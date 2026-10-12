Guido: “Grazie a Jonathan Filieri, giovane poliziotto leccese, che insieme al collega ha salvato un ragazzo di 23 anni”

Andrea Guido, Assessore al Welfare del Comune di Lecce tesse le lodi di un giovane agente salentino: “Ci sono gesti che vanno ben oltre il semplice dovere e che meritano la riconoscenza di un’intera comunità.
Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a Jonathan Filieri, giovane poliziotto leccese in servizio a Fabriano, che insieme al collega Francesco Valleri ha salvato la vita a un ragazzo di 23 anni, impedendogli di compiere un gesto estremo.
Un intervento straordinario, durante il quale entrambi gli agenti hanno messo a rischio la propria incolumità, riportando anche delle ferite, pur di salvare una vita umana.
Jonathan e Francesco hanno inizialmente cercato di tranquillizzarlo, instaurando un dialogo e avvicinandosi con estrema cautela. Quando la situazione è diventata critica, non hanno esitato a superare la barriera di protezione, mettendo a rischio la propria vita pur di salvare quella del giovane.
Un intervento coraggioso, durante il quale Jonathan ha riportato la frattura di un piede e una lesione a un legamento, con 30 giorni di prognosi, mentre il collega Francesco ha subito traumi alla schiena e alla spalla, con 10 giorni di prognosi.
Da leccese e da assessore al Welfare, sento il dovere di sottolineare non soltanto il coraggio, ma soprattutto la profonda umanità dimostrata da questi due giovani servitori dello Stato.
Jonathan, la tua città è orgogliosa di te. Hai dimostrato che dietro una divisa ci sono persone capaci di mettere la vita degli altri davanti alla propria, con generosità, sensibilità e uno straordinario senso del dovere.
A te e al tuo collega Francesco va il mio grazie più autentico, insieme all’augurio di una pronta guarigione”.
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