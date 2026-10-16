Taxi sociale a Lecce, quattro minibus elettrici a disposizione dei più bisognosi. Guido: “Risposta concreta per i più fragili”

LECCE – Raggiungere un ambulatorio, presentarsi a una visita medica o frequentare un centro di riabilitazione può diventare un ostacolo per chi non dispone di un’auto, ha difficoltà motorie o non può sostenere il costo degli spostamenti. A queste esigenze punta a rispondere il Taxi sociale del Comune di Lecce, che avanza con un nuovo passaggio amministrativo: il Settore Welfare ha accettato le modifiche tecniche proposte per i quattro minibus elettrici destinati al servizio, con particolare attenzione all’accesso delle persone in carrozzella. Il provvedimento è la determinazione dirigenziale numero 3185 del 15 ottobre 2026. La fornitura era già stata aggiudicata il 23 gennaio scorso alla Maldarizzi Automotive Spa di Bari, con la determinazione numero 171, per un importo di 159.460,52 euro oltre Iva. Il nuovo atto interviene dunque sugli allestimenti dei veicoli, sciogliendo le questioni relative alla capienza e alla posizione della pedana. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è istituire un servizio pubblico di accompagnamento per anziani, persone con disabilità e cittadini a basso reddito che non possono utilizzare mezzi propri.

Gli spostamenti saranno gratuiti o a costi ridotti e serviranno a raggiungere strutture sanitarie, centri di riabilitazione e servizi sociosanitari, ma anche a rispondere ad altre necessità, favorendo autonomia e partecipazione alla vita sociale. L’accesso è previsto attraverso una richiesta e una valutazione delle condizioni socioeconomiche. Il documento rileva che sul territorio comunale non risulta attualmente attivo un servizio istituzionale analogo e richiama l’analisi dei bisogni, del numero dei potenziali utenti e delle modalità organizzative più efficienti. A illustrare il significato dell’intervento è l’assessore al Welfare e alle Politiche sociali Andrea Guido: “L’attivazione del Taxi Sociale rappresenta una risposta concreta e attesa ai bisogni di tanti nostri concittadini che vivono situazioni di fragilità o difficoltà motoria ed economica. Fino ad oggi, nella nostra città non era presente un servizio analogo di natura istituzionale: con questo investimento dotiamo Lecce di strumenti moderni, totalmente ecologici e pensati per abbattere ogni barriera. I nuovi minibus elettrici consentiranno ad anziani, persone con disabilità e cittadini con basso reddito di raggiungere centri di riabilitazione, presidi socio-sanitari e strutture del territorio in totale sicurezza, gratuità o a costi contenuti. Inclusione, autonomia e sostegno al diritto alla salute e alla vita sociale sono al centro della nostra azione di governo. Ringrazio gli uffici del Settore Welfare e la dirigenza per il lavoro svolto nel perfezionare gli aspetti tecnici e operativi per garantire mezzi sicuri, accessibili e all’avanguardia”.

Il percorso della fornitura era cominciato con la determinazione a contrarre numero 4133 del 2025, attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e una richiesta di offerta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione. La gara, identificata dalla Rdo Mepa numero 5907495, è stata aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Nei mesi successivi si è aperto il confronto sulla configurazione dei minibus, che saranno interamente elettrici. Con una comunicazione acquisita dal Comune il 22 giugno, Maldarizzi ha prospettato una versione da 7+1 posti in luogo di quella inizialmente richiesta da 6+1. Nella stessa nota ha spiegato che, per i mezzi da 8+1 posti, lo spostamento della pedana dalla fiancata alla parte posteriore avrebbe comportato una riduzione della capienza a 7+1, agevolando però l’ingresso della persona in carrozzella. Il 9 luglio gli uffici comunali hanno chiesto chiarimenti sulle eventuali differenze di lunghezza dei veicoli e sulle ragioni tecniche e funzionali della pedana posteriore. La risposta dell’azienda, acquisita il 14 luglio, ha precisato che i mezzi hanno le stesse dimensioni: configurazione L3 H2, lunghezza di 5.330 millimetri e altezza di 1.935 millimetri.

La diversa collocazione della pedana dipende invece dalla disposizione delle batterie. Secondo quanto dichiarato dal fornitore, il loro posizionamento centrale non consente di disporre dei necessari punti di ancoraggio e sicurezza nella zona laterale. Questi sono presenti nella parte posteriore, indicata pertanto come l’unica sede possibile per l’installazione. È su queste spiegazioni che si fonda l’accettazione delle modifiche, giudicate equivalenti o migliorative rispetto alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste. Sono attestati la regolarità tecnica, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di cassa e l’assenza di conflitti di interesse; è prevista la trasmissione al Servizio finanziario per il visto contabile sulla copertura della spesa. Per la trasparenza, i dati del contratto saranno trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme certificate, con i relativi collegamenti nelle sezioni comunali dedicate a provvedimenti e gare. Il passaggio del 15 ottobre consolida così la preparazione della flotta, ma non coincide ancora con l’entrata in funzione del Taxi sociale: nel provvedimento non sono indicati una data di avvio, un calendario delle corse o le modalità operative di prenotazione. Per i cittadini interessati, il prossimo passaggio sarà conoscere come presentare la domanda e ottenere l’accompagnamento: il momento in cui i quattro minibus potranno trasformarsi da fornitura comunale a risposta quotidiana al bisogno di muoversi.