San Cesario, Distante tesse la tela delle alleanze e Luperto rifiuta il posto in giunta. La maggioranza vira a destra

SAN CESARIO DI LECCE – La foto di circa 4 anni fa (che vedete in evidenza), quando veniva varata la prima giunta Distante, oggi appartiene a un lontano passato. Dall’azzeramento dell’esecutivo sono passati 7 giorni di trattative, incontri, telefonate e tentativi di ricucire gli strappi di una maggioranza ormai profondamente cambiata. Il sindaco Giuseppe Distante continua a tessere pazientemente la sua tela politica per arrivare alla fine della consiliatura e preparare il terreno alla ricandidatura della prossima primavera. Ma il primo risultato dell’azzeramento della giunta, deciso l’8 ottobre, sembra essere soprattutto un altro: aver costretto Anna Luperto a uscire allo scoperto. L’ex assessora alla Cultura, indicata da settimane tra i possibili candidati alla guida del Comune, ha rifiutato di tornare nell’esecutivo nonostante l’offerta del primo cittadino.

Una scelta che assume un significato politico preciso e che rende sempre più concreta l’ipotesi di una sua candidatura a sindaca in alternativa a Distante. Il divorzio politico, insomma, sembra ormai consumato, mentre il quadro delle alleanze comincia a delinearsi con maggiore chiarezza. La crisi aperta una settimana fa non è stata soltanto una verifica dei rapporti interni alla coalizione, ma si sta trasformando in una vera e propria riorganizzazione degli schieramenti in vista delle amministrative del 2027. Il sindaco, intenzionato a non interrompere anticipatamente il mandato, sta cercando nuovi equilibri per garantirsi una maggioranza in Consiglio comunale. La direzione intrapresa sembra segnare uno spostamento verso destra. La Lega sarebbe pronta a sostenere dall’esterno la nuova coalizione, diventando una delle stampelle politiche dell’amministrazione, mentre il Partito Democratico si collocherebbe definitivamente all’opposizione.



Un cambiamento significativo rispetto agli equilibri che avevano caratterizzato l’inizio della consiliatura. I democratici, del resto, hanno già chiesto pubblicamente le dimissioni del sindaco, contestando la gestione della crisi e le operazioni politiche avviate per consentire alla maggioranza di proseguire il mandato. Nella nuova giunta dovrebbe trovare spazio Gigi Renis, per il quale si profila l’incarico di vicesindaco. Una soluzione che rientrerebbe nel complesso lavoro di mediazione avviato da Distante per ricomporre una squadra di governo dopo lo strappo con una parte dei suoi precedenti alleati. Tra le conferme considerate più probabili c’è naturalmente quella di Elisa Rizzello, assessora uscente e figura di fiducia del primo cittadino, destinata a mantenere un ruolo nell’esecutivo.



Sul fronte opposto, invece, il rifiuto di Anna Luperto di accettare nuovamente l’assessorato rappresenterebbe un passaggio decisivo. La sua eventuale candidatura non è stata ancora ufficializzata, ma la scelta di non rientrare in giunta appare difficilmente conciliabile con la prosecuzione dell’esperienza politica al fianco di Distante. Luperto potrebbe dunque diventare uno dei punti di riferimento di un progetto alternativo, anche se resta da comprendere quale coalizione sarebbe disposta a sostenerla. L’ex sindaco Andrea Romano, intervenuto nei giorni scorsi nel dibattito, ha espresso pubblicamente grande stima nei suoi confronti, precisando però che la scelta del candidato dovrà essere condivisa e non potrà prescindere dal confronto con le altre componenti politiche, a cominciare dal Pd. Sullo sfondo resta anche il nome di Fabiana Del Cuore, esponente di Cantiere Democratico, che aveva chiesto le dimissioni del sindaco subito dopo l’azzeramento dell’esecutivo. La partita, dunque, è ancora aperta e riguarda non soltanto la scelta dei candidati, ma soprattutto la composizione delle future alleanze. Intanto Distante prova a trasformare una crisi che sembrava poter mettere in discussione la conclusione del mandato in un’occasione per ridefinire il proprio perimetro politico.



La presenza della Lega nell’area di sostegno all’amministrazione e l’allontanamento del Pd segnerebbero una discontinuità evidente. Il nuovo assetto, tuttavia, dovrà essere misurato alla prova dei numeri in Consiglio comunale, perché il sostegno esterno non equivale automaticamente a una maggioranza stabile. A sette giorni dal terremoto politico, San Cesario si ritrova così con due partite intrecciate: quella della sopravvivenza amministrativa e quella della successione elettorale. Distante cerca di ricostruire la propria squadra, mentre Luperto sembra prepararsi a percorrere una strada autonoma. La nuova giunta, quando sarà definita, servirà certamente a governare gli ultimi mesi della consiliatura, ma sarà soprattutto la prima fotografia degli schieramenti che potrebbero affrontarsi alle urne in primavera.