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AttualitàCultura

Spiritosa torna dal 26 al 28 settembre e cambia casa: la quarta edizione approda all’Antica Distilleria De Giorgi

Dal 26 al 28 settembre San Cesario di Lecce accoglie la nuova edizione del festival dedicato al bere bene e consapevole. Tre giorni tra cultura del beverage, degustazioni, incontri e convivialità

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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