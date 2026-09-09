Spiritosa torna dal 26 al 28 settembre e cambia casa: la quarta edizione approda all’Antica Distilleria De Giorgi

SAN CESARIO DI LECCE (Lecce) – È ufficiale: Spiritosa – Festival del Bere Bene torna dal 26 al 28 settembre con la sua quarta edizione e lo fa in una nuova, suggestiva location. Sarà l’Antica Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, uno dei più interessanti e imponenti monumenti dell’archeologia industriale del Sud Italia, a fare da cornice al festival italiano dedicato al bere bene e consapevole.

Per tre giornate gli spazi dell’ex distilleria abbandonata, oggi finalmente restituita alla comunità, si trasformeranno in un punto di incontro per professionisti, appassionati e curiosi del mondo beverage, con un programma che intreccerà cultura, formazione, degustazione e intrattenimento.

Tra gli appuntamenti in programma sono previste masterclass, talk, degustazioni guidate, proposte gastronomiche, 300 etichette in degustazione da tutto il mondo, momenti dedicati alla mixology e una cocktail competition, insieme a musica, dj set e altre esperienze pensate per vivere il festival in maniera originale e coinvolgente.

Un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca e che punta a valorizzare ancora una volta il concetto di “business ricreativo”, formula ideata da Sartoria degli Spiriti per creare occasioni di incontro e relazione nel settore, coniugando professionalità, convivialità e benessere.

«Spiritosa è un festival visionario e ambizioso che mira a creare una grande famiglia di professionisti del settore – sottolinea Michele Manca, ideatore del festival e anima di Sartoria degli Spiriti – La terza edizione ha superato ogni aspettativa, ospitando più di centocinquanta aziende, trentacinque relatori, quattro chef, coinvolgendo sessanta bartender professionisti da tutta Italia alla cocktail competition, per una partecipazione complessiva di oltre 9500 persone. Immaginiamo che la nuova location che ci ospiterà quest’anno renderà il festival ancora più suggestivo».

Il programma completo, con tutti gli ospiti, gli appuntamenti e le attività previste nelle tre giornate, sarà presentato nelle prossime settimane.

La quarta edizione di Spiritosa – Festival del Bere Bene è organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione con il patrocinio di Camera di Commercio di Lecce, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio Lecce e Confindustria Lecce, in sinergia con i partner tecnici AIS Associazione Italiana Sommelier – Lecce, IAFeM-Accademia Italiana Alta Formazione e Marketing e con il supporto del Gruppo Brown-Forman (Jack Danyel’s, Gin Mare, Rum Diplomatico), Contrattino Aperitivo Italiano, Cantine PaoloLeo, Orsini Soda e Propaganda Clothing.

Ingresso

Gratuito

Orari di apertura

Sabato 26 dalle 16:00 alle 03:00

Domenica 27 dalle 16:00 alle 00:00

Lunedì 28 dalle 10:00 alle 20:00