Appuntamento al buio trappola su Telegram: 19enne lo minaccia e gli ruba le chiavi dell’auto. Scatta la denuncia

Doveva essere un incontro occasionale concordato sulla piattaforma Bakeka Incontri e proseguito via Telegram, ma per un uomo originario del leccese, si è trasformato in un incubo. I fatti risalgono alla serata di ieri, domenica 11 ottobre. La vittima, dopo essere stata contattata dal profilo Telegram presentatosi come un 19enne albanese residente a Cuneo, si è recata in città a bordo della propria autovettura per incontrare il giovane.

Dopo una passeggiata in centro, con il pretesto di dover parcheggiare l’auto in un garage per evitare la ZTL, lo sconosciuto ha condotto la vittima in una zona buia e isolata sul retro di un edificio. Una volta arrestata la marcia, il giovane si è impossessato con un gesto fulmineo delle chiavi inserite nel quadro dell’auto e ha intimato minaccioso: ” Dammi tutto quello che hai, i tuoi soldi, o ti crepo di mazzate! “.

Sotto shock ma pronto nei riflessi, il malcapitato è riuscito ad abbandonare precipitosamente l’abitacolo e a fuggire a piedi verso un’auto che stava parcheggiando nel medesimo piazzale. Gli occupanti del veicolo hanno subito prestato soccorso e consentito di allertare il 112. Mentre sul posto intervenivano tempestivamente due pattuglie dei Carabinieri per i primi rilievi e la raccolta delle testimonianze, l’aggressore si è dileguato a piedi pronunziando frasi minatorie.

La persona offesa si è affidata all’assistenza dell’avvocato Andrea Cavalera del Foro di Lecce, chiedendo tempestiva acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per consentire l’identificazione del responsabile.