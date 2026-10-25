Di Francesco: peccato non avere trovato la rete

Vede il bicchiere mezzo pieno il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco. “Ci avevamo provato, ma loro sono stati bravi più di noi nell’interpretarla – dichiara il tecnico negli spogliatoi -. Abbiamo subito la rete nel nostro momento migliore, all’inizio loro facevano cambi di gioco e creavano superiorità. Nella ripresa con il cambio di sistema siamo stati più aggressivi, abbiamo giocato meglio e creato le possibilità per segnare. Però la rete dobbiamo farla. La differenza è stata la concretizzazione, data dalla qualità delle due squadre che ha inciso sul risultato”.

Poi ha aggiunto. “Sono i particolari che fanno la differenza. Avevo parlato di coraggio per preparare la gara. Stasera è accaduto in alcuni momenti. Ci capita sempre contro le grandi di non portare nulla, oggi però ho avuto la sensazione positiva di stare dentro la gara per più tempo”.

A Frosinone mancheranno Gaspar (espulso) e Tiago Gabriel (infortunato), altri problemi in chiave undici da schierare: “Gaspar è stato un po’ ingenuo, mi sono già incavolato tantissimo. Tiago Gabriel ha preso una brutta botta al ginocchio, mi auguro non sia niente”, conclude il tecnico del Lecce.