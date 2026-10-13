Paura per il già senatore Stefano: minacciato da un senza dimora sulle scale del palazzo di famiglia: arrestato un 60enne

LECCE – Minacciato da un senza fissa dimora mentre attende la moglie sulle scale d’accesso del palazzo in cui vive la suocera. Domenica sera di puro terrore per il già senatore Pd, Dario Stefano, avvicinato e minacciato, nei pressi di un palazzo nel centro di Lecce, da un 60enne nigeriano poi arrestato per un’aggressione ai poliziotti una volta portato in questura per essere identificato. Fortunatamente l’ex assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, ai tempi della Giunta di Nichi Vendola, e i suoi familiari stanno bene. Ma la paura è stata tanta. Ingiustificata. Anche perché – come ricostruito dagli agenti di polizia – l’aggressore conosceva il politico salentino e le sue abitudini. Era seduto sulle scale d’accesso, davanti al portone, come se stesse aspettando l’arrivo di Stefano.

L’uomo, infatti, si è rivolto all’ex assessore, chiamandolo per nome e facendo esplicito riferimento a dettagli della vita privata del politico salentino, noto in città. “So chi sei”; “So perché vieni qui” il tenore delle parole rivolte dal 60enne al suo indirizzo. Contattato dal Corriere Salentino, l’attuale vicepresidente nazionale dell’associazione Assocostieri ha preferito non rilasciare dichiarazioni auspicandosi che gli organi inquirenti facciano piena luce sull’effettivo movente dell’aggressione verbale subìta.

Provvidenziale si è rivelato l’immediato intervento degli uomini della scorta che hanno scongiurato ulteriori conseguenze. Ma il cittadino nigeriano, 60 anni, con ben 46 “alias” indicati in varie parti d’Italia, con una sfilza di precedenti per droga, resistenza pubblico ufficiale e più volte destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale mai eseguito, non si è dato per vinto inveendo control la scorta. Inevitabile la richiesta di intervento della polizia accorsa dopo pochi minuti. Gli agenti sono riusciti a bloccare il 44enne che, una volta accompagnato in questura, ha spinto e sputato i poliziotti rivolgendo nei loro confronti ogni tipo di minaccia.

Così, come disposto dal sostituto procuratore Alfredo Manca, per il 60enne si sono aperte le porte del carcere di Lecce dove è rimasto anche dopo il processo per direttissima in cui l’avvocato Antonio Bovino, legale dell’uomo, ha chiesto un rinvio del processo al 21 ottobre prossimo. Nel corso della convalida del suo arresto davanti al giudice Pietro Baffa, il 44enne ha negato qualsiasi minaccia all’indirizzo di Stefano e della sua scorta fornendo una ricostruzione inverosimile dell’accaduto: ha parlato di un battibecco con un giovane in sella a uno scooter prima di trovare riparo nell’androne.

Per gli investigatori, di converso, il cittadino nigeriano si era appostato ben sapendo che, di lì a breve, avrebbe incrociato Stefano. Sul perché di quelle minacce rimane un alone di mistero che saranno gli investigatori a diradare.