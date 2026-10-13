“Ti metto fuoco”: lo youtuber Giuseppe Simone minacciato dopo commento hard: condannato 58enne

NEVIANO/GALLIPOLI (Lecce) – Minacciato di morte dopo un commento hard su una pagina Facebook. Vittima: Simone Giuseppe, il noto youtuber trash di Neviano: “Con il mio c… possiamo fare tanti cuccioli”, questa esternazione sotto il commento di una donna ha scatenato la reazione del marito che ha cercato di farsi giustizia da sé: il 22 marzo 2024, si è presentato in casa dello youtuber infastidito da quel commento insieme ad altri due soggetti perché Simone Giuseppe avrebbe dovuto scrivere un messaggio di scuse alla moglie.

Così ha raggiunto Neviano, insieme ad altri due soggetti grazie alle indicazioni fornitegli da un’altra persona (estranea a tutta la vicenda a cui ha poi chiesto di essere accompagnato, perché in grado di indicare loro l’abitazione). Lo hanno obbligato a scrivere un messaggio di scuse da pubblicare sulla pagina Facebook riportante la frase “le chiedo scusa signora del commento inappropriato”. Ha afferrato una bottiglia di alcool denaturato mimando di gettargli il contenuto addosso e minacciando di dargli fuoco se si fosse rifiutato di pubblicare il messaggio di scuse.

Aggiungendo anche che doveva farlo il più velocemente possibile altrimenti avrebbe spaccato un computer portatile, poggiato sul tavolo della cucina. Subito dopo, un certo Giancarlo lo avrebbe minacciato riferendogli che, qualora fosse stata sua moglie a subire la stessa ingiuria, si sarebbe presentato con una pistola e l’avrebbe sparato. Il responsabile dell’intimidazione è stato dapprima identificato sulla scorta delle indagini coordinate dalla pm Donatina Buffelli, poi processato e ora condannato: si tratta un 58enne di Gallipoli, condannato a 4 mesi di reclusione con l’accusa di violenza privata con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni di una persona disabile.

La sentenza, emessa dal giudice monocratico Michele Guarini, prevede anche la non menzione della condanna per l’imputato che dovrà risarcire la parte civile, rappresentata dall’avvocato Francesco Martinese, con 7.000 euro. La difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Fabio Vincenti, attenderà il deposito delle motivazioni – previste nei prossimi 90 giorni – per poi valutare il ricorso in Appello.