar 2025, seguito dall’incontro Nessun’altra terra. Raccontare, resistere, restare, con Basel Adra, regista e protagonista del film, Elias Abu Safiya, attivista palestinese e figlio del medico Hussam Abu Safiya, Francesca Caferri, giornalista di Repubblica, e Tina Marinari di Amnesty International Italia.

Tornando al programma dell’anteprima di mercoledì 14 ottobre, alle 21:00 nel Teatrino del Convitto Palmieri, grazie alla collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Lecce, il medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore Alberto Pellai, presenterà “Ti farò correre in salita. Come crescere figli capaci di tollerare le frustrazioni”, a poche ore dall’uscita ufficiale per Mondadori, dialogando con la libraia e operatrice culturale Michela Santoro. L’autore riflette sui rischi dell’iperprotezione educativa, che rende i ragazzi più fragili, ansiosi e incapaci di affrontare le frustrazioni, in un contesto dominato dalla tecnologia e dalla gratificazione immediata. Intrecciando neurobiologia ed esperienza quotidiana, l’autore invita a riscoprire il valore dello sforzo, delle regole e dei limiti, rafforzando l’alleanza tra famiglia e scuola. Un manifesto per restituire ai giovani il coraggio di affrontare le difficoltà e riconoscere nella fatica una strada verso l’autonomia e la libertà. Nel pomeriggio (ore 18:00), Pellai sarà anche ospite dell’Istituto Marcelline di Lecce.

Organizzata dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private, la manifestazione, dopo l’anteprima, accoglierà quasi 120 appuntamenti e oltre 200 ospiti italiani e stranieri. Talk, presentazioni, monologhi, proiezioni, reading, musica, incontri per le scuole, attività dedicate alle nuove generazioni, visite guidate e altri momenti di confronto e socialità comporranno un programma che attraverserà guerre e nuovi equilibri mondiali, libertà e diritti, informazione, intelligenza artificiale, crisi climatica, migrazioni, carcere, violenza maschile contro le donne, disuguaglianze, cibo, lavoro e relazioni. Attraverso 25 spazi tra centro storico, altri quartieri del capoluogo salentino e Monteroni di Lecce, il festival proverà ancora una volta a raccontare il mondo contemporaneo e quello che verrà, intrecciando punti di vista, esperienze e linguaggi differenti.

IL FESTIVAL

La tredicesima edizione di Conversazioni sul Futuro si svolge in sinergia con numerose realtà istituzionali, culturali, associative e imprenditoriali.

Con il sostegno e la collaborazione di: Regione Puglia, Consiglio regionale della Puglia, Teca del Mediterraneo, Polo Biblio-Museale di Lecce, Puglia Culture, Provincia di Lecce, Museo Castromediano, Biblioteca Bernardini, Università del Salento, Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi (Kingdom of the Netherlands), Apulia Film Commission, Cineporti di Puglia, Fandango Factory e CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Con il sostegno di: Monteco, Sprech, Deghi, Banca Popolare Pugliese, Spinelli Caffè, Candido e PaoloLeo.

In collaborazione con: Artwork, CulturaHub, Fondazione Splendor Fidei, Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Castello Carlo V, Open Castle, FAI – Ponte tra Culture Delegazione di Lecce, Biblioteca OgniBene – Comune di Lecce, Ordine dei Giornalisti della Puglia, Ordine degli Avvocati di Lecce e Fondazione Vittorio Aymone, Agorà Design, Liquid Law, Amnesty International Italia, EMERGENCY, Concorso letterario Lingua Madre, Poster for Tomorrow, Made in Carcere, Musiclash, Salento Jazz, Coolclub, UASC!, Fermenti Lattici, Officine Culturali Ergot, Officine Cantelmo, L’Orecchietta, Santa Maria Viaggi, DB d’Essai Cinema Teatro, Fondazione Biscozzi | Rimbaud, Libreria Palmieri, Manifatture Knos, Principio Attivo Teatro, Mediterranea, Nasca – Teatri di Terra, Spazio Sociale ZEI, Tagliatelle Stazione Ninfeo, Tipografia del Commercio e Vineria Popolare.

Libreria ufficiale: Liberrima.

Mobility partner: Zemove, Autosat S.p.A. e CPKexpress.

Si ringraziano: Alvino Suite&Breakfast, Chiesa Greca Suites, Federica Oliva, Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Gustoliberrima, Hotel Arryvo, La Casa di Marat, Made in Carcere, Palazzo Belsanti, Palazzo Rollo, Santa Chiara Suite Hotel e White Suite.

INGRESSO LIBERO

Tutti gli appuntamenti, salvo dove diversamente indicato, sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Alcune attività prevedono prenotazione, tariffa dedicata o ingresso con contributo. Il programma completo e aggiornato, con orari, luoghi, ospiti e modalità di accesso, è disponibile su conversazionisulfuturo.it.