San Cesario, lettera dell’ex sindaco Romano: “Stimo Luperto, ma ci sono anche altri validi amministratori: si sceglie insieme”

L’ex Sindaco di San Cesario di Lecce, Andrea Romano, ha scritto una lettera indirizzata al direttore editoriale del Corrieresalentino.it, Gaetano Gorgoni, per chiarire la sua posizione in merito alle indiscrezioni che sono emerse in questi giorni sui possibili candidati sindaci del campo progressista. La pubblichiamo integralmente.

“Caro Gaetano,

ho letto il tuo articolo sulle vicende amministrative del Comune di San Cesario di Lecce e del tuo passaggio nel quale mi tiri dentro come il soggetto che starebbe lavorando alla candidatura a Sindaco di Anna Luperto. Preliminarmente, ho il piacere di affermare che l’assessora Luperto è persona meritevole della mia enorme stima sia come donna che come amministratrice e non da ultimo come docente. Ho condiviso e sostenuto molte delle iniziative culturali a sua firma realizzate dell’amministrazione comunale attuale e che, in questi anni, sono state messe in campo sui temi più disparati: dalla violenza di genere, al recupero del ricordo delle vittime dell’olocausto, di quelle sul recupero della memoria industriale, a quelle rivolte alla scuola, alla cura dell’infanzia e tanto altro.

Sarebbe però ingeneroso da parte mia non avere lo stesso sguardo e la medesima considerazione per altre figure che in questa attuale amministrazione hanno scritto pagine importanti di fatti e atti amministrativi a favore della nostra comunità. Non si può, in questa dinamica, prescindere dallo sforzo indefesso che l’assessore Giulio Greco, da qualche mese vicesindaco, ha profuso nel settore dei lavori pubblici e della cura del patrimonio comunale. A nessun cittadino sarà sfuggita la sua quotidiana missione fatta di ascolto, attenzione ed impegno.

Lo sviluppo commerciale dell’asse urbano che congiunge il paese con Lecce, le misure di incentivazione al commercio di vicinato, i finanziamenti ottenuti per strutturare un’idea di consumo più equilibrato tra grande, media e piccola distribuzione raccontano, molto più di tante parole, la qualità e lo sforzo che il consigliere Luigi Totaro ha messo in campo. Per quanto riguarda Gigi Renis non penso che abbia bisogno di parole a suo favore, tanto ampio risulta il suo raggio d’azione, anche molto oltre il comune di San Cesario, sui temi della diffusione della promozione della pratica sportiva e non solo.

Concludo questa mio breve intervento citando la presidente del consiglio comunale Viviana Zizza, amministratrice capace e appassionata che in ogni settore della vita amministrativa non ha fatto mancare il suo contributo. Da tempo, riconosco in lei qualità e carisma che la rendono adeguata a raccogliere qualsiasi sfida. Avevo piacere ad intervenire in questo passaggio della storia del mio comune con le mie parole, evitando che il mio nome potesse rimanere ostaggio dei giochetti di altri. Io non ho mai agito come soggetto autonomo e continuerò a farlo nel solco della piena condivisione con le determinazioni del partito democratico.

Con preghiera di pubblicazione integrale, ti mando cordiali saluti”.