Lavori Aqp per migliorare il servizio Possibili disagi nell’abitato del Comune di San Cesario di Lecce

SAN CESARIO DI LECCE – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di San Cesario di Lecce. I lavori riguardano l’estendimento della rete in via Ignazio Silone.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 25 giugno 2026 nell’abitato di San Cesario di Lecce (LE) in Via Nullo D’Amato.
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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