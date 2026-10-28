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Dopo la condanna, Prefettura sospende dall’incarico l’assessore Guido. La difesa: “Valutiamo ricorso al Tar”

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