Scomparsa Luca Briganti, la sorella lancia l’appello: “Aiutateci a ritrovarlo, temiamo per la sua vita”

LECCE – “Aiutateci a ritrovare nostro fratello “. Milena è la sorella di Luca Briganti, il 53enne di Lecce, persona fragile e a rischio, scomparso nel nulla dalla sua abitazione tra il 5 e il 6 ottobre. È sconfortata. Ha raggiunto la Procura di Lecce per riuscire ad avere aggiornamenti dal magistrato che segue il caso. Al momento del suo allontanamento, Briganti non aveva alcun oggetto personale con sé: il telefonino e il portafogli, infatti, sono stati ritrovati in casa. Ma l’ipotesi di un gesto volontario non viene presa in considerazione: “Nelle ultime telefonate Luca mi era sembrato sereno. Non parlava di sofferenze o di disagi – dice Milena al Corriere Salentino che ha incontrato la donna nel corso della quotidiana giornata lavorativa all’interno del tribunale – e, poi, il giorno prima della sua scomparsa era andato in un supermercato. Secondo lei una persona che medita propositi suicidari lascia il frigo pieno?”.

E allora dov’è finito il 55enne leccese, una persona estremamente abitudinaria nella sua quotidianità. Usciva per fare la spesa e per un caffè. Ma non frequentava locali. Gli piaceva stare a casa e guardare la tv. “Noi sappiamo che l’amministratore di condominio lo ha visto per l’ultima volta lunedì 5 ottobre. Il 7, poi, quando è andata la signora che, una volta a settimana, fa le pulizie in casa, ha citofonato e Luca non c’era”. Un giallo, la sua scomparsa. L’Opel Corsa blu targata FG422SF non si trova ma le due copie delle chiavi sono in casa. Non un dettaglio, perché “probabilmente è uscito a piedi per cercarla e in casa ha lasciato tutti gli effetti personali: cellulare, portafogli” spiega la sorella. “Da quel momento non si trova”.

Il timore che possa essergli accaduto qualcosa di grave è concreto. “Aiutateci a ritrovarlo” è l’appello della donna a cui si unisce anche l’altro fratello, Alessandro, che segue gli sviluppi delle ricerche da Milano dove vive. “Abbiamo setacciato i posti che solitamente frequenta: siamo stati nella casa di mare, a Torre dell’Orso; abbiamo chiesto informazioni a un bar di San Cataldo dove, ogni tanto, prendeva un caffè. Ma nessuno lo ha visto”. E il perimetro delle ricerche è stato esteso dalla Prefettura alla provincia di Bari. A spaventare i familiari sono anche le condizioni psicofisiche di Luca che deve assumere determinati farmaci che non ha portato con sé. “Sarà in uno stato confusionale – è il pensiero di Milena – tempo addietro era stato in cura al Cim di lecce, ora è seguito da una psichiatra”. La speranza è di poter ricevere una telefonata liberatoria che consenta di stemperare le tensioni. Nel frattempo le ricerche proseguono.

Parallelamente alle indagini condotte dai carabinieri si è mobilitata anche l’Associazione Penelope (attiva da oltre vent’anni nel supporto alle famiglie delle persone scomparse) di seguire gli sviluppi investigativi. E proprio nelle prossime ore grazie all’impegno dell’associazione, arriveranno in Salento alcuni cani specializzati nelle ricerche di persone scomparse. “Intanto, però – è l’auspicio di Milena – spero che i carabinieri acquisiscano le immagini delle telecamere della stazione ferroviaria e del City Terminal e che vengano verificati i movimenti bancari, le chiamate, il contenuto dello smartphone ed i messaggi WhatsApp fondamentali per poterlo ritrovare”.