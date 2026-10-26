Scontro sulla statale 275: cinque feriti e lunghe code

SALENTO – Un grave scontro stradale si è verificato ieri sera, poco prima delle 19:30, lungo la statale 275, a pochi chilometri dal centro abitato di Montesano Salentino. Nel bilancio complessivo si contano cinque persone rimaste ferite.
L’impatto ha coinvolto più vetture, tra cui una Ford Puma. Il quadro dei soccorsi ha visto il trasporto d’urgenza di un ferito in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, mentre altre due persone sono state condotte in codice giallo al nosocomio di Tricase. Gli altri due occupanti coinvolti nell’impatto hanno riportato lesioni lievi e sono stati medicati direttamente sul posto dai sanitari.
Sul luogo del sinistro sono intervenute tempestivamente tre ambulanze del 118 unitamente ai Carabinieri della Compagnia competente per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità. L’arteria stradale ha subito pesanti rallentamenti con la formazione di lunghe code, provocando consistenti disagi al traffico veicolare in un orario di intenso rientro festivo.
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