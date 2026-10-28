Dopo la condanna, Prefettura sospende dall’incarico l’assessore Guido. La difesa: “Valutiamo ricorso al Tar”

LECCE – La Prefettura di Lecce dà seguito alla condanna a 2 anni per corruzione disposta nei giorni scorsi dal tribunale nord di Napoli e certifica che si è verificata la causa di sospensione dall’incarico l’assessore Andrea Guido applicando la Legge Severino. Da oggi l’esponente politico più votato della maggioranza Poli è sospeso. Un provvedimento che era nell’aria, forse meno nelle tempistiche e già anticipato dallo stesso assessore che aveva voluto dimettersi dall’incarico ancor prima di attendere le determinazioni della Prefettura arrivate in queste ore. Preso atto che il Tribunale di Napoli, Settima Sezione Penale, con sentenza il 23 ottobre 2026, ha dichiarato l’assessore colpevole del reato di corruzione condannandolo alla pena di 2 anni con sospensione condizionale della pena rilevato altresì che nei confronti dell’assessore è stata disposta la sanzione accesssoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per 1 anno, il prefetto Natalino Manno ha applicato l’articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 che prevede la “sospensione dalla cariche per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva”.

La difesa del politico leccese, rappresentata dagli avvocati Ivan Feola e Andrea Sambati, valuteranno ora quali iniziative intraprendere alla luce di un dato oggettivo: il reato di corruzione, con l’abbattimento dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa come disposto dal tribunale di Napoli, è prescritto da tempo. Ecco perché, tra le opzioni, non si può escludere un ricorso al Tar. Tutto in fieri, allo stato.

Di certo, ora la sindaca Adriana Poli Bortone, che nei giorni scorsi aveva pubblcamente rinnovato la fiducia al suo assessore, dovrà affrontare la questione sul fronte squisitamente politico. All’orizzonte si profilano più scenari: la più rapida sarebbe l’opzione che la sindaca tenga per sé il pacchetto delle 14 deleghe di Guido. Ma, già nelle scorse ore, sono state avviate le prime interlocuzioni con i vertici di Puglia Popolare (partito con il quale Guido ha partecipato alle ultime comunali ottenendo oltre 1300 voti) che pretende un posto nell’Esecutivo con un nome in pole: quello di Gigi Valente, oppure l’ipotesi di Lara Cataldo, che ha già collaborato con Guido in questi anni. La Sindaca, però, ha la certezza che qualsiasi scelta potrà provocare delle fibrillazioni in maggioranza, visto che sono in tanti ad ambire a un assessorato: da Fratelli d’Italia, che è salito a 8 consiglieri e ha solo 3 assessori (si punta su Fabiola De Giovanni e su Andrea Pasquino), a Giorgio Pala, che fa parte dell’area Marti e attende da tempo di subentrare a sua madre, l’assessore Gabriella Margiotta. Ora si apre una “pericolosa” partita in maggioranza.

LE DICHIARAZIONI DI ANDREA GUIDO

“Oggi desidero condividere con voi una notizia che mi riguarda direttamente: ho ricevuto la notifica del provvedimento con cui vengo sospeso dalla carica di Assessore – scrive Guido – Chi mi conosce sa bene quanto io abbia dato, ogni singolo giorno, con tutto il cuore e l’anima per la nostra gente e per la nostra terra. Accetto questo momento con la coscienza pulita di chi ha lavorato solo per il bene comune.

Ma voglio dire grazie, uno per uno, a tutti voi che mi avete sostenuto, che continuate a farlo e che non mi avete mai fatto sentire solo. Siete voi la mia vera forza.

Voglio rassicurarvi tutti: Andrea Guido non cambia. Il mio impegno e la mia dedizione non si fermano con una carta o un provvedimento. Il mio “ufficio” continuerà a essere il bar Astoria, perché è lì, in mezzo alla strada e tra la mia gente, che fin dal primo giorno da assessore,con la mia valigia di deleghe, dal Welfare alla Coesione sociale, dalle Politiche della famiglia alla Tutela degli animali, fino ai diritti e alla cura della nostra Lecce, ho scelto di stare.

Continuerò ad essere l’amico di sempre, la persona di cui vi siete sempre fidati, sempre e comunque a disposizione di tutti voi, con la porta aperta e il cuore di sempre. Avanti, insieme”.